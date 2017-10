En la Región: 44 Acuerdos de Unión Civil están en medio de gallito entre el Gobierno y el Registro Civil

Mañana comienza a regir el AUC , el proyecto de ley que permitirá el reconocimiento legal de las parejas convivientes. Ante el paro del Registro Civil el Gobierno usará trabajadores de las gobernaciones para realizar las ceremonias, sin embargo, los funcionarios del Registro aseguran que ni estas personas ni el sistema computacional están listos para implementar el AUC.

IRENE PADILLA

El Acuerdo de Unión Civil, aprobado en enero pasado es uno de los pocos proyectos de ley que han recibido un fuerte espaldarazo de la ciudadanía y de los distintos sectores políticos. La legislación que permitirá que las parejas convivientes sean reconocidas por el Estado como tales entregándoles una regulación similar a la del matrimonio, fue aplaudida además porque permitiría por primera vez que las personas homosexuales también pudieran tener la posibilidad de formalizar su relación.

Por eso el paro del Registro Civil que ya lleva tres semanas, vendría a dar un golpe bajo al Gobierno y al emblemático AUC que debe comenzar a regir mañana jueves 22 de octubre. En julio se hicieron las inscripciones de las primeras parejas interesadas, lo que tuvo una amplia acogida a nivel nacional llegando a un total de 2.875 ceremonias agendadas para las primeras dos semanas. En el caso de O’Higgins entre el 22 y el 31 de octubre son 44 los AUC solicitados; parejas que hoy no saben si van a poder concretar adecuadamente este compromiso.

El lunes el Ministerio del Interior anunció que en vista de la movilización el Gobierno nombraría a funcionarios de planta de las intendencias y gobernaciones como oficiales adjuntos, situación que confirmó ayer el intendente local Juan Ramón Godoy : “Nosotros vamos a tener, en facultades delegadas, funcionarios que puedan realizar estas actuaciones, para que efectivamente estas no sean reprogramadas y suspendidas, sino que estemos en el cumplimiento de la ley”. Ante las dudas surgidas por la verdaderas condiciones de oficiales de estos funcionarios suplentes u oficiales adjuntos, la Intendencia aseguró que “ la celebración de los Acuerdo Unión Civil o Matrimonios se deben realizar ante un oficial civil u oficial civil adjunto. Un oficial civil adjunto se nombra por resolución del Director Regional respectivo y dicho nombramiento queda sujeto a una circunscripción definida, la cual está asociada a una oficina de Registro Civil” por lo tanto estos pueden asumir la función.

En este escenario el Intendente subrayó que no habrá mayores problemas para quienes quieran celebrar las ceremonias agendadas para mañana, y el viernes, el día con mayor número de horas comprometidas. “Todas las personas que han solicitado hora para la Unión Civil en el Registro Civil deben tener la tranquilidad de que como Gobierno estamos preocupados de que efectivamente se cumpla la ley y que puedan celebrarse estos contratos que están establecidos en la Ley de Acuerdo de Unión Civil”, sentenció Juan Ramón Godoy.

Acuerdos “de puño y letra”

Cristian Pozo es dirigente regional del Registro Civil y lidera a la totalidad funcionarios locales que hoy están movilizados. Pozo explica que el Gobierno puede tomar estas medidas de urgencia como poner funcionarios suplentes a realizar las ceremonias pero recalca que estas personas no están preparadas para celebrar una ceremonia que es completamente nueva y donde deben quedar zanjandos diversos itemes entre las parejas: “El director si puede nombrar oficiales adjuntos pero nos cabe la duda de que la gente este capacitada para celebrar un AUC, y en vez de zanjar una situación se transforme en un problema más grave porque tendríamos que entrar a arreglar ciertas situaciones que son de carácter más legal. En los AUC hay situaciones de bienes y de hijos, es para parejas del mismo y distinto sexo, por tanto esto puede generar una situación bastante engorrosa que se les puede ir de las manos”. Según Pozo la capacitaciones de los oficiales del Registro Civil duraron dos días, y fueron diseñadas para personas que ya manejan este tipo de leyes, no así los funcionarios de gobierno suplentes que tendrán que ser capacitados hoy luego que se cumpla el plazo autoimpuesto por los funcionarios del Registro Civil para decidir si van a celebrar o no los AUC. “No hay posibilidad de que se capacite a esta gente porque precisamente tiene que ser enviado un funcionario del Registro Civil, para que capacite a los funcionarios que harán los AUC pero acá en la región estamos totalmente movilizados y quien los capacitaría sería otro dilema. Hay varios temas legales que tienen que verse y no creo que se pueda capacitar a un funcionario externo en una jornada de un par de horas, ya que son temas que se definen en la ceremonia del Acuerdo de Unión Civil”.

