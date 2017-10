PSU: No hubo puntajes nacionales en la región de O`Higgins

Hoy se dieron a conocer los puntajes nacionales de la PSU, 65 fueron los jóvenes que en el país obtuvieron el máximo puntaje en alguna de las pruebas al responder de manera correcta todas las alternativas de la prueba de selección universitaria. Los puntajes nacionales de este año estuvieron un 75% por debajo de la cifra que tuvo en 2014, cuando los máximos alcanzaron 253. De los máximos sólo dos corresponden a Lenguaje. En Matemática, en tanto, hubo 37 personas con 850 puntos, siendo el test con más puntajes nacionales. Mientras que en Historia y Ciencias Sociales hubo 11 y en Ciencias, 14. En cuanto al promedio de Lenguaje y Matemática, sólo una persona obtuvo el máximo que fue de 834,5, de acuerdo a la primera entrega de los resultados de la Prueba de Selección Universitaria. Se trata de Alejandro Phillips Becker del colegio Montemar de Valparaíso que es particular pagado.

Lamentablemente ningún alumno de nuestra región obtuvo el puntaje máximo, así por primera vez desde que se aplica la PSU no hay ningún puntaje nacional en nuestra zona.

Pero la región de O´Higgins no es la única región sin puntajes nacionales, sólo hubo puntajes máximos en Valparaíso, Metropolitana, Maule, Los Lagos, Bio Bio y La Araucanía.

Este domingo, a las 8:00 horas, se conocerá el resto de los puntajes, y a las 9:00 horas del mismo día comenzará período de postulación que se extenderá hasta las 13:00 horas del jueves 31 de diciembre.

En todo caso los mejores puntajes de nuestra región, corresponden a Mariana Ignacia Ponce del liceo María Auxiliadora de Santa Cruz que obtuvo 824 puntos en lenguaje, Diego Vidal Sánchez y Pía Fernanda López López del colegio Los Cipreses y San Antonio respectivamente ambos con 835 puntos en matemáticas. Joaquín Fernández Cuevas del Trinity College de Rancagua tuvo puntaje regional en Historia con 836 puntos y Pablo Luzanto Tapia y Patricio Pérez Rebolledo del Instituto Inglés y O´Higgins obtuvieron 835 puntos en la prueba de Ciencias, mientras que el mejor promedio en la PSU de nuestra región (promedio de Matemáticas más lenguaje) corresponde a Matías Piña Aguilera del colegio Coya. Èl promedio 815 puntos.