Mujer habría estafado a más de 200 personas con el sueño de la casa propia

 Hasta la fecha hay 54 personas que han realizado la denuncia, no obstante habrían más de 200 afectados por el engaño donde Eliana Donoso (51) se hacía pasar por funcionaria del Serviu, la que solicitaba entre $700.000 hasta $1.500.000 pesos para optar a subsidios y obtener su inmueble.

Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Con la medida cautelar de prisión preventiva y formalizada por el delito de estafa quedó Eliana Jaqueline Donoso Maturana, 51 años, quien habría estafado a más de 200 personas de las comunas de Machalí, San Fernando, Graneros, Rancagua, Pichilemu, entre otras, las que soñaban con obtener su casa propia.

Y es que haciéndose pasar por funcionaria del Serviu y ganándose la confianza de la gente, en los años 2014, 2015 y 2016, Eliana Donoso, ofrecía su ayuda a personas que necesitaran postular a un subsidio habitacional, ofreciendo agilizar el proceso para obtener su subsidio y con ello su casa propia, lo anterior por medio de supuestos cupos que se habrían liberado luego que algunos beneficiarios de la reconstrucción habían rechazado las casas, embaucando con su cuento a grupos familiares completos.

De esta manera y después de solicitar algunos papeles para la supuesta postulación, la mujer que habría trabajado con dos colaboradoras rancagüinas, solicitaba entre $700.000 hasta $1.500.000 pesos para optar a subsidios y obtener su inmueble, concretando así su estafa. No obstante ésta persona nunca trabajó en el Serviu (ver recuadro).

La situación quedó al descubierto este lunes, cuando la Cenco de Carabineros recibió un llamado en que una persona temía por su integridad física al ser encarada por un grupo de vecinos que exigían explicaciones ante una estafa. Así lo explicó el Jefe de la primera comisaría de Carabineros, Mayor Patricio Tirado “Concurrimos al Barrio el Tenis donde un grupo de personas de Rancagua estaban reclamando por una persona que las había estafado. Se estableció que la persona había estafado aproximadamente a 200 personas diciendo que era una trabajadora del Serviu, y que habían quedado algunos cupos del terremoto del 2010 y se habían liberado por parte del gobierno en lo que respecta al año 2016 ofreciendo por una suma de 700 a 900 mil pesos a entregarles una casa en la comuna de Rancagua o Machalí”. El comisario agregó que se constató que la detenida no tenía ninguna vinculación con el Serviu.

Así, hasta la primera Comisaría de Rancagua hasta ayer martes llegaron 54 denuncias por estos hechos, iniciándose una investigación a cargo de efectivos de la Sección de Investigaciones Policiales, SIP, quienes se encuentran trabajando para ubicar a las personas estafadas.

LOS QUE DESPERATON EN UNA PESADILLA

Una de las afectadas fue Nora Vásquez quien junto a su esposo y sus dos hijos estaban contando los días para dejar de arrendar y cambiarse en mayo a su nueva casa en Rancagua “se fue pasando el dato que habían unas casas a las que se podía optar de forma más rápida, pero que no podíamos ir a preguntar nada al Serviu, porque estas casas venían por una movida de cuando la gente renunció a su beneficio de casas luego del terremoto. Yo pasé $ 750.000 en efectivo y me ofreció casas en Villa Galilea de Rancagua. Por la oportunidad, mi esposo se consiguió la plata y creímos. Después que postulé, llevé a mi hermano, a mi tía, a mi prima y a su mamá, a una amiga y un amigo de mi esposo, a todos les pidió $750.000 en efectivo, confiamos en algo que nunca existió. Ayer recién supe que era una estafa, ahora tengo que ir a contarles a los demás que llevé. Nos quedamos sin plata y sin casa”.

La joven C. P. de 21 años fue otra de las personas que cayó en las redes de la estafadora y es clara al asegurar que contó que colaboradoras de la imputada “contactaron a mi tía Jessica y le dijo que tenía una movida de unas casas que eran de personas que no quisieron sus casas luego del terremoto, por lo que se habían liberado algunos cupos y habían otras casas que iban a salir después, que una constructora que trabaja con el Serviu iba a hacer unas casas en unos terrenos de Machalí. Yo pagué $1.500.000 pesos; en julio del 2015 $800.000 a Susana, donde entregué el certificado de residencia, fotocopia del carnet, más la plata en un sobre sellado; luego en agosto del 2015 le entregamos $700.000 a quien se hacía cargo de tramitar el subsidio y me entregaban la casa ahora a fines de marzo, pero con la condición de no preguntar nada al Serviu porque era una movida. En enero nos informa que el subsidio estaba tramitado, y me metí a la página del Serviu y averigüé de los subsidios por el rut y nadie tenía subsidio. Ni mi mamá, ni mi hermana, dos tías, una prima, somos como diez personas de nuestra familia que estamos en esto y cada uno pagó más de un millón de pesos en efectivo”.

EN PRISIÓN PREVENTIVA

Así, y luego de los hechos, el lunes pasadas las 17:30 horas, se logró la detención de Eliana Jaqueline Donoso Maturana, quien este martes pasó a control de detención, instancia en que la Fiscalía solicitó prisión preventiva por el delito de estafa, explicó el fiscal adjunto de Rancagua, Pablo Muñoz. “Se logró la detención de una persona quien simulaba trabajar para el Serviu y de esa forma embaucó a diversos ciudadanos solicitándoles montos para obtener subsidios y en base a eso se detuvo a esta persona, quien fue formalizada por el delito de estafa y quedó en prisión preventiva. La defensa no controvirtió ni la existencia del delito, ni la participación; sino que se limitó a pedir una causión que fue fijada en la suma de 29 millones de pesos; es decir si esta persona paga este dinero, puede recuperar su libertad; pero el procedimiento igual continúa, sino se mantiene en prisión preventiva”.

Cabe destacar que la imputada contaba con antecedentes por el delito de estafa reiterada, dos en la comuna de Rengo y una en Rancagua. “De hecho hay una condena anterior que fue invocada como reincidencia específica por delitos de estafa y falsificación de documentos donde cumplió una pena de 5 años y un día de cárcel”, sostuvo el fiscal.

Serviu informó que la persona denunciada, no tiene ninguna

relación con el servicio

A raíz de la denuncia efectuada durante esta jornada por un caso de estafa a familias de diversas comunas de la región, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de O’Higgins informó que “la persona denunciada, identificada como Eliana Donoso Maturana, no tiene ninguna relación ni se desempeña como funcionaria de este servicio del Estado”.

El documento agrega que ante la gravedad de los hechos denunciados, “el Servicio de Vivienda y Urbanización de O’Higgins está facultado para llevar las acciones legales contra quien o quienes resulten responsables del cobro indebido de dinero para la gestión de subsidios habitacionales”.

Destaca además que “el Serviu reitera el llamado a la comunidad a no realizar ningún tipo de pago para participar de un proceso de postulación u obtener un subsidio habitacional, ya que el trámite es gratuito. El único requisito monetario que se solicita es contar con un ahorro mínimo correspondiente al programa habitacional al cual se postula, el que debe estar depositado sólo en una cuenta para la vivienda de un banco u otra entidad financiera. Jamás se debe entregar este dinero a una persona particular”.

La declaración finaliza aclarando que en caso de que algún ciudadano pretenda realizar una demanda y necesite ser orientado, “puede acercarse a las oficinas regionales del Serviu O’Higgins, ubicadas en Brasil #912, Rancagua, para realizar la consulta en el Departamento Jurídico de esta institución”.