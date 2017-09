Trabajadores del Hospital Regional en paro indefinido

 Contratación de funcionarios de compra de servicios, que trabajadores a honorarios pasen a la planta de contrata, inducción de personal, conocer sus puestos de trabajo físicos, concesionario para el casino y la salida de la directora del recinto son algunas de las demandas que solicitan los trabajadores del hospital de cara al traslado hacia el nuevo edificio que comienza hoy.

Gisella Abarca

Fotos Nico Carrasco



Con la totalidad de sus servicios paralizados amanecieron la mañana de ayer las dependencias del Hospital Regional Rancagua, luego que la Fenats Base Hospital Regional Rancagua y los funcionarios del recinto asistencial se declarara en estado de movilización indefinida sin descartar otro accionar de mayor fuerza, “debido a la pésima administración que se está ejerciendo dentro de nuestra institución”, sostuvo la presidenta de la Fenats Base Hospital Regional, Olga Jiménez.

Esta acción se llevó a cabo por el descontento de parte de los funcionarios por lo que denuncian como falta de compromiso desde las autoridades, por lo que a viva voz solicitaban la renuncia de la actual directora del recinto asistencial, doctora Sonia Correa “que renuncie la Correa” vociferaban. Así, esta movilización se suma a las tomas que sufrió la dirección del recinto asistencial hace dos semanas atrás en señal de repudio a la mala administración y a la denuncia que hacen de falta de respeto que existe hacia los funcionarios y dirigentes, negando respuestas concretas y no considerando a los dirigentes en las políticas que se ejercen con los trabajadores, denuncian.

Así lo expuso Jiménez “Aquí hay una mala administración desde la directora hacia abajo, para el nuevo hospital se ha contratado gente sin pasar por los procesos de selección, y para nosotros lo más importante es la contratación de funcionarios compra de servicios y honorarios a la planta de contrata, así como los cargos para Ingeniería y Mantención, no se ha inducido a la gente en sus cargos o ha sido escasa; los funcionarios no conocen sus puestos de trabajo, ni qué tarea va a realizar; no existe concesionario para el casino, al hospital aún le están sacando detalles pendientes, y así muchas cosas a las que las autoridades no nos ha dado respuesta de nada, mañana (hoy) debiera comenzar el traslado oficial y hay muchas dudas de los funcionarios al respecto”, apuntó.

UNA ACCIÓN SIN FECHA DE TÉRMINO

Así, la dirigenta Fenats informó que en esta movilización demuestra el descontento de los funcionarios, asegurando que la drástica acción durará el tiempo que sea necesario “ahora, el 75% de la gente en turno se encuentra movilizado de forma indefinida, es muy grande la cantidad de personal que tenemos, lo que demuestra el descontento hacia las autoridades, ya estamos cansados de todas las promesas que se nos hacen y de las mentiras de la administración, por lo que la gente está pidiendo que la directora se vaya. Los funcionarios se han manifestado gritado a viva voz que no quieren más a la directora por su mala gestión. Hay que recordar que ella fue directora del hospital de Santa Cruz y también fue sacada de la misma forma”, argumentó la presidenta de la Fenats Base.

Es por esto y buscado ser escuchados, cerca del medio día los más de 300 funcionarios en paro, marcharon hasta la Intendencia Regional para sostener una reunión con la intendenta suplente, Teresa Núñez, explicó Jiménez “La intendenta escuchó las demandas que le presentamos de parte de nuestros trabajadores, ella había tenido una reunión previa con el director de servicio y del hospital, donde habían estado viendo el tema intersectorial y se comprometió hoy (ayer) a tener una reunión para ver el tema que nos aqueja como funcionarios”.

