Ex Fiscal Regional Luis Toledo Ríos y caso Caval:  “Me voy con la sensación de haber tomado una decisión fundamental en el proceso: la formalización”

El persecutor en la región fue Fiscal Adjunto Jefe de Rengo, asumió la jefatura de la Fiscalía de Rancagua, en agosto de 2010 asumió el cargo de Fiscal Regional y desde el 1 de abril asumió como director en la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional.

En este período logró condena de presidio perpetuo calificado para el autor de un parricidio en Rengo, así como la condena para el sacerdote Jorge Galaz director del Hogar Pequeño Cottolengo de Rancagua. También se destacó en el caso de la internación masiva de personas de nacionalidad paraguaya y desde febrero de 2015 tuvo en sus manos la investigación del millonario negocio que hizo la empresa Caval en terrenos de Machalí.

Gisella Abarca

Fotos Marco Lara

Abogado de la Universidad Central de Chile, el Fiscal Regional de O’Higgins es uno de los fiscales de mayor trayectoria en la reforma procesal. Ingresó al Ministerio Público el año 2000 como Fiscal Adjunto en Temuco, con la implementación de la primera etapa de la reforma procesal, donde desarrolló la especialidad de delitos económicos y luego la de delitos sexuales.

El año 2003, fue designado Fiscal Adjunto Jefe de Rengo y cinco años más tarde asumió la jefatura de la Fiscalía de Rancagua, tiempo en que se estaba instalando la reforma procesal penal con la creación de los Tribunales de Garantía Orales en lo Penal, con una Fiscalía Regional a cargo -en ese entonces- de José Luis Pérez Calaf.

Como Fiscal Adjunto en la Región de O’Higgins, el año 2006 logró condena de presidio perpetuo calificado para el autor de un parricidio de gran impacto en la comuna de Rengo. El 2007, formó parte de los equipos de fiscales que lograron la condena del sacerdote Jorge Galaz, director del Hogar Pequeño Cottolengo de Rancagua, por los delitos de violación reiterada de dos menores con retraso mental; así como logró la condena de la peligrosa banda que ese mismo año participó en una veintena de robos y secuestros en diversas comunas de la Sexta, Séptima y Octava regiones del país. También se destacó en el caso de la internación masiva de personas de nacionalidad paraguaya.

“Para mí el del sacerdote, es uno de los casos más fuertes, porque era muy difícil en la época que se creyera que eso podía ocurrir con alguien que ejercía un ministerio religioso. El sacerdote fue condenado a 15 años y un día. Otro muy conocido fue el Caso de los Paraguayos, que se trató de la internación masiva de personas de nacionalidad paraguaya que fueron encontradas en condiciones miserables, en ese caso imputamos de responsabilidad a las personas que acompañaban a Francisco Javier Errázuriz a quien no pudimos imputar y solicitamos el sobreseimiento temporal por demencia acreditado por el Servicio Médico Legal y particulares”, apuntó el persecutor Luis Toledo.

El primero de agosto de 2010 Toledo asumió el cargo de Fiscal Regional de O’Higgins, designado por el Fiscal Nacional Sabas Chahuán, enfrentando el desafío de desarrollar una gestión en beneficio de la mejora continua en la calidad de la persecución penal, ejercicio de la acción penal pública y en la atención de víctimas y testigos.

Desde febrero de 2015, el persecutor tuvo en sus manos la investigación del millonario negocio que hizo la empresa Caval, de propiedad de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, cónyuge de Sebastián Dávalos Bachelet e hijo de la Presidenta Michelle Bachelet.

Mientras se desarrollaba esta mediática investigación Toledo fue uno de los postulantes para suceder al Fiscal Nacional Sabas Chahuán, quien dejó su cargo el 1 de diciembre de 2015. Si bien en esa oportunidad no se quedó con el cargo, fue honrado por la Corte Suprema en una votación en la que obtuvo once votos, siendo presentado en la quina a la Presidenta Bachelet.

No obstante, este primero de abril el Fiscal Regional de O’Higgins dejó su cargo para integrarse a la Fiscalía Nacional, donde ya trabaja con el Fiscal Nacional Jorge Abbott dirigiendo la Unidad Especializada en Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas.

Con su salida, el caso que involucra a la familia de la Mandataria quedó en manos del fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya; mientras que como fiscal suplente de la Región de O’Higgins quedó Servando Pérez Ojeda.

