Estatutos de la U. de O’Higgins: Representantes de la región integrarán un 50% del Consejo Superior del plantel

Como unos estatutos modernos, pioneros en el sistema universitario, y principalmente, nacidos de la participación de la ciudadanía, definió el rector Rafael Correa el marco jurídico de la Universidad que fue aprobado ayer por el Consejo de Administración. Mañana el documento íntegro será entregado a la ministra de Educación, Adriana Delpiano.

Por: IRENE PADILLA

FOTO. NICO CARRASCO

Un importante hito en la constitución de la Universidad de O’Higgins se vivió este martes luego que sesionara el Consejo de Administración de la Universidad regional, cuerpo colegiado que de manera unánime aprobó los estatutos de la nueva casa de estudios estatal del Libertador.

La reunión, que tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Rancagua, contó con la presencia del intendente Juan Ramón Godoy, el rector de la Universidad, Rafael Correa y del director de la División de Educación Superior del Mineduc, Francisco Martínez, entre otras autoridades.

Durante el encuentro, el rector Correa dió a conocer en detalle el texto que fue redactado por el equipo de la Universidad de O’Higgins y juristas de la Universidad de Chile, el cual según los representantes del plantel, recoge buena parte de los planteamientos hechos por los habitantes de la región.

Tras una extensa reunión de más de dos horas de trabajo, el rector Rafael Correa expresó su satisfacción tras aprobar este importante marco regulatorio para la casa de estudios. “Este debe ser el primer estatuto de una universidad en Chile que surge realmente de lo que los habitantes de la Región de O’Higgins piensan que tiene que ser la universidad, de manera que estos estatutos tuvieron una génesis muy interesante y diferente a otros”. Respecto al contenido, Correa enfatizó que es un marco jurídico aun perfectible pero que en sí recoge buena parte de los anhelos de la zona. “Es difícil decir que hay cosas perfectas, estos estatutos distan de ser perfectos pero por todo el análisis que le hemos hecho con seriedad y profundidad creo que son unos estatutos que serán ejemplo para las universidades estatales, y para el periodo (de reforma) que viene”.

Por su parte, el Intendente Juan Ramón Godoy, enfatizó la contundencia de los estatutos que regirán a la Universidad de O’Higgins: “este es un hecho muy relevante para el avance de la universidad que desde ahora tendrá musculatura, que ya comienza su constitución. Me parece muy importante destacar además el carácter participativo que le ha dado la universidad a este proceso”. Al mismo tiempo Godoy destacó que el documento responde en buena parte a las recomendaciones hechas por la Comisión Ejecutiva para la Creación de la Universidad regional. “Los estatutos toman muchos elementos de la comisión ejecutiva, como la identidad regional, tres consejos donde la región tiene una participación de un 50%, creo que es muy importante y a la vez muy innovador”.

Finalmente el representante del CORE O’Higgins, Manuel Barrera aseguró que los intereses de los jóvenes de la región serán prioridad para el plantel “fueron consideradas todas las observaciones que propuse , y estoy muy contento porque estoy interesado en que la universidad tenga académicos de la Región de O’Higgins, que los estudiantes tengan un trato especial, y quiero agregar que hoy solicité que los estatutos contemplen la equidad de género, la multiculturalidad , y el ingreso especial para estudiantes de O’Higgins”.

Tras la aprobación de los estatutos por el Consejo Administrativo, el documento será entregado a la Ministra de Educación mañana durante una ceremonia oficial, donde también participarán representantes de la Universidad de Aysén.

Estatutos únicos en su tipo

Tras la aprobación de los estatutos por el Consejo de Administración, el rector Rafael Correa destacó que los estatutos creados para la Universidad de O’Higgins marcan un antes y un después en cuanto a las universidades regionales, ya que en ellos se estipula que buena parte de los organismos colegiados que administrarán la casa de estudios estarán compuestos por personalidades oriundas de O’Higgins.