Agregó que para reanudar sus funciones en el recinto asistencial, solicitan que se cumplan los puntos solicitados y que la autoridad reconozca que se han realizado procesos erróneos “queremos claridad en las respuestas de todos los puntos que hemos presentado para el cambio. Este paro es indefinido y para pensar en reanudar nuestras funciones pedimos como mínimo que el Director del Servicio de Salud reconozca el problema, que han habido errores y que comencemos a trabajar enserio, aunque el traslado se aplace un tiempo más. No nos queremos cambiar a tontas y a locas sólo por responder a un plazo político para que la Presidenta Bachelet tenga un compromiso cumplido que anunciar el 21 de mayo en su discurso. Dejándonos a nosotros como títeres sin importar el cómo, ni el cuándo cambiarnos al nuevo hospital”.

URGENCIA FUNCIONA CON TURNO ÉTICO

Así, durante la jornada de ayer, medicina, cirugía, urgencia, pediatría, maternidad, neurocirugía, neonatología, Some, esterilización, imageniología, mantención, alimentación, Policlínico de Especialidades, entre otros servicios, se adhirieron al paro que aún no tiene fecha de término. En esta línea, la dirigente informó que “En Urgencia se está trabajando al 50%, hay funcionarios que están cubriendo turnos éticos y en los otros servicios, el Consultorio de Especialidades, Some y archivos no están funcionando, en los servicios clínicos están los reemplazantes cubriendo algunos puestos de trabajo y en las unidades de camas críticas también hay turnos éticos”, expuso.

En tanto, el Técnico paramédico y vocero del Servicio de Urgencia José Luis Neira, informó que primera vez que urgencia paraliza con gran porcentaje de trabajadores “hoy es un día histórico para urgencia, porque es primera vez que urgencia se paraliza. El servicio hoy está funcionando a la mitad y nos sumamos a la movilización porque creemos que tenemos la oportunidad de conseguir que el 50% de nuestros compañeros que están a compras de servicios y honorarios, pasen a la planta. Así que nos vamos todos contratados o si no, no hay urgencia en el nuevo hospital”, sentenció Neira.

Recordemos que hoy 22 de marzo, es un día clave en el traslado hacia el nuevo hospital regional, pues comienza este complejo proceso con el día cero, iniciando la puesta en marcha del nuevo recinto asistencial con el traslado de la dirección y comunicaciones del centro asistencial, la la Oficina de Información Reclamos y Sugerencias (OIRS) y la oficina de partes. No obstante, ya existen 110 funcionarios del Hospital Regional Rancagua que están con labores establecidas en el recinto asistencial, más el equipo directivo que está compartido entre el hospital actual y el nuevo complejo de salud como lo es la subdirección médica. Cabe destacar que la última unidad que se trasladará será el Servicio de Urgencia.

“El traslado se inicia oficialmente este martes 22 de marzo”

Por medio de un comunicado de prensa, el Hospital Regional Rancagua informó que en relación a la toma que se desarrolló por Fenats Base Hospital Regional Rancagua “El paro incluyó la participación de técnicos y auxiliares de servicio, alcanzando una adhesión en torno al 20% del total de funcionarios que deben estar en sus puestos de trabajo”.

En este contexto –agrega el documento- “El Servicio de Urgencias ha seguido entregando atención de forma ininterrumpida. No obstante, el Servicio de Pabellón debió modificar tabla y reagendar pacientes”.

En relación al proceso de traslado y puesta en marcha de las nuevas dependencias del establecimiento, es claro y declara que “Éste se inicia oficialmente mañana, martes 22 de marzo, según planificación”.

En tanto, sobre los requerimientos expuestos por los funcionarios adheridos al paro, el oficio informaba que “la Dirección ha desarrollado un trabajo conjunto y sostenido desde el año 2015, con las directivas multigremiales del centro asistencial, con el objetivo de dar cumplimiento a la implementación de servicios facilitadores asociados a alimentación, zonas de descanso, reloj control y uniformes, entre otros. El último acuerdo se firmó el pasado 15 de marzo, el cual incluye los siguientes temas: concursos para provisión de cargos para área de Ingeniería y Mantención, alimentación, movilización mayor al nuevo hospital y salas de descanso para equipos de salud. Todos los puntos han ido alcanzando cumplimiento a través de la Dirección de Salud O’Higgins y Hospital Regional Rancagua. En tanto, para los concursos de provisión de cargo para Ingeniería y Mantención, se está efectuando el levantamiento de perfiles para publicar llamado a partir del 10 de abril”, agrega.