En días previos a su partida, el Fiscal Luis Toledo llegó hasta dependencias de El Rancagüino para despedirse, oportunidad en la que amablemente contestó a nuestras preguntas:

¿Qué saca en limpio de su paso por la Región?

R.- Mi paso por la región ha sido de enorme crecimiento y agradecimiento de las personas que he ido conociendo. Serví el cargo como Fiscal Adjunto Jefe de Rengo por casi cinco años, en una comunidad muy llana, muy solidaria, muy cercana entre sus vecinos. Ahí aprendí en lo personal y profesional mucho desarrollando labores de jefatura y dirigiendo investigaciones. Luego me vine a ser Fiscal Jefe en Rancagua a principios del 2009, y de ahí asumí el cargo de Fiscal Regional en agosto del 2010.

En todo ese tiempo, lo que puedo rescatar son enormes experiencias profesionales, personales. Tengo grandes amigos en esta ciudad de la que estoy profundamente agradecido. Simplemente me llevo un enorme recuerdo, espero poder volver permanentemente a la Región, porque tengo gente muy buena que se encuentra acá.

¿Con qué sensación se va del cargo, específicamente dejando ésta investigación del Caso Caval en curso?

R.- Me voy con una sensación de haber hecho un trabajo que contribuyó a ir avanzando en el esclarecimiento de los hechos, con una sensación de haber hecho un trabajo fundado en los antecedentes de la investigación, no caprichoso, absolutamente objetivo, valorado por la sociedad y con la sensación de haber tomado una decisión necesaria fundamental en el proceso que es la formalización, sea quien sea el responsable, con antecedentes que justifican de sobremanera haber tomado esa decisión.

¿Qué le parecen todas las ‘teorías de la conspiración’ que se han situado en torno a este caso tan mediático?

R.- Lo que pasa que este caso tiene un evidente interés político. Aquí no se ha tomado en consideración ningún color político para fundar la formalización. Se ha formalizado a gente que tiene adherencia a la derecha, como al gobierno, oficialistas y opositores. En consecuencia, ese no ha sido el camino para fundar la formalización, simplemente el aspecto técnico. Cuando se intenta buscar esa beta, por lo menos en esta causa, nuestro único interés es aportar antecedentes que justifiquen las decisiones que hagan avanzar el proceso y eso sea cual sea el costo.

Desde febrero de 2015 tuvo en sus manos la investigación del millonario negocio que hizo la empresa Caval, ¿en algún momento se sintió presionado con el caso?

R.- Lo que pasa es que siempre se producen opiniones, pero nunca sentí una presión política dentro del Caso Caval, en absoluto. Hay mucho interés mediático, mucho interés de la gente de estar informada al interior de la carpeta de investigación. Sin embargo, los fiscales nos tenemos que atener a lo que dice la Ley; la carpeta es reservada para los terceros ajenos a la investigación y para uno como investigador siempre es más práctico avanzar en silencio. Lamentablemente en esta causa ha sido poco posible, hemos avanzado igual, pero cada una de las diligencias que desarrollamos es sujeta a opinión y a veces con interpretaciones muy equivocadas y diversas de lo que está orientada a la investigación.

Y en este contexto, ¿qué le parece la indicación que ingresó al Senado de una sanción ante una filtración?

R.- Esa indicación fue solicitada por el Ministerio Público, fundada exclusivamente que las personas que están vinculadas a un proceso penal como intervinientes, en calidad de particulares -como abogados, testigos o personas que están vinculadas al caso- no dieran a conocer los aspectos centrales de esa investigación ni sus diligencias. Hoy día, antes de esa indicación, los funcionarios públicos estamos obligados a guardar reserva. Los únicos que no tienen una sanción penal son los intervinientes particulares. La labor de la prensa está plenamente garantizada, ésta no busca sancionar a los periodistas, la Libertad de Prensa es un bien jurídico que debe resguardarse. Lo que no debe pasar es que carpetas completas estén publicadas en diarios de circulación nacional cuando hay diligencias que están desarrollándose y en curso, porque eso prepara al resto de las personas que están sujetas al proceso penal para su defensa.

A fines del año pasado postuló a suceder al Fiscal Nacional Sabas Chahuán, quien dejó su cargo el 1 de diciembre de 2015 ¿Para usted fue sorpresivo no quedarse con el cargo de Fiscal Nacional?

