En Rancagua:  Caos en el primer día de atención de  público se vivió en el nuevo Hospital Regional

Usuarios indignados, funcionarios colapsados, faltas de puntos de red, anexos sin funcionar, falta de insumos, estacionamientos atestados de autos, falta de lockers, fue la radiografía del primer día en que el nuevo recinto asistencial abrió las puertas al público de la región.

La situación fue reconocida por la directora del establecimiento, dra. Sonia Correa la que explicó “Estamos progresivamente solucionando todos los detalles, hay muchos que aún están pendientes (…), cosas algo normal para un establecimiento de esta envergadura, pero la mayoría de las atenciones ya se están haciendo”. Agregó que el hospital está trabajando con agenda parcial, reprogramando horas y avanzando poco a poco “pero que tengan paciencia, porque la gente estaba muy alterada, pensaban que la íbamos a atender bien altiro y todo perfecto. El proceso no es fácil y nos estamos recién adaptando a funcionar en un nuevo edificio lo que no se hace de un día para otro”.

Por: Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas

Usuarios indignados, funcionarios colapsados, faltas de puntos de red, teléfonos de anexos sin funcionar, computadores sin servicio de internet ni intranet, falta de insumos, estacionamientos atestados de autos, equipos de imagenología que no pudieron funcionar, estaciones de trabajo deficientes, falta de lockers, etc, en resumen un caos total se vivió en el primer día de atención de público que se vivió en las dependencias del nuevo Hospital Regional Rancagua.

Tanto funcionarios como usuarios del recinto asistencial ayer hacían todo lo posible por revertir la situación y hacer de esa jornada algo amable, pero la paciencia no dio para más, la tecnología que se ausentó hizo que la atención del recinto asistencial colapsara a tal punto que no fue difícil toparse en los pasillos con empleados públicos con lágrimas en los ojos, de manos atadas y sin saber qué hacer por responder a esos usuarios, ya pasadas las 10 de la mañana el cansancio se hacía notar en sus rostros y piernas, pues muchos habían llegado antes de las 08:00 horas en busca de algún remedio, receta, hora o examen.

“Del otro hospital me citaron que viniera el 25 de abril y llegué a hacer unos trámites para una colonoscopía, pero me mandan de aquí para allá y para acá, al final me dijeron que viniera la próxima semana. Muy mala la atención, no están atendiendo los médicos, no están dando hora, vine a puro perder el viaje. Me aburrí, parezco pelota, así que me voy. Aquí no hay ningún cambio, seguimos en lo mismo. Qué sacamos con tener un hospital bonito si la atención es mala”, sostuvo indignada la usuaria de Villa Horizonte de Rancagua, Marta Medina.

Ella fue uno de los tantos pacientes que se nos acercaron dando a conocer su molestia por el desorden, la falta de funcionarios facilitadores para guiar a los usuarios en la nueva casa, las horas perdidas esperando por un remedio que nunca llegó o la extensa fila que debieron hacer sin saber si era la correcta para solicitar una hora de especialidades. “Yo necesito hora para fisiatra y me mandaron a hacer esta inmensa fila, ahora no sé si estaré bien en esta cola, a lo mejor voy a llegar a la ventanilla y me van a devolver. Aquí nadie sabe qué hacer. No está buena la atención, si es un hospital nuevo y moderno, la atención debiera ser mejor”, sostuvo ya con su paciencia al límite Sofía Allilef de Rancagua.

“LAS AUTORIDADES SE EQUIVOCARON CUANDO DECIDIERON APURAR EL CAMBIO”

Las advertencias de la Fenats Base Hospital Regional Rancagua, ahora cobraron fuerza, pues fue precisamente la falta de inducción, el no conocer los puestos de trabajo y los espacios, lo que la presidenta del gremio reclamó meses antes del cambio “Este hospital definitivamente no funciona, es un caos tanto para los funcionarios como para el usuario. A la gente no se le hizo la inducción que correspondía, no se les dio capacitación y hoy vemos el caos que hay en la atención de público, donde nadie entiende nada”, reclaman desde la Federación de Trabajadores de la Salud.

“Hay gente que aún no tiene lugar físico para estar, funcionarios no tienen dónde tomarse un café, dónde descansar, no tienen dónde dejar sus cosas por falta de lockers, los dispensadores de medicamentos e insumos que se necesitan para los usuarios en urgencia pabellón están desabastecidos. El sistema informático para la gente del Some de Admisión no está funcionando como corresponde, por lo tanto, los usuarios tampoco tienen la seguridad que vayan a ser atendidos”, denuncia la presidenta de la Fenats Hospital Regional Olga Jiménez.