El dirigente también destacó que el sistema computacional o la plataforma donde se debían ingresar los acuerdos no está lista por tanto se usará un sistema manual que no tiene validez legal : “la plataforma hoy (martes) la revisamos y no se ha subido, por lo tanto los AUC se podrían hacer pero de forma manual, eso implica que los acuerdos serán como que no existieran porque no se pueden ingresar al sistema. Los matrimonios por ejemplo se ingresan a un sistema pero al no tener plataforma de AUC los acuerdos no pueden quedar ingresados”. Pozo agrega que el atraso en la implementación de la plataforma computacional no es responsabilidad del paro ya que “esa plataforma debiera haber estado en septiembre funcionando porque eso se había dicho desde un comienzo”.

Finalmente para quienes decidan no validar sus horas agendadas para este 22 y 23 de octubre , Pozo indicó que estas parejas deberán volver a agendar una hora, y que no habrán excepciones por haber estado entre los primeros inscritos.

Por su parte Juan Rosas presidente regional de la Anef aseguró que el Gobierno ha tenido una forma errada de enfrentar el paro del Registro Civil trayendo como consecuencia una situación compleja para la ciudadanía como esta “ por una parte el Gobierno plantea al sector privado eliminar el reemplazo en huelga y resulta que hoy frente a la negociación que se está abriendo con el Registro Civil se está aplicando todo lo contrario, obligando a otros funcionarios a hacer el trabajo de quienes están hoy en huelga, y el hecho que digan que el paro es ilegal no es así porque los funcionarios públicos estamos bajo el amparo del convenio 151 de la OIT que dice que todo trabajador tiene derecho a la negociación colectiva y la huelga”.

Osvaldo Salinas: “ Nadie nos va a detener ese día”

Osvaldo Salinas y Jonathan Rodríguez quizás son la pareja más emblemática de la región para la nueva ley de Acuerdo de Unión Civil. Ellos hace un par de meses hicieron público el hecho de tener reservada una hora para el próximo vienes 23 de octubre donde a través de una ceremonia en la comuna de Placilla se les reconocería su condición de convivientes civiles. Ambos estaban esperando la fecha con emoción pero el paro del Registro Civil les ha traído momentos de alta tensión. “Fuimos al Registro Civil en Placilla y la funcionaria nos dijo que no tenía nada concreto porque tenían que llegarles las libretas de matrimonio , y ahora vinimos a la gobernación de Colchagua y la señora Carolina Cucumides nos dijo que si el registro no lo hacía irían ellos con un abogado de la Corporación, eso me tiene más tranquilo, me saca tensión”.

Salinas cuenta que sienten que es una falta de respeto que no se cumpla adecuadamente con una ley tan esperada por la comunidad homosexual del país, y que el hecho de que se celebren los matrimonios pero no los AUC por parte de los funcionarios movilizados es una muestra explicita de discriminación: “Creo que esto para nosotros ha sido un caos muy grande, los nervios nos tiene mal a todos los que estamos enfrentando esta situación , este es un derecho y es un deber que se nos cumpla como corresponde. No sacamos nada con hacer algo y luego se echan para atrás es como jugar con los sentimientos de cada uno. Para nosotros que no se celebren AUC pero si matrimonios ya es discriminación porque dónde está la igualdad y la integración de nosotros como personas, esto nos afecta y nos duele”

La pareja afirmó que su ceremonia va sí o sí, la que realizará es un lugar público con tal de que toda la comunidad placillana acuda a la cita a las 13 horas de este viernes. “Nadie nos va a detener a ese día de la ceremonia, vamos a ir igual ya tenemos todo listo y preparado y todo el pueblo tiene que ir a ver esta ceremonia porque no tenemos nada que esconder delante de la sociedad”

Subsecretario del Interior: “El paro es ilegal”

El subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, ante el paro del Registro Civil que ya lleva tres semanas, llamó a los ciudadanos afectados a “tener paciencia”.

“Hemos reiterado más de una vez que este es un paro ilegal (…) se han ido tomando las medidas que corresponden mientras los funcionarios mantengan la actitud incomprensible que han mantenido hasta ahora”, señaló Aleuy en conversación con radio Bio Bio.

“No es un tema de que depongan las demandas, se les hizo un ofrecimiento desde el principio, que a partir del 1 de diciembre entablar una mesa negociación para discutir la modernización del servicio. Eso no se hará ahora porque hay gente que dice que hay que darles un bono y eso no corresponde”, añadió el subsecretario.

Aleuy argumentó que los funcionarios del Registro Civil ganan en promedio una suma de 1 millón de pesos, “tres veces el promedio de lo que ganan los chilenos”. “El país está en una situación económica donde hay que hacerle honor a lo que se denomina servicio público”, aseveró.

En esta línea, el subsecretario del Interior indicó que “hay que tener paciencia, las medidas que se han tomado hasta ahora lo que hacen son paliar situaciones”.

“Nosotros no apostamos al desgaste de nada ni al desprestigio de nada, nosotros decimos que los servidores públicos que trabajan en el Registro Civil tienen que hacerse cargo de la situación económica del país”, enfatizó.