EDITORIAL: La compleja designación de un intendente para O´Higgins

Por: Luis Fernando González V- Sub director

No se sabe nada, al menos de modo oficial o con fuentes dispuestas a dar su nombre.

Lo único cierto es que estamos a pocos días de que se cumpla un mes desde que la Presidenta Michelle Bachelet le pidiese la renuncia a Juan Ramón Godoy y todavía no hay sucesor. Por primera vez desde la vuelta a la democracia –y en una región lamentablemente acostumbrada a los cambios de intendente- ante la salida de la máxima autoridad regional, no se nombra de inmediato a su reemplazante.

No es que su suplente, Teresa Núñez (PS), no esté trabajando y gobernando. Pero también es cierto que está en una incómoda posición, la cual no permite hacer los necesarios cambios en su equipo de trabajo. Tampoco da pie para proyectar una gestión que, por su naturaleza, es una transición.

Igualmente es verdad que suena con más fuerza la posibilidad de que sea ella designada. Dicha opción sería impulsada con fuerza por el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy (PS). No es gratuito que el mismo día en que el rancagüino Eduardo Vergara (PPD) fuese nombrado jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, él concurriera hasta Rancagua a una actividad junto a la intendenta (s).

También se dice que los nombres dados con anterioridad no estarían descartados. Hablamos del actual seremi del MOP, Pablo Silva (independiente pero cercano al senador Juan Pablo Letelier); el core y presidente regional del PS, Óscar Ávila; la directora de Senama, Patricia Torrealba (PS), y Natalia Sánchez(PS) -quien hoy trabaja en la Seremi de Vivienda.

Incluso ha sonado Carlos Godoy (DC) -gerente de la corporación El Libertador, quien tuvo un polémico paso por las corporaciones municipales de Rancagua y San Fernando-, además de su camarada de partido Andrés Lorca, director regional de Corfo.

Lo cierto es que no ha habido acuerdo y nada indica que alguno de estos nombres sea designado por la Presidenta. Algunos de ellos presentarían complejos problemas desde el punto de vista político o por hechos del pasado, para ser el o la elegido(a).

De no haber una confluencia entre los actores de la Nueva Mayoría, o al menos al interior del PS para presentar un solo nombre a la Presidenta, impulsando y sosteniendo su eventual designación, se corre el riesgo de que él o la designado(a) no necesariamente tenga la tranquilidad suficiente para navegar en nuestras turbulentas aguas regionales. Y no sea -como deseamos- el último intendente designado por este gobierno, así en ese escenario no sería raro que en un par de meses más, estemos nuevamente con la incertidumbre de quién será la máxima autoridad regional. Tampoco existe todo el tiempo del mundo. La actual situación –por el bien de la zona- no puede extenderse en demasía.

El gobierno tiene el deber de que, ojalá en el más breve plazo, confirme a la actual intendente (s) o nombre al representante de la Presidenta en la Región de O’Higgins.