La dirigenta agregó “Da pena e impotencia ver en las condiciones en la que están trabajando los funcionarios, están colapsados, con lágrimas en los ojos atendiendo al público y eso es indigno. Las autoridades se equivocaron profundamente cuando decidieron apurar el cambio a pesar que muchas veces lo dijimos. Es un caos la atención que se está dando, es una falta de respeto tanto para usuarios como para funcionarios”, denuncia.

Es por esto y buscando el bienestar tanto de funcionarios como de usuarios, los dirigentes Fenats base Hospital Regional no descartaron tomar medidas, adelantó Jiménez “Esto no da para más, vamos a tener que accionar fuertemente, no hay tiempo para esperar más, nos trajeron como animales tanto a funcionarios como usuarios, porque aquí no funciona nada”.

URGENCIA TOMADA

Y es que esta realidad se repite en muchos de los servicios de nuevo Hospital Regional, uno de ellos y que es medular en la atención de público es Urgencia, aquí los pixis -dispensadores de medicamentos e insumos- se han desabastecido en menos del tiempo estimado, por lo que durante horas el servicio no cuenta con insumos para dar respuesta a los usuarios sostuvo José Luis Neira, dirigente de Urgencia

“El fin de semana fue un caos, fue de alta demanda, los pixis no funcionan porque están cargados para tres días, pero por la gran demanda que hay al medio día se acaban los insumos y los vienen a reponer al otro día. No tenemos insumos, no hay gasas, apósitos, nada para curaciones, nada de nada”, argumentó. Otro funcionario del servicio de urgencia con impotencia señalaba que ayer en la mañana, ante la eventualidad de un accidente de proporciones no habrían tenido como atender a los heridos.

A este problema, se le suma la falta de espacios para los funcionarios “A pocos días de funcionar, ya nos tomamos un espacio donde pusimos nuestros lockers, porque es la única forma de poder tener un lugar donde estar, no tenemos dónde descansar, dónde tomarnos un café en los turnos de noche y estamos pensando en un accionar más fuerte si no nos respetan esos espacios que ya nos tomamos”, expuso Neira.

Así, Urgencia no se aparta a la realidad de otros servicios que no cuentan con un espacio para los funcionarios, estaciones de trabajo, lockers y es precisamente en esta Unidad donde desde su bolsillo los funcionarios están pensando costear los materiales para contar con una sala de estar donde descansar y guardar sus pertenencias.

En cuanto a la unidad de Procedimientos, los dirigentes indicaron que aún no se han empezado a hacer procedimientos “Porque las condiciones en que entregaron el Consultorio de Especialidades no es la que corresponde, no está implementado totalmente, por lo tanto hoy no se pudieron hacer procedimientos de otorrino, traumatología, oftalmología, endoscopía, cardiología, lo que es bastante importante”, agregó que en Imagenología “los equipos no funcionaron así que están esperando un técnico para ver qué es lo que pasa y poder echarlo a andar”, finalizó.

Directora de Hospital Regional Rancagua, dra. Sonia Correa:

“Que estemos funcionando a full, va a ser por lo menos 8 meses a un año”

Consultada respecto a la crítica situación que se desencadenó en este primer día de atención en el nuevo Hospital Regional Rancagua, la directora Hospital Regional, Sonia Correa sostuvo que “Hoy (ayer) fue el primer día que tuvimos público en nuestras instalaciones y al abrir la atención abierta fue un poco caótico, porque a pesar haberle dicho que las citaciones se iban a empezar a regularizar en las dos primeras semanas de funcionamiento del hospital, vinieron todos hoy día. Creo que fue un poco por la ansiedad de pensar que se iban a quedar sin hora, vino gente muy temprano, a las 05 am ya había gente, además vino gente sin citación a buscar su hora y eso claramente descompaginó la agenda de atención”, argumentó.

La directora agregó “Estamos progresivamente solucionando todos los detalles, hay muchos que aún están pendientes (…), cosas algo normal para un establecimiento de esta envergadura, pero la mayoría de las atenciones ya se están haciendo. Importante que a la gente si les dijeron que vinieran las primeras dos semanas, no es necesario que vengan al tiro, van a tener sus horas agendadas, que la gente llame por teléfono a salud responde que les puede ir orientando”. ( El teléfono Salud Responde es el 800-123-498)

Agregó que en este momento, el hospital está trabajando con agenda parcial, reprogramando horas y avanzando poco a poco “vamos a reporgramar horas para que mientras los equipos clínicos se van ajustando a los tiempos y coordinando con abastecimiento, etc, podamos ir haciendo la atención lo más progresiva y tranquila posible, pero que tengan paciencia, porque la gente estaba muy alterada, pensaban que la íbamos a atender bien altiro y todo perfecto. El proceso no es fácil y nos estamos recién adaptando a funcionar en un nuevo edificio lo que no se hace de un día para otro”.

