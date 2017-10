Rengo se prepara para ser Ciudad Universitaria

Ya está todo listo para en marzo comenzar a ejecutar una serie de proyectos que pretenden convertir a este campus de la Universidad de O’Higgins en el más grande del plantel.

El alcalde Carlos Soto, adelantó que durante este año esperan refaccionar el edificio existente en El Chapeton; preparar el diseño del nuevo aulario; además de aspirar a quedarse con los cruciales Institutos de Agronomía y Pedagogía que creará la casa de estudios.

IRENE PADILLA

En la discusión, y mejor dicho, el ajedrez político por la ubicación de la Universidad Regional, no cabe duda que quien mejor ha sabido jugar sus piezas es el alcalde de Rengo, Carlos Soto. Tras los dimes y diretes generados tras la confirmación del uso del Hospital Regional como la futura sede Rancagua del plantel, Soto comprendió que no valía la pena seguir en una polémica sin mucho futuro, por eso el jefe comunal no tardó en desmarcarse de la pelea chica y presentar a Rengo como una sede segura, y a sus 12 hectáreas en el sector El Chapetón como la zona destinada para el principal campus universitario de la región. Y no se equivocó.

Hoy, un equipo integrado por representantes del municipio, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Obras Públicas, y por supuesto de la Universidad de O’Higgins se preparan para levantar un ambicioso proyecto arquitectónico que devolverá a la vida el edificio ubicado a la orilla de la Ruta 5. El plan no es menor, en primer lugar el proyecto pretende refaccionar completamente el edificio actual que tras años de desuso debe ser reacondicionado para su utilización. Al mismo tiempo, se trabajará en el diseño de un aulario, un edificio cuyo objetivo, es fundamentalmente albergar al estudiantado, y que pretende hacer pasar este campus de 6.300 metros cuadrados construidos a la fecha, a 8.500 metros cuadrados en los próximos dos años.

El alcalde Carlos Soto, cuenta que la remodelación del edificio de El Chapeton es un trabajo que debe adecuarse a las necesidades de la universidad, por lo tanto el diseño del inmueble – que esperan tener listo en el mes de marzo- debe ser integralmente proyectado para las aspiraciones del plantel.

“El proyecto se va a dividir en dos etapas de ejecución. La primera es un diseño común de un proyecto que reflejará como quedaría el campus, porque si bien el edificio actual tiene un armazón utilizable, por decirlo de una forma, puede que la distribución existente no sea lo que la Universidad necesita por eso hay que hacer un diseño de cómo quedaría y cuanto más va a crecer. Una segunda etapa es la construcción de un aulario.

“Nosotros esperamos que los recursos para la reparación del edificio existente estén disponibles este año, y a su vez esperamos que los recursos del aulario los tengamos aprobados para hacer la ejecución de la obra el 2017. Así también, vamos a pedir un porcentaje pequeño de los recursos totales ahora, para trabajar en el diseño del campus y transformar lo que hoy tenemos en aquello que el rector Rafael Correa quiere, que es bastante similar a lo ya existente pero que obviamente necesita mejoras”, explica.

Para el jefe comunal no hay tiempo que perder, la proyección es que los alumnos ingresen al edificio actual en marzo de 2017, por tanto “a fines de 2016 las obras de remodelación deberían estar casi listas”.

En cuanto al dinero para financiar el proyecto – que bordea los 3.500 millones de pesos-, el edil afirma que no existe duda de que el Consejo Regional aprobará la solicitud que se le hará en las próximas semanas. “Los consejeros vinieron y sesionaron ante el Teatro Municipal lleno, donde les pedimos los recursos para la reconstrucción del edificio, y ellos en forma unánime votaron un preacuerdo de apoyar la postura de Rengo, por tanto no creo que tengamos problemas”, asegura.

Pasarela, un paseo y una estación de tren

Rengo espera con su campus entregar todo aquello que las sedes de Rancagua y San Fernando quizás no podrán: vida universitaria dentro del perímetro. La existencia de 12 hectáreas libres para usar, hacen de este campus sumamente atractivo en cuanto a la posibilidad de convertirse en algo similar a Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile o el Campus San Joaquin de la PUC. Pero para ello hay que tener una idea predefinida y así la explica el edil: “Creo que el único campus que tiene la posibilidad de expandirse es este, y si hay algo que nosotros entendemos como ciudad, es que las universidades no son sólo salas de clases, laboratorios y casinos; las universidades son recintos deportivos, son áreas verdes, son áreas recreativas. En algunos institutos o universidades la gente va a estudiar y se va a la casa, nosotros entendemos que la vida universitaria es distinta, se hace en el campus, por tanto hay que generar una serie de condiciones que los jóvenes en Rancagua no van a a tener; ahí ni siquiera hay espacio para estacionamientos y San Fernando tiene los mismos problemas, pero este campus Rengo es el único que tiene posibilidades ciertas de responder a esta necesidad”, afirma Soto.