R.- No, en absoluto. Cuando uno postula sabe que está la contingencia incierta de ganancia o de no quedarse con el cargo. Yo postulé porque estimé que cumplía con los requisitos para hacerlo, y fui honrado con una votación muy alta de la Corte Suprema de la que me siento francamente agradecido por ese respaldo (11 votos), pero la decisión está en la Constitución y le corresponde a la Presidenta de la República decidir y se inclinó por una persona que tiene trayectoria, mucha experiencia y es reconocido a nivel nacional.

Cuéntenos el desafío que emprende en la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional

R.- Me sumo al proyecto de Fiscal Nacional, Jorge Abott. La Fiscalía no puede sino comprender que lo que es una función pública y, por lo tanto, no hay ideas distintas, ni sectores, no deben haberlos. La Fiscalía es una sola, está dirigida por un sólo Fiscal Nacional y todos los que estimamos que podemos contribuir a esa función que no es nuestra; sino que para el servicio de terceros, para toda la comunidad, debemos desarrollarla con la mejor de las intenciones y con todo el trabajo que está detrás.

Específicamente ¿cuál va a ser su labor en la Unidad de Drogas de la Fiscalía Nacional?

R.- Mi trabajo es estar a cargo de una unidad asesora, consultora del Fiscal Nacional en materia del alto interés nacional como lo es la política de persecución criminal en materia de droga, también en asesoría a los fiscales especializados en la materia en investigaciones que están en curso a nivel país.

El proyecto que quiero desarrollar, es enfocar los escasos recursos estatales a enfrentar la realidad delictual en materia de droga en organizaciones criminales y en lo que dice relación al financiamiento para importar droga que llega a las poblaciones de país. También hacernos cargo de la adicción y toda la criminalidad que está asociado a eso. En ese sentido, potenciar los Tribunales de Tratamiento de droga, dándole una oportunidad a las personas que en virtud del consumo abusivo de éstas por primera vez, están incorporándose a una carrera delictiva que ojalá podamos detener.

¿Cree usted que este mediático caso Caval le sirvió de vitrina para optar a este importante cargo nacional?

R.- No sé si me sirvió, porque no lo busqué. Ésta es una causa difícil por lo que involucra y todas sus cosas anexas. Tuve la misión de ejercer la función en el desarrollo de esa investigación. Eso podía hacerlo bien o mal, creo que si hoy estoy en posición de ser llamado por el Fiscal Nacional para ejercer una dirección de la Unidad de Drogas, es porque creo que a lo mejor la evaluación del fiscal nacional fue positiva, y si eso es vitrina, acepto que en parte a lo mejor contribuyó, pero sinceramente no fue buscado.

¿Cuál es el legado que deja como Fiscal Regional?

R.- Me siento muy conforme con el trabajo realizado, me voy con el deber cumplido. Yo asumí la Fiscalía cuando estaba dividida, con un fiscal que había renunciado recientemente, con un cuestionamiento intrínseco a la labor que desarrollaban los fiscales. Me tocó asumir esa Fiscalía que estaba golpeada internamente. Recuperar el entorno afectivo, emocional, humano, poder conversar con las personas, ir armando equipos de a poco, ir transmitiendo esta sensación de servicio público que sé que está en el corazón de cada uno de los que trabaja en la Fiscalía. Dotar a la Fiscalía Regional de inmuebles, hoy vamos a inaugurar el cuarto inmueble propio, cuestión que no había cuando llegué.

ALGUNO DE SUS ESTUDIOS

Alguno de los estudios que ha realizado Luis Toledo son Diplomado en Reforma Procesal Penal. Diplomado y Magíster en Psicología de las organizaciones de la Universidad Adolfo Ibáñez.

En el ámbito docente, se desempeñó como expositor en: Seminario sobre litigación oral para fiscales organizado por la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de justicia (OPDAT) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (2001); en Seminario Internacional contra la violencia doméstica y sexual, organizado por la Red Iberoramericana de Ministerios Públicos, organizado en Madrid (2002); en Seminario sobre patología y psiquiatría forense para Fiscales y Médicos Forenses, organizado por CEJA, en La Antigua, Guatemala (2006); en seminario internacional sobre buenas prácticas en la persecución criminal contra la trata de personas, organizado en Asunción por el Ministerio Público de Paraguay (2012); y en el seminario internacional sobre desafíos actuales y futuros de la persecución criminal y de la atención a víctimas y testigos, organizado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, por Fundación Paz Ciudadana (2013).

Entre los años 2000 a 2010 se ha desempeñado como expositor en capacitaciones internas e interinstitucionales. Actualmente es profesor del Magíster de Derecho y Litigación Penal de la Universidad Finis Terrae.