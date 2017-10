Renguino viajará al mundial de patín carrera

Martín Amigo competirá en las pruebas de 300 metros contra reloj, 500 metros series, 100 metros carriles, y relevos. Serán tres días de pista, un día de descanso, y tres días de ruta.

Fernando Ávila Figueroa



A sus 18 años, Martín Amigo se apronta a hacer realidad uno de sus mayores logros deportivos, el que es participar en el próximo mundial de Patín Carrera a realizarse en Taipei. Este logro no pasa inadvertido para la Región O’Higgins, pero en especial para Rengo, ya que Martín, junto a su familia pertenece a esta comuna.

Sus inicios se remontan al Club de Patinaje de Rengo cuando tenía tan sólo 8 años. Allí su profesor era Nicolás Torrealba. Las primeras competencias fueron a nivel regional, con viajes a comunas como Pichidegua, para luego competir en el ranking federado de Santiago.

Los buenos resultados deportivos a nivel regional, donde por lo general obtenía el primer lugar, hicieron que pudiera dar el gran salto hacia Santiago, pero su gran logro se materializó este año 2015, cuando fue llamado a integrar la selección nacional, transformándose en el primer renguino en conseguir esta nominación.

Para llegar al mundial, tuvo que competir en una serie de clasificaciones, obteniendo el primer lugar, lo que le dio el paso al mundial como juvenil, objetivo que celebró junto a su familia, ya que asegura que son ellos quienes lo han apoyado en todo momento, incluso cuando debió dejar su colegio, San Antonio del Baluarte, para tomar exámenes libres en Santiago y poder compatibilizar los estudios con la competencia deportiva. Actualmente vive en el Hotel del Centro de Alto Rendimiento, (CAR), desde donde compatibiliza sus tiempos para no descuidar estudios ni deporte.

Sobre lo que se viene en el mundial, su prioridad es obtener la mayor experiencia, ya que aún le quedan 2 años como juvenil, lo que en teoría le permitiría poder clasificar al mundial del año 2016. No oculta su anhelo de obtener una medalla para el país, sin embargo, también es importante poder bajar sus tiempos.

Con respecto a la realidad regional, en especial de su comuna, cree que el patinodromo que existe en Rengo sólo sirve para el nivel escuela, por lo que requiere de una urgente remodelación. Entre las obras que se necesitan destaca el cambio de piso, lo que permitiría homologar la pista para competencias internacionales.

Es común que deportistas de alto rendimiento, es especial quienes practican deportes no tan masivos, no cuenten con el apoyo de la empresa privada, pero Martín agradece a una empresa en particular que le entrega granola mensualmente, lo que permite en parte abaratar los costos en lo que incurre su familia.

Sus sueños son en el futuro tener un club de patinaje, donde pueda hacer clínicas deportivas, unido a poder mantenerse en el deporte de alto rendimiento, todo dependiendo de los resultados que obtenga a nivel nacional.

El nivel de este deporte en O’Higgins muchas veces no logra llegar a la elite debido a que según Martín falta apoyo hacia los deportistas, lo que hace que a cierta edad los jóvenes se desmotiven, unido a que una vez que llegan a Santiago se dan cuenta que el nivel es demasiado competitivo, lo que los hace dejar para siempre el deporte. Es por ello que el apoyo familiar, la constancia y convicción de cada uno es fundamental para conseguir los objetivos, dice Martín.

El joven deportista viaja este 6 de noviembre a participar del mundial junto a otros 13 integrantes de la delegación que estarán en Taipei hasta el 24 de noviembre. En su caso competirá en las pruebas de 300 metros contra reloj, 500 metros series, 100 metros carriles series, y relevos. Serán tres días de pista, un día de descanso, y tres días de ruta.