El Rancagüino Recomienda

EL VIEJO RANCAGUA

Los ritmos de la nueva ola llegan este viernes a El Viejo Rancagua, de la mano de Banda Inolvidables. Es así como los asistentes tienen la oportunidad de cantar y bailar, en una noche para el recuerdo. Ese día, la cita es a las 23 horas. En tanto, el sábado vuelve Radablás con su propio rubio natural y con el moreno candela en la guitarra. Además, Jaryacks se presentará como grupo invitado. La velada parte a las 23:30 horas, mientras que el ingreso asciende a $2 mil.

LA CASA DEL JUEZ

Este viernes, La Casa del Juez se pone a tono con la Copa América. Sí, pues a través de dos pantallas gigantes, transmitirán el partido entre Chile y Bolivia, a las 20:30 horas. Además, han preparado una promoción especial para los amantes de la cerveza. De tal modo, ofrecen dos shops y medio a $4500. Y después del encuentro futbolístico, darán una fiesta bailable que será animada por Carnaza Trío.

En cuanto al sábado, Viso Activa brindará un espectáculo audiovisual desde las 19:30 horas. Ese día, la entrada está a $1500.

YERKO PUCHENTO EN MONTICELLO

Daniel Alcaíno llega este sábado a Sun Monticello, para presentarse a las 23 horas con su rutina “Yerko al poder”. De esta forma es que repasará la contingencia nacional, gracias a lo cual los asistentes se reirán de nuestros políticos y de la farándula chilena. Es decir, nadie estará a salvo del juez más duro de la televisión. Entradas a la venta por sistema Ticketek, en tiendas Falabella y Cine Hoyts.

DELICIAS GOURMET EN MACHALÍ

“Sabores sobre ruedas: primera parada Machalí”, es la propuesta gourmet que este sábado aterrizará en la Plaza de Armas de la mencionada comuna. Es así como los vecinos y visitantes podrán deleitarse con ricas pizzas a la piedra, emparedados, helados y jugos naturales, además de entretenerse con diferentes actividades recreativas. ¡Ya lo sabe, no se lo pierda!

DOCUMENTAL “LA ONCE” EN CENTRO CULTURAL GAUDÍ

Un grupo de longevas amigas rse eúnen constantemente a tomar el té, ocasión en la que conversan sobre temas profundos mientras comen y beben. Esto, a pesar de que algunas guardan ciertas diferencias. Esa es la premisa del documental “La Once”, de la realizadora Maite Alberdi, quien siguió durante cinco años a las protagonistas. La grabación ha conseguido diversas distinciones. Entre éstas, al Mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias y a la Mejor Película y Dirección en Sanfic Chile.

GOLDEN ROCK BAR

Quienes deseen hacer la previa del partido de Chile versus Bolivia, tienen en Golden Rock Bar su espacio. Sí, pues desde las 19 horas sintonizarán la transmisión, para esperar la hora de la verdad. Pero esto no es todo, pues para celebrar o pasar las penas del encuentro, quienes lleguen al lugar podrán escuchar todos los éxitos de The Ramones. Esto, de la mano del tributo santiaguino Monxos, Y la noche no acabará con ellos, pues Los Sabuesos cerrará la jornada. Lo anterior, a sólo $1000 la entrada.

Por su parte, el sábado abrirá el show Sobernot y a continuación subirá al escenario Dyers Eve. Aquello, con el fin de tocar los clásicos de Metallica. Nuevamente, la entrada general está a $1000.

LA PEÑA DEL PAT’E CACHO

Este viernes a las 23 horas, la pachanga se apodera del Sindicato de Refractarios de Rancagua. De esta forma, llega todo el ritmo de las bandas La Combo Tortuga y La Shimbombo, contando con la animación de la rapera Maka Meléndez y con DJ Rafa en las perillas. ¿Dónde? En Avenida San Martín 145. La entrada tiene un valor de $4 mil antes del evento, mientras que en la puerta asciende a $5 mil.

CICLETADA POR LA EDUCACIÓN

Para mostrar su rechazo hacia la carrera docente y el apoyo hacia todos los profesores del país, este viernes se realizará una Cicletada por la Educación desde las 11 de la mañana. La actividad parte en las afueras del Liceo Óscar Castro de Rancagua. ¡No olvides llevar tu casco!