Por su parte -expone la declaración- “El beneficio de alimentación otorgado por Ley para funcionarios del establecimiento se entrega a partir del año 2015. Sobre el acceso a alimentación para funcionarios ya trasladados al nuevo edificio y quienes se sumen al traslado en las próximas semanas, éste está asegurado a través de la implementación de un casino transitorio. Actualmente, está en proceso la licitación para el servicio definitivo que debe comenzar en el mes de abril”. En cuanto a la movilización, la Dirección de Salud O’Higgins comprometió buses de acercamiento desde el actual al nuevo edificio, para funcionarios y sus hijos que van al jardín y centro escolar institucional.

Respecto a la brecha de cargos, el director del Servicio de Salud, Fernando Troncoso explicó que “El año pasado agregamos 91 cargos más y ahora viene otro decreto con 271, y a la fecha eso debería sumar para el proyecto cerca de 719 cargos ya disponibles, algunos fueron provistos en forma relativa mientas fueron llegando”.

Referente a los 500 cargos anunciados en julio de año pasado por el Ministerio de Salud, Troncos respondió que “la mayoría de ellos ya desarrollan labores en el establecimiento bajo otra forma de contrato. En la práctica, no es que vayan a llegar nuevas personas, las mismas personas que están en compra de servicios y honorarios debieran pasar a la planta por la vía del cierre de la brecha del cargo del hospital y por los acuerdos suscritos con los gremios del sector. Sabemos que hay una brecha de atención abierta, tenemos que trabajar para determinarla y después gestionar su cierre en el largo plazo, pero eso hasta la fecha con el decreto que está para la toma de razón ya se han incorporado 720 cargos”, finalizó.

Senador García Huidobro:

“En esta administración, el funcionamiento del recinto asistencial ha sido deficiente”

Ante la paralización de este lunes por los funcionarios del Hospital Regional Rancagua, que detuvo la atención de pacientes durante la mañana en el centro asistencial, el senador Alejandro García Huidobro, envió un oficio a la Ministra de Salud para que se aclaren las peticiones realizadas por el gremio.

Ante esta problemática, el Senador García Huidobro, manifestó “hoy vimos como la mala gestión respecto del traslado del Hospital Regional Rancagua ha afectado no solo a sus funcionarios, sino también, a cientos de usuarios que hoy no pudieron recibir atención debido a la paralización convocada por la Fenats, esta situación es inconcebible, el traslado del hospital no puede dañar a la comunidad, por el contrario, el traslado debe ser un beneficio, es por eso que hoy oficié a la Ministra de Salud, Carmen Castillo, para que dé explicaciones de esta paralización” precisó el senador.

En el oficio presentado a la Ministra de Salud, el legislador pide esclarecer los procedimientos utilizados para la contratación del personal para el nuevo recinto, si es efectivo que los funcionarios están capacitados para manejar la avanzada tecnología que tendrá el hospital y cuáles son las medidas que considerarán si las capacitaciones no se han realizado, si se encuentran funcionando el resonador magnético, la piscina terapéutica, el sector de psiquiatría infanto juvenil, camas UCI, banco de sangre entre otras áreas, sí cada funcionario tienen definidas sus funciones, y si se inició el proceso de licitación para el nuevo casino y la fecha de funcionamiento, la correcta puesta en marcha del Jardín Infantil y la locomoción hacia el recinto tanto para usuarios como para funcionarios.

“La paralización del Hospital Regional es grave, sobre todo cuando sabemos que en esta administración el funcionamiento del recinto asistencial ha sido deficiente, la gente no puede pagar por la mala gestión de las autoridades de turno, exigimos que se den respuesta a las solicitudes de la Fenats lo más pronto posible” precisó el parlamentario.