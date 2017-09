Fiscalizan principales cabaret de Rancagua

A través de los cuadernillos “Juntos evitemos delitos en el comercio nocturno”, se les entregó recomendaciones a los administradores y dueños de centros nocturnos sobre medidas de coordinación y prevención como mejorar el control de accesos en el local, supervisar las zonas de baños para evitar y/o detectar situaciones de riesgo, entre otras.

Detectar posibles irregularidades, así como la presencia de menores de edad y consumo de drogas, fueron los objetivos de la fiscalización preventiva realizada en la comuna de Rancagua en algunos de los principales cabarets.

Según señaló el Intendente Regional, Juan Ramón Godoy, al inicio de la jornada, “como Gobierno, para nosotros también es importante que resguardemos cualquier vulnerabilidad que exista por las personas que trabajan en estos lugares, pero también con los vecinos que convivan con estos locales nocturnos y que aquí, efectivamente, se cumpla la normativa vigente”.

La actividad, que contó con la participación de Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Municipio de Rancagua, la Autoridad Sanitaria y Senda, fue organizada por la Coordinación Regional de Seguridad Pública en el marco del Plan Regional de Seguridad Pública.

Según indicó la coordinadora regional de Seguridad Pública, Verónica Leyton Rubio, “nuestro plan regional contempla este tipo de actividades, entre otras. Estos operativos son una actividad importante que tiene relación con la mesa que estamos llevando a cabo para la prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, además de los derechos de las mujeres, temática en la que estamos trabajando con SERNAM. Además de eso tenemos que procurar que la comunidad aumente su sensación de seguridad al ver que realmente se están realizando éstas acciones preventivas”.

Durante la jornada se fiscalizaron seis locales de diferentes puntos de Rancagua en los cuales se verificaron el cumplimiento de las normativas vigentes para la venta de alcohol, sanitarias, y de patentes, además de constatar que no existiesen en los lugares menores de edad o extranjeros en condiciones irregulares.

Al respecto, el director regional de Senda, Rodolfo Núñez, indicó que “nosotros hacemos un llamado a la prevención y el autocuidado. Si bien el consumir alcohol no está prohibido, la venta a menores sí está prohibida, por tanto queremos llamar a los locatarios a que no realicen esas acciones, llamar a la gente adulta a cuidarse, si va a beber no maneje. Buscamos mejorar las condiciones de vida a través del autocuidado”.

Junto con la fiscalización, las autoridades entregaron a los locatarios cartillas de prevención para evitar delitos en el comercio nocturno. A través de los cuadernillos “Juntos evitemos delitos en el comercio nocturno”, se les entregó recomendaciones a los administradores y dueños de centros nocturnos sobre medidas de coordinación y prevención como mejorar el control de accesos en el local, supervisar las zonas de baños para evitar y/o detectar situaciones de riesgos, mejorar la gestión del bar, facilitar la salida pausada del local a la hora de cierre para evitar forcejeos, entre otros.