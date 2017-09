Universidad regional ofrecería seis pedagogías en la zona  

Directivos de seis de los colegios con mejor PSU de O’Higgins dieron su opinión acerca de la oferta académica que ya tiene predefinida la institución de educación superior. La mayoría coincidió en la urgencia de contar con profesores de Ciencias y expresaron su preocupación por dos carreras que ha tendrían el campo laboral saturado: Educación de Párvulos y Pedagogía Básica.

IRENE PADILLA A.

El tiempo avanza y comienza el reloj para que la Universidad de O´Higgins comience su primer proceso de selección de alumnos, es por ello que El Rancagüino hace unos días consultó a los encargados de la casa de estudios ¿cuáles serían las carreras que la institución pretende implementar a partir de 2017?. La respuesta fue enfática, actualmente la institución trabaja en 14 planes de estudio predefinidos de los cuales 12, comenzarían en marzo próximo.

A través de un comunicado, la casa de estudios informó que para la definición de su oferta de pregrado utilizaron diversos criterios, sin embargo, no habría estudios enfocados en oferta y demanda laboral actual en la Sexta Región. “Los dos criterios principales son el desarrollo del país y el servicio a la comunidad. En lo que dice relación al desarrollo del país, los dos sectores principales en esta región son la minería y la agroindustria y alimentos. En lo que dice relación al servicio público, los dos campos principales son la educación y la salud. Otro criterio ha sido, el análisis de las recomendaciones de la Comisión Ejecutiva para la Universidad Regional, presidida por el profesor Luis Riveros en la que participó un amplio espectro de autoridades, representantes de los gremios y de la ciudadanía en la región. A estas recomendaciones se sumaron las recibidas en los talleres realizados por la Universidad durante el mes de enero, donde amplios sectores de la región dieron su opinión”.

Así también, el documento emitido por la UOH explica que “un tercer criterio, corresponde al análisis que se ha hecho de indicadores públicos tales como las bases de datos del SIES y de la PSU, para prospectar matrícula potencial de las carreras, en base a los intereses de los estudiantes egresados de la enseñanza media de la región en los últimos años. Un último criterio importante que también hemos considerado, ha sido el futuro campo laboral (no el inmediato) a nivel regional, nacional e internacional”.

Dentro de los datos entregados, llama la atención el importante número de pedagogías que se quieren impartir, listado que incluye seis especialidades: Educación de Párvulos, Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Educación Media Lenguaje, Pedagogía en Educación Media Matemáticas, Pedagogía en Educación Especial, y Pedagogía en Educación Media Lengua Inglesa. La implementación de estos planes de estudio no era de extrañar cuando Rafael Correa, rector de la Universidad de O’Higgins, proviene de una institución dedicada a la investigación en esta área: el Centro de Investigación Avanzada en Educación (CIAE) de la Universidad de Chile.

Sobre las carreras de pedagogías los directivos de los colegios con mejor PSU de la Sexta Región dieron su opinión.

Urgente: la región requiere profesores de Ciencias

“Las necesidades más urgentes serían: Pedagogía en Física, Pedagogía en Química, Pedagogía en Biología, y Pedagogía en Matemática”, así con palabras claras, Silvia Pozas, directora del Liceo Oscar Castro afirma cuales son las verdaderas urgencias de demanda laboral que hoy requiere el liceo más grande de O’Higgins, las cuales no están entre los planes inmediatos de la casa de estudios local.

La directora del liceo rancagüino no está sola en su visión ya que la rectora del Colegio Inglés Saint John, Ana María Garrido, coincide plenamente con la opinión de Pozas, y además recalca que Educación Parvularia y Educación Básica son dos especialidades para las cuales hay una gran cantidad de profesionales buscando trabajo. “Desde la perspectiva de la oferta, en los últimos años distintos Institutos Profesionales y Universidades de la región han ofrecido carreras de Educación Parvularia, Pedagogía en Educación Especial y Pedagogía en Educación Básica los que, de una u otra forma, han satisfecho la demanda laboral de la región. Por consiguiente, el actual mercado laboral requiere de la formación de profesionales de la Educación en Enseñanza Media Matemática, Inglés y Ciencias, especialmente en esta última área, pues a nivel país la escasez alcanza a casi el 80%. De mantenerse la idea de carrera de pregrado de Educación General Básica, es imprescindible que la mención se adecúe a las necesidades de la región. Esto es, profesores especialistas en Ciencias, en Historia e Inglés”.

