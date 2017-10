Ariel Arancibia González destacado músico rancagüino

El 16 de diciembre de 1924, nació en Rancagua, en el hogar de sus padres, en calle Zañartu, Ariel Arturo Arancibia González. Fue el hijo único del matrimonio formado por don Arturo Arancibia Uribe (autor del Himno de Carabineros y del ”Copihue Rojo”) , y la rancagüina Flor González Navarro (hermana del fundador de “El Rancagüno” Miguel González Navarro).

Inició sus estudios de kindergarten y preparatorias en el Instituto O’Higgins de Rancagua y después, tras el traslado de la familia a Santiago, Ariel los continuó en el Instituto Marista Alonso de Ercilla, de la capital. Siguiendo las aguas de su señor padre, el niño Ariel se dedicó a la música y a componer canciones, varias de las cuales alcanzaron gran difusión. Después, profesionalmente, componía música para avisos comerciales de las Radios y de la Televisión.

Integrando la famosa barra universitaria del Club Deportivo Universidad Católica, fue autor de canciones que se difundieron en todo el país, aportando además sus conocimientos técnicos a la organización de los espectáculos que presentaba la barra.

Fue muy famosa su canción del “Patito chiquito” que no sabía nadar que cantaba el grupo folclórico Los Quincheros con coplas de temas de actualidad. También tuvieron un gran éxito las canciones que compuso, con letra de poemas del rancagüino Oscar Castro, especialmente “Para que no me olvides En 1936 se le otorgó en Santiago, el Premio al Mejor Compositor chileno.”.

Desde 1952 se dedicó también a la publicidad. Realizó viajes a la Argentina. Uruguay, Perú, Colombia, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, Estados Unidos, México y Uruguay.

Su fallecimiento en Santiago, a consecuencias de un ataque al corazón, fue muy lamentado en todo el país.