Respecto a los espacios para los funcionarios de los diferentes servicios la directora explicó “Hay unas salas de estar que fueron diseñadas así en el proyecto, pero estamos buscando las soluciones para poder ir aumentando un poco los espacios. No hay mucha infraestructura y eso significaría hacer modificaciones nuevas que no están aprobadas en este momento. Los lockers está centralizado en la unidad de vestuario y casilleros donde por descoordinaciones no se logró tener casilleros para todos los funcionarios, pero eso lo vamos a regularizar a partir de esta semana”, aseguró.

En cuanto a Procedimientos, la directiva explicó que su apertura “estaba programado que no se abriera esa sección, porque tenemos que ir instalando progresivamente la atención. Todo eso se ha programado para abrir ya a partir de los próximos días, es complejo llegar y programas la atención completa de un día para otro”.

Consultado cuánto se demorará en normalizarse la atención del nuevo Hospital Regional respondió “De la experiencia que hemos tenido con el Hospital de Puerto Montt es a partir de los 8 meses en adelante, ahí uno puede decir estamos funcionando ok. Nosotros esperamos que por lo menos podamos atender la mayor contingencia de aquí a un mes, pero que estemos funcionando así como full, va a ser por lo menos 8 meses o un año, eso es lo que se estima, porque no es fácil echar a andar un hospital de esta magnitud, por más que lo hayamos planificado”, finalizó Correa.

HEMODIÁLISIS AÚN NO SE TRASLADA

Uno de los servicios que aún se mantiene en el antiguo hospital Regional es Hemodiálisis, esto por no contar con agua osmosada para dializar pacientes, expuso la presidenta Fenats Base HRR, Olga Jiménez “Hemodiálisis no puede funcionar acá (Nuevo HRR), porque el servicio no está funcionando como corresponde, ahí hay un tema del tratamiento de las aguas, porque el agua que se usa para dializar pacientes no calificaba. Además, se les está pidiendo a los pacientes que lleven una frazada, deben llevar su desayuno, almuerzo y la once comida porque allá (Antiguo HRR) no hay nada y los funcionarios están en las mismas condiciones”, argumentó la dirigente.

Consultada respecto a esta situación, la directora del Hospital Regional explico “Diálisis se mantiene en el hospital antiguo, esperamos que a partir de la primera semana de mayo pueda cambiarse a las nuevas instalaciones del hospital, porque las plantas de agua de la diálisis tienen que ser sanitizadas y controladas microbiológicamente sobre todo al inicio y esperando del resultado que se demora una semana, dentro de esta semana tendremos el resultado para poder hacer el cambio que corresponde”, finalizó.

Director del Servicio de Salud O’Higgins, Fernando Troncoso en Cuenta Pública 2015:

“Nunca se había invertido en infraestructura sanitaria como ahora”

Mientras en el Nuevo Hospital Regional Rancagua, funcionarios y usuarios buscaban hacer del proceso algo ameno con grandes esfuerzos, sin caer en una crisis de nervios, en el Salón O’Higgins de la Intendencia Regional el director del Servicio de Salud, Fernando Troncoso se refería en su cuenta pública a la infraestructura que se ha concretado en la red asistencial de la región.

“Nuestra región de O´Higgins avanza en Salud. Hemos cumplido con los compromisos adquiridos con la comunidad. El principal motivo de orgullo es el desarrollo del área de inversiones. Por ejemplo, la entrega del Hospital Regional, el Cesfam de Codegua, el SAR del sector Oriente, los nuevos Centros comunitarios de Salud Familiar (Cecosf), entre otros. El plan de inversiones de la ministra de Salud y de nuestra presidenta se expresa en la región de O´Higgins de con especial fuerza”.

Con estas palabras, el director del Servicio, expuso los resultados de gestión 2015, ante más de 200 dirigentes sociales, funcionarios públicos y autoridades regionales que llegaron al Salón O´Higgins de la Intendencia Regional. En la cita se habló de uno de los grandes hitos de la actual administración que es la entrega a la comunidad del nuevo Hospital Regional. No obstante, aún queda mucho por hacer en materia de salud.