El rector del Colegio Los Cipreses de Lo Miranda comparte a su vez la visión de ambas directoras, reafirmando que Ciencias en sus diversas menciones era lo que se requería con más urgencia. “Sinceramente, no tengo información (oficial) sobre el mercado laboral de nuestra Región y por tanto me queda confiar en que quienes plantean impartir estas 14 carreras y seis pedagogías habrán hecho un estudio serio y habrán llegado a la conclusión de que estas son las carreras adecuadas. Desde la simple experiencia de quién contrata profesionales de la educación, puedo decir sin pensar demasiado que Educación Parvularia y Educación Básica son cargos para los cuales siempre hay muchos postulantes, y para todas las pedagogías científicas (Biología, Física, Química) hay muy, muy, pocos”, subraya Edmundo Urtubia.

Quien posee una visión un poco más conciliadora con la propuesta de la UOH es el rector del Colegio El Salvador de San Vicente, el padre Paulo Talep quien sostiene: “las seis carreras mencionadas las considero necesarias aunque podría hablar con más propiedad de cuatro: Educación Básica, Pedagogía Media en Lenguaje, Matemática, y Lengua Inglesa. No tengo en el colegio pre-básica y estoy comenzando a conocer el área diferencial. Creo que esas carreras son necesarias porque al momento de buscar profesores para completar planta docente no es mucha la oferta sobre todo en Educación Media. En lo personal agregaría Biología, Física, Química”.

Primero el pregrado, luego las especializaciones

En cuanto a si la Universidad debía poner mayor énfasis en el pregrado o en el postgrado, los directivos también se mostraron bastante claros. Edmundo Urtubia del Colegio Los Cipreses sostuvo que las malas experiencias previas que ha tenido la región con la instalación de universidades en su territorio hace necesario que este proyecto, en una primera etapa, se afirme con el pregrado. “Pienso que el énfasis de una universidad desde el comienzo, tanto en carreras de Pedagogía como en todas las otras, debe estar en la calidad de los profesionales que forma y en la sustentabilidad a largo plazo del proyecto que se quiere implementar. En el ámbito universitario Rancagua y la Región de O’Higgins han conocido varios proyectos que han fracasado, por tanto lo primero es implementar una institución sólida que entregue formación excelente a lo largo del tiempo. Específicamente sobre la pregunta, creo que es natural que primero se ocupen del pregrado y en una etapa posterior se ponga además el acento en los programas de postgrado y la investigación”.

En ese sentido, la directora del Colegio Inglés Saint John complementa esta visión aseverando que la excelencia del pregrado será capaz de articular los programas para egresados. “Creo que la Universidad debiera preocuparse y ocuparse de una sólida formación en el área de pregrado; destinar todos los recursos humanos, financieros y tiempos en consolidar la formación inicial; de tal manera que una vez fortalecida pueda iniciarse el postgrado hacia esos profesionales u otros. Por otra parte, antes de iniciar el postgrado, la Universidad debiera confirmar que la formación del pregrado se articula de manera eficiente, con los estándares de exigencia de la nueva política docente”. Ana María Garrido agrega que “es necesario que la Universidad genere en el tiempo una adecuada articulación entre los Programas de pre y postgrado, de modo de responder a las interrogantes de por qué y para qué un estudiante de pregrado debe continuar estudios de postgrado; lo que le permitirá definir cuál debe ser la orientación de los mismos”.

Por su parte Silvia Pozas del Liceo Oscar Castro, opina sobre cuales áreas del posgrado no pueden dejar de estar presentes. “Es importante dictar pedagogías pero no es menos relevante la necesidad de acompañamiento en el desarrollo profesional de los docentes en ejercicio, sobre todo lo referido a desarrollo de habilidades, diversidad en estrategias de aprendizaje atendiendo la inclusividad; ya que los docentes en ejercicio así como los que inician la profesión no han sido formados en estos nuevos desafíos”, concluye la profesora y directiva.

Pedro Díaz, rector del Instituto O’Higgins

“Tanta pedagogía puede sobre poblar el mercado actual”

Pedro Díaz, rector de uno de los colegios más grandes de la Congregación Marista, comienza afirmando que él participó de la Comisión Ejecutiva para la Creación de la Universidad y que en ese contexto, le extraña que las Humanidades no estén dentro de la oferta académica de la nueva casa de estudios, cuando era un área que se definió como estratégica. “Para que cumpliera cabalmente con el concepto de universidad, sobre todo estatal, se debería avanzar hacia careras pertenecientes a las humanidades porque estas son las carreras que de un u otro modo le dan el sentido de universalidad. Veo que hay muchas pedagogías, puede ser, pero habría que ver cuanta necesidad tiene la región de estas pedagogías. Evidentemente, uno se pregunta qué pasa con Derecho, Psicología, Ciencias Políticas, lo que creará una cultura universitaria en esta región que la necesita tanto”.

