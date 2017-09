Rancagua inauguró sus fondas y ramadas

Las puertas del recinto medialuna serán abiertas desde las 10 de la mañana, pero el día domingo se cerrarán a las 22 horas, limitando el acceso hasta las 21 horas.

Fernando Ávila Figueroa

Fotos Héctor Vargas

Afortunadamente los efectos del terremoto cuyo epicentro fue en el norte del país, no dejó daños materiales en la Región de O’Higgins, lo que permitió, que en el caso de la comuna de Rancagua, su alcalde, Eduardo Soto, y el Intendente, Juan Ramón Godoy, llegaran hasta la Medialuna para inaugurar las tradicionales fondas.

Fue en la fonda “Los Alpinos”, donde se bailaron los primeros pies de cueca de estas Fiestas Patrias, lugar donde el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, dio a conocer que la comuna no se vio afectada por el terremoto, pero lamentó lo ocurrido en comunas del norte del país.

Añadió que el sector cumple con todas las normas de seguridad, ya que previamente se realizaron una serie de revisiones con todos los servicios involucrados en la festividad, así como a nivel municipal inspeccionaron todo lo relacionado con la electricidad. Destacó que la confianza también se basa en que se trata de fonderos tradicionales y con mucha experiencia en el rubro, lo que permite que conozcan al detalle la normativa vigente.

La autoridad invitó a la comunidad rancagüina a que se acerque hasta la Medialuna donde habrá contingente policial permanente, con cámaras de vigilancia, y con funcionamiento hasta la 04:00 de la madrugada. Las puertas del recinto se cerrarán una hora antes con el fin de que no entre más gente a esa hora de la noche y se originen problemas de última hora.

En la oportunidad se rindió un renocimiento a los fonderos que cumplieron entre los 60 a los 15 años de funcionamiento en el sector medialuna, así como se entregó un premio a aquellas fondas que presentaban la mejor presentación y ornamentación.

Por su parte, los fonderos están esperanzados que este 18 de septiembre sea bueno en cuanto a ventas. Inés Soto está a cargo de la cocinería y chichearía, “El Bodegón de la Morenaza”, lugar donde espera vender los mil 500 litros de chicha que trae desde la comuna de La Estrella. Asegura que los precios se mantendrán en relación al año pasado, ya que el jarro de chicha tendrá un costo de 5 mil pesos, mientras que los anticuchos costarán 2 mil pesos.

Diego Orellana asegura que “Onde El Lucho” estarán los mejores anticuchos, cordero, costillar, empanadas, terremotos y la chicha. A su juicio el sismo no produjo mucha tensión entre la comunidad, por lo que espera que los comensales se acerquen a disfrutar de las comidas y brebajes que ofrecerán.

“FONDAS SUSTENTABLES”

El Intendente de la Región de O’Higgins, Juan Ramón Godoy, junto a la seremi del Medio Ambiente, Giovanna Amaya, también dieron inicio a la campaña de reciclaje de aceite, “Fondas Sustentables”, iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente, que por tercer año consecutivo, cuenta con la participación de Rancagua, Machalí y San Vicente, sumando por segunda vez a Quinta de Tilcoco y como primer año a las comunas de San Fernando, Chimbarongo, Requínoa y Olivar.

“Esta campaña nos permite tener unas fiestas patrias amigables con el medio ambiente y específicamente con el tratamiento del aceite, aquí son cerca de 30 mil litros de aceite que a la fecha se han recuperado en base a esta campaña que hoy quiere evitar que sean vertidos en distintos lugares donde están las fondas y ramadas y puedan ser almacenados, tratados y reciclados para combustibles biodegradables, y a la vez, generar un cambio cultural. Hoy son ocho comunas las asociadas y esperamos que próximamente sean las 33 comunas de la Región” Aseguró el Intendente, Juan Ramón Godoy.

Por su parte, la seremi del Medio Ambiente, Giovanna Amaya, valoró el compromiso de las comunas que continúa participando en la campaña y felicitó a las que este año se han incorporado, “Hoy estamos iniciando un ciclo de lanzamiento en las ocho comunas adheridas a las Ramadas y Fondas Sustentables y esperamos este año aumentar las cifras de reciclaje de aceite, aseguró.

El alcalde de Requínoa, Luis Antonio Silva, se mostró orgulloso de la incorporación de su comuna en esta campaña. “Como municipio tenemos un compromiso constante con el medio ambiente. Los años anteriores se hacía un daño importante al botar los aceites en cualquier lugar, sin embargo, hoy no sólo el municipio, sino también los fonderos se comprometen con el cuidado del medio ambiente y el buen uso de este residuo”.

La comuna de Quinta de Tilcoco, que participa por segundo año consecutivo, recibió también los tambores de reciclaje de aceite, oportunidad en que el alcalde, Nelson Barrios, manifestó su compromiso en esta materia. “Nosotros hemos querido acceder nuevamente a esta propuesta de la seremi del Medio Ambiente, pues, a pesar de que para algunos es algo menor, para nosotros es muy importante, pues debemos aportar aunque sea con un granito de arena en el cuidado de nuestro mundo, para nosotros y para las próximas generaciones,” afirmó el alcalde.

Es importante recordar que un litro de aceite contamina mil litros de agua, además de contaminar los suelos, generar malos olores, suciedad y dañar el ecosistema exponiéndolo a dioxinas, entre otras cosas.