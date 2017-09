Pesar por fallecimiento de jugador de O´Higgins

Un joven fallecido y dos acompañantes lesionados fue el resultado del violento accidente de tránsito en el sector de La Cantera. La víctima fatal era jugador sub 17 de O’Higgins.

Por Juvenal Arancibia D.

Cerca de las 16 horas de este domingo un violento volcamiento en el sector de La Cantera en Graneros, dejó como resultado a un joven muerto y a sus dos acompañantes con heridas de distinta consideración luego de perder el control del vehículo en que se devolvían de un encuentro de fútbol en una cancha del sector de La Punta.

Personal de Bomberos de Graneros y Carabineros de Codegua asistieron al lugar del accidente donde se constató el fallecimiento del joven de solo 16 años. En tanto, los dos jóvenes lesionados fueron atendidos en el lugar, estabilizados por personal de emergencia y posteriormente derivados al Hospital de Graneros.

El joven que lamentablemente perdió la vida fue identificado como el jugador de O´Higgins Huido Castillo, temprana partida que golpeó fuerte al fútbol joven celeste.

Así lo recordó Fernando Vergara, Jefe Técnico del Fútbol Joven. “Llegó un día a las cancha de San Joaquín de Tuniche un morenito muy bueno para la pelota. Sabíamos que íbamos a tener que realizar un trabajo importante para ponerlo en forma y agregarle más dinámica con su buen juego”, recuerda con tristeza

Vergara agrega que Huido “rápidamente fue evolucionando y fue pieza clave en los campeonatos conseguidos por nuestra Sub 13 y en dos oportunidades con la Sub 15. Participó de los torneos en Corral de Bustos 2012 y de la Milk Cup 2014″.

Consternado por la noticia, Víctor Fuentes, su entrenador en los títulos con la serie Sub 15, destaca a Huido como “un niño muy esforzado, muy humilde. Llegó a las series menores del club a los 11 años, a los 13 fue campeón de Chile y en la Sub15 de O’Higgins fue campeón dos veces (Apertura y Clausura)”.

“Muy sacrificado, de familia muy humilde. Sus padres lo apoyaban siempre, haciendo un gran esfuerzo económico. Era de nuestros jugadores que tenía muchas condiciones, estaba becado en el Instituto San Lorenzo. Era un niño muy sacrificado que veía en el fútbol un futuro por delante”, agrega Fuentes.

Mientras que Fernando Vergara señala que lo recordará como “un cabro entretenido, bueno para la talla, un poco amurrado en ocasiones. Un volante central o mixto de buena técnica. Una lamentable perdida para nuestro club…”.