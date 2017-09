Graneros:  Animalistas denuncian terrible caso de maltrato en canil municipal

Perros famélicos, infestados de pulgas y garrapatas, que incluso llegaron al canibalismo, fue parte del testimonio de la agrupación granerina “Tu pata en mi mano”. Los activistas acusan que los animales fueron exterminados y que hoy sólo queda una sobreviviente encerrada y en espera de adopción. El municipio, por su parte, enfatizó que el recinto funciona en regla.

IRENE PADILLA A.

Una impactante historia de maltrato animal fue la que puso al descubierto hace unos días por la agrupación “Tu pata en mi mano” de Graneros, quienes acusaron al municipio de, prácticamente, dejar morir de hambre a las decenas de perros que vivían en el canil municipal.

Según el organismo de voluntarios animalistas de esa comuna, el año 2013, el canil municipal poseía 86 animales, de los cuales hoy queda solo uno, mientras el resto se sospecha murieron de hambre o fueron envenenados. Carla C., una de las voluntarias cuenta que “nosotros como agrupación juntamos fondos para esterilizar, y entre otros animales atendíamos a los perritos del canil municipal, porque la municipalidad no tenía un plan de esterilización. La gente donaba dinero y nosotros mandábamos la foto de la perrita apadrinada y la respectiva boleta por la cirugía que se hacía con una veterinaria de Santiago. En esa época la municipalidad por lo menos nos prestaban vehículo, luego no lo hicieron más, y finalmente en 2014 nos prohibieron el ingreso al canil, nunca supimos las razones. Luego empezaron a disminuir los perros, la gente nos mandaba fotos, había gente de los alrededores que entraba al canil y por compasión iban a alimentar a los perros, porque veían que incluso estaban comiendo cadáveres de otros perros”. Los registros gráficos captados por los animalistas y entregados a El Rancagüino son sumamente impactantes: perros famélicos alimentándose de otros animales muertos, caniles de palo, sucios, y a punto de caer; animales infestados de garrapatas y pulgas, son parte de las postales que aún se conservan.

La joven estudiante explica que en diciembre parte del equipo de “Tu pata en mi mano” decidieron ingresar al canil para inspeccionar las condiciones de este, en ese momento se encontraron con que sólo cuatro perros quedaban en el lugar. “Estaban muy desnutridos, plagados de garrapatas, muy enfermos, fuimos con dos veterinarias, incluso una de ellas generó un informe y le mando una carta al alcalde de Graneros diciéndoles que si no solucionaba la situación lo denunciaría a los medios de comunicación, pero nunca recibió respuesta”.

Según cuenta Carla C. los animales que quedaban el año pasado, que no eran más de 40 habrían sido brutalmente exterminados. “Los perros empezaron a desaparecer y los vecinos aseguran que hay una fosa común, incluso hay fotos de animales envenenados, vimos restos de un líquido azul que puede ser sulfato de cobre del que se utiliza en agricultura. Se sabe que los perros los dormían antes (de darles veneno). Según un concejal, la municipalidad quiere hacer una granja educativa en ese lugar por eso les convenía deshacerse de los perros”.

Este fin de semana los voluntarios nuevamente ingresaron al recinto y pudieron rescatar a la penúltima sobreviviente, una cachorra llamada “Amandita” que en estos momentos está recuperándose en un hogar temporal y en busca de adopción. Pero su madre, aún está dentro de las jaulas del canil municipal a la espera de ayuda. “Lo único que queremos ahora es que ese canil municipal no vuelva a existir, ahí no había una política de cuidado ni de adopción, ahí los animales eran encerrados para dejarlos morir de hambre y enfermedades y no podemos aceptar que algo así vuelva a ocurrir”, concluye la voluntaria.

Municipio: el refugio funciona bajo toda la normativa legal

Por su parte, la Municipalidad de Graneros a través de un comunicado de prensa se refirió a este problema, explicando que el canil funciona bajo todas las normativas sanitaria vigentes y que su existencia tiene por objetivo “generar conciencia en la población sobre la tenencia responsable de mascotas y control de perros vagos”.

Respecto a la denuncia, el municipio enfatizó que “los perros son atendidos por personal especializado, y que al inicio de esta administración municipal se contabilizaron 46 animales en pésimas condiciones como: desnutridos, parasitados, y sin ningún control de higiene ambiental en el lugar, y lo más grave es que no se contaba con registros veterinarios de los animales y el lugar. Al asumir el control de este refugio gran parte de los animales fueron entregados en adopción y se suspendió el ingreso de nuevos animales para no generar las condiciones de hacinamiento ocurridas en años anteriores, ya que un canil no es la solución para acabar con la problemática de perros abandonados”.

Al mismo tiempo, el municipio acusó a “Tu pata en mi mano” de ser un organismo que busca beneficios económicos a través de los perros abandonados. “La municipalidad de Graneros enfatiza en la voluntad de enfrentar el grave problema que representa la masiva presencia de perros vagos en la población, y que esta agrupación que lucra con esta problemática nacional, al dejar de prestar servicios al municipio como lo hacía en la administración anterior, se ha encargado de perseguir anomalías e insisten con denuncias falsas a la Seremi de Salud y Brigadas Investigadoras de Delitos Contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural (Bidema PDI)”, sentencia el comunicado.