Tras conocer la lista de carreras, el rector del Instituto O’Higgins asegura que estas le plantean un escenario preocupante. “Me complica tanta Pedagogía, si pensamos en seis años más cuando comience el egreso vamos a ver que se va sobre poblar el área que ya no es poco en la región. No estamos en una región donde falten profesores, sino más bien uno puede ver por los procesos de selección que es todo lo contrario. Hace poco tuvimos un cupo, con más de 200 postulantes. Y en la alta dirección pública, que se utiliza para seleccionar directores de la educación municipal de la región, uno ve procesos donde para un solo cargo de director hay más de 70 candidatos, por tanto creo que en un momento se puede sobre poblar el mercado de profesores”.

Para Díaz además, nada en la oferta propuesta por la Universidad de O’Higgins vendría a responder a una falta de docentes. “La percepción mía es que ninguna de las carreras que se ofrecen viene a suplir una escasez; el mercado de profesores en la región está en general resuelto, otra cosa seria si entrara a hablar de la calidad, que es otro tema”.

Tulio Barrios, rector del Instituto Inglés

“Supongo que la Universidad hizo un estudio serio”

El rector de la institución con la mejor PSU de la región asegura que estos temas hay que mirarlos desde un punto de vista particular “cada colegio es una realidad y está inserto en un contexto y el análisis lo hace desde el contexto propio. Desde mi punto de vista uno de los criterios de evaluación de esto es la facilidad de captar personal para el colegio, entonces claramente los profesores de Inglés son altamente cotizados porque hay pocos, por eso el hecho de que está considerada la Pedagogía en Inglés es una decisión acertada. Obviamente Lenguaje y Matemáticas, por ser dos ramos muy importantes en lo que es PSU y Simce, son dos áreas donde también se requieren profesores”.

Sin embargo, al rector Tulio Barrios le llama la atención lo que pueda suceder con Educación Básica y Párvulos.“En el caso de ambas carreras, siendo las dos muy importantes, asociadas a la educación inicial de los niños, por lo menos a mí se me hace más fácil encontrar estos profesores, y ahí supongo que la Universidad ha hecho algún estudio, o algún catastro de profesores por área, que ha analizado cuántos docentes hay para ver que efectivamente el mercado da para para una oferta mayor. Siempre en Párvulos y Básica hay más postulantes, por eso supongo que se hizo un catastro en la región para ver que efectivamente la capacidad de los colegios este para incluir más gente”.

En cuanto a un posible énfasis en el postgrado en Pedagogía durante los primeros años del nuevo plantel, el rector del Instituto Inglés no lo ve como un camino certero “en una primera etapa la Universidad debiera concentrarse en el pregrado, porque ahí está lo que es la formación inicial, el postgrado obviamente es importante porque va de la mano con el crecimiento del profesional; pero diría que es una segunda etapa”. Al mismo tiempo, el rector Barrios agrega cuál debiese ser el perfil de estos profesionales de acuerdo a los cuales, colegios como el Instituto Inglés, eligen a sus docentes. “Hay un énfasis que tiene que estar primero en Pedagogía Media de manejo de los contenidos de manera profunda porque uno para enseñar tiene que saber bien lo que enseña. Por otra parte, está el manejo didáctico o el conocimiento pedagógico, que es en el fondo cómo logro enseñar lo que yo sé para que el alumno aprenda. Esto es crucial, porque hay profesores que tienen incluso doctorados en sus áreas, pero son incapaces de transmitir el conocimiento, por eso debe haber énfasis en la metodología de enseñanza para marcar diferencia con escuelas más antiguas”, concluye el directivo.

CARRERAS PREDEFINIDAS POR LA UOH

Educación de Párvulos, Pedagogía en Educación Básica, Pedagogía en Educación Media Lenguaje, Pedagogía en Educación Media Matemáticas, Pedagogía en Educación Especial, Pedagogía en Educación Media Lengua Inglesa; en Ingeniería: Ingeniería Civil Eléctrica, Ingeniería Civil Mecánica, Ingeniería Civil en Computación, Ingeniería Civil Geológica; en Salud: Medicina, Enfermería, Terapia Ocupacional; y Agronomía.