A esto se suma que para Rengo, el campus ubicado a orilla de la carretera será la cara visible del plantel para todos los chilenos, y en ese contexto hay una serie de proyectos que pretenden mejorar las zonas exteriores, partiendo por los accesos. En primer lugar el municipio quiere recuperar el camino de ingreso que hoy se ve desde la carretera. Para ello la municipalidad presentará un proyecto FRIL con tal de transformar esta arteria en un paseo: una larga alameda por donde ingresen los alumnos. “Va a tener espacios de descanso, con luminaria, seguridad, un ingreso muy agradable para los estudiantes. Con este proyecto vamos a dejar ese camino transformado en un paseo muy bonito que se podrá apreciar a orillas de la Panamericana”, detalla el alcalde.

Al mismo tiempo la municipalidad está gestionando con el MOP mejoras en el ingreso desde la carretera. Para ello se está solicitando la instalación de una pasarela, con tal de entregar seguridad a los jóvenes que lleguen desde al norte, y al mismo tiempo la instalación por el costado oriente de un paradero de buses de acercamiento.

En cuanto a la futura estación de Metrotren Universidad de O’Higgins, el jefe comunal cuenta que ya se gestionó una primera reunión con el presidente del directorio de EFE para marzo con el objetivo de “que en la medida que se vaya normalizando la expansión del Metrotren entre San Fernando y Santiago podamos hacer también una parada en la zona oriente del campus, con todo esto cumpliríamos con un proyecto absolutamente integral”, sentencia.

¿Agronomía y Pedagogía para Rengo?

Si bien la municipalidad espera que en marzo, el rector Rafael Correa les confirme cuáles serán los institutos interdisciplinarios que se instalaran en el campus Rengo, el alcalde afirma que ya presupone que de manera casi segura el sector Agroindustria se quedara en esa sede. “Tenemos la impresión, que parte importante de la sede Rengo va a tener que ver con las carreras de agroindustria entendiendo que habrán más carreras, y que Rengo será un ciclo importante del desarrollo del postgrado. Creemos que están dadas las condiciones para tener carreras agrícolas de alto nivel, además tenemos el INIA que tiene firmado un convenio con la Universidad para trabajar en una franja de terreno que se usará como campo experimental de la agricultura”, explica el alcalde Soto. Pero en este sentido, aún hay otra carta por jugar: la educación básica y media de Rengo está conformada en un 75% por establecimientos públicos, una de las cifras más grandes de la región y el país, además de tener la segunda dotación más importante de docentes en O’Higgins. Por eso, el Instituto de Pedagogía es la otra ambición de los renguinos. “Creo que a Rengo le hace bien el área agroindustria y es necesario, pero también es necesario otra alternativa y por cierto una de ellas es la Pedagogía, porque es algo que los alcaldes sabemos, no hay profesores en la región y hay que generarlos, esto es parte de la propuesta que le haremos al Rector, también basados en la tradición de educación pública que tenemos en esta comuna”.

La ciudad se prepara

Uno de los temas importantes es cómo es que esta comuna pretende enfrentar el crecimiento poblacional que significará la Universidad. La llegada de académicos, de jóvenes de otras comunas de O’Higgins y de otras regiones, pondrá a prueba a la comuna en cuanto a vivienda y servicios.

Para ello, explica el alcalde, el Plano Regulador ya se diseñó con el objetivo de extender la comuna hacia el sector El Chapeton con tal de tenerla completamente conectada con el campus “allí hay varios proyectos inmobiliarios que ya empiezan a moverse, y la idea es que Rengo crezca hacia el campus y para ello también se harán proyectos para pavimentar calles y caminos hacia y en El Chapeton”.

Ahora, si bien Soto reconoce la inexistencia de salud privada en la comuna, explica que a través de un convenio toda la salud primaria estará a disposición de los estudiantes cuando lo requieran. Así también sucederá con los recintos deportivos existentes, como gimnasio, cancha y piscina municipal. A eso se suma la entrega a la Universidad del actual edificio en el cual está el municipio para convertirlo en un Centro de Extensión, así como un trabajo conjunto para sacarle partido al Teatro Municipal.

En cuanto al comercio, el jefe comunal explica que cuando recibió la comuna era pequeño, pero que en los últimos años ha crecido de manera importante, incluso con la existencia de varios anteproyectos del retail ya presentados los que podrían ejecutarse en los próximos años.

“De aquí a cinco años espero que tengamos un campus consolidado con carreras universitarias, también técnicas y por supuesto con mucho estudios de postgrado. Para nosotros las universidades de pizarrón y papel no crecen; las instituciones que se consolidan son las que generan alrededor de ellas cultura, recreación, investigación, nuevas tecnologías, y eso es lo que esperamos, tener un muy buen campus rodeado de todo lo que se necesita y una ciudad que se prepara para ello”, sentencia el edil.