“Tenemos cuatro consejos muy importantes que son el Consejo Superior, un Consejo Académico, un Consejo Regional -no hay universidades que tengan un Consejo Regional- y además tenemos un Consejo Internacional, y la noción de claustro pleno; ahí tendremos cinco instancias de participación muy importantes. Creo no equivocarme al decir que no hay universidad regional con el aporte que tiene ésta en la región. La mitad del Consejo Superior de la universidad estará integrado por personas elegidas que vienen de la región entre ellos dos representantes del Consejo Regional y un ex alumno de la U. de O’Higgins. Y además, a esa representación potente en el Consejo Superior, se suma un Consejo Regional integrado por 20 personalidades de la región”, destacó Correa.

Respecto a los perfiles de quienes compondrán este Consejo Regional, la autoridad universitaria enfatizó que es algo que aún está por verse. “El perfil de los integrantes está pensando pero de ninguna manera acordado, vamos a hacer un reglamento que aprobaremos en el Consejo Superior, que tendrá relación sobre cómo se van a generar esas 20 personas y eso es materia de los próximos meses”.

Respecto al trato especial que recibirán los estudiantes de la región, por ejemplo, en cuanto al sistema de admisión el rector subrayó que “el consejero Barrera planteó con fuerza un trato especial para la región y eso está contemplado con sistema de admisión especial que nos pondremos a trabajar en este momento y que tienen que estar listos de aquí a septiembre”. En cuanto al modelo universitario propuesto, Correa afirmó que definitivamente la casa de estudios estará conformada por institutos y no por facultades, dando mayor flexibilidad al desarrollo de los académicos y estudiantes. “Es una universidad multidisciplinaria, diferente a las universidades antiguas, sin facultades ni departamentos, sino que esta universidad tendrá institutos multidisciplinarios”, sentenció la máxima autoridad de la U. de O’Higgins.

Las sedes: quedan temas por definirse

Como un trabajo “contra reloj” fue definida la habilitación de las tres sedes que albergarán a los estudiantes en Rancagua, Rengo y San Fernando. El rector Rafael Correa reafirmó que aún no se puede definir donde comenzarán las clases porque “no sé si vamos a partir con una o dos sedes, hay ahí una carrera contra el tiempo y eso va a depender del avance de las obras de infraestructura”.

Respecto a la remodelación del Hospital Regional, Correa detalló que “las fechas del cambio es que este comienza a fin de mes, el director del Servicio de Salud tiene la esperanza que eso sea un proceso más o menos rápido, no sé qué significa rápido, pero en todo caso una vez desocupado el hospital comienza el proceso de demolición que dura aproximadamente dos meses y en ese periodo se licitan las obras del trabajo de remodelación”. Consultado en cuanto a plazos, para Correa es fundamental que las obras en Rancagua comiencen cuanto antes: “absolutamente, las obras tienen que partir este primer semestre para comenzar en marzo las clases”.

Respecto a las sedes de Rengo y San Fernando, cuyas remodelaciones serán financiadas por el Gobierno Regional, el intendente Juan Ramón Godoy explicó : “como Gobierno Regional vamos a presentar un proyecto de reparación en el edificio de Rengo y también de San Fernando para poder tener los mejores espacios para los inicios de la universidad. Actualmente estamos en la etapa para ver la entidad que hará el diseño, estamos en una etapa preliminar más técnica y a partir de esa cuantificación de los recursos presentaremos al CORE los proyectos para, a partir de este año, comenzar la reparación de estos edificios”.

Respecto a la sede San Fernando, la única que aún tiene terrenos por regularizar para ser entregados al patrimonio universitario, el rector Correa aseguró que aún no ha tenido reuniones respecto a este tema con el alcalde de la comuna Luis Berwart, y por su parte, el Intendente afirmó que esta toda la intención del gobierno para agilizar los trámites y ceder 10 hectáreas adyacentes al actual edificio “tenemos un tema de trabajo con la subsanación jurídica y lo podemos trabajar con el municipio”, señaló el jefe del Gobierno Regional.

Representantes de la Región en el Consejo Superior

-El presidente del Gobierno Regional (Intendente electo)

– Un personero de los estudiantes de pregrado

-Un ex alumno

-Dos consejeros regionales