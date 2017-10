Finalizó paralización en el Hospital Regional Rancagua

 Luego de una extenuante reunión donde estuvieron presentes autoridades de salud, pasadas las 16:00 horas se llegó a acuerdo informando que el neurocirujano Dr. Franco Ravera liderará la comisión de Marcha Blanca del recinto asistencial.



Gisella Abarca

Fotos Héctor Vargas



Se cumplió una semana desde que el lunes pasado la Federación Nacional de Trabajadores de Salud del Hospital Regional de Rancagua iniciara un paro por no contar con las condiciones básicas de salud, según expusieron los dirigentes del gremio.

Y es que la falta de insumos, puntos de red, lockers, áreas de descanso, falta de implementación, anexos sin funcionar, computadores sin red, complicaciones con el servicio de alimentación, equipamiento sin funcionar, entre otras deficiencias, hicieron que los empleados públicos asociados a la Fenats tomaran la drástica decisión hasta que se tomaran medidas al respecto.

Y la jornada de este lunes , luego de una larga y extenuante reunión en la que estuvieron presentes la directora del Hospital Regional Rancagua, Sonia Correa; el director del Servicio de Salud, Fernando Troncoso; representantes de la Fenats Base HRR y representantes del capítulo médico del recinto asistencial pasadas las 16:00 horas se llegó a acuerdo, momentos en que se dio por finalizado el paro.

EL ACUERDO

Así lo informó la Presidenta Fenats Base Hospital Regional Rancagua, Olga Jiménez: “Finalizó el paro porque logramos llegar a un acuerdo; si bien es cierto, la directora no ha salido, queda a un lado de todo el proceso, porque entra como director interino el dr. Franco Ravera lo que es una muy buena noticia para nosotros”, sostuvo.

La dirigente gremial agregó que “Si bien es cierto ella sigue siendo directora, ya no está en el trabajo de la Marcha Blanca que se inicia desde mañana. Nosotros vamos a trabajar directamente con el equipo que viene desde el Minsal que se va a hacer cargo de Enfermería, Logística y el Trato, ya que el equipo de Puesta en Marcha que se había desintegrado. En enfermería, la subdirectora de enfermería, Magdalena Moreno fue sacada y reubicada en Servicio de Salud”, aseguró.

En esta línea agregó que el equipo del Ministerio de Salud “va a instalar la Marcha Blanca del hospital, se van a visitar todos los servicios nuevamente, cada puesto de trabajo, para ver las falencias que hay y como lo vamos a reparar y poder entregar la atención de los usuarios en la medida que se vaya implementando como corresponde lo que no sucedió desde un principio”, argumentó Jiménez.

Consultada si se siente conforme con lo logrado con la paralización que se extendió por una semana sostuvo “Estamos contentos porque queda el Dr. Ravera. Si bien el objetivo mayor era sacar a la directora, salió uno de los entes que era disociador con los funcionarios. Además solicitamos cosas que estaban pendientes como los 200 cargos que habíamos pedido y que llegaban en julio, llegan esta semana y los vamos a trabajar para contratar a gente honorario y compra de servicios, además vamos a implementar el tema de alimentación, donde se le entregará alimentación a todos los funcionarios sin distinción, porque hasta ahora tenían alimentación los contrata y titulares, desde ahora se le empieza a dar alimentación a todos los funcionarios independiente de su contrato”.

Destacó que desde hoy el hospital vuelve a la normalidad en la medida de lo posible “Todos los servicios van a estar trabajando, pero la atención ambulatoria se va a ir implementando gradualmente en la medida que los puestos de trabajo estén con los elementos necesarios para entregar la atención.

“LA COMISIÓN DE MARCHA BLANCA ESTÁ

CONFORMADA POR GENTE DEL HOSPITAL”

Por su parte el director de Servicio de Salud O’Higgins, Fernando Troncoso, luego del resultado de la reunión que puso fin a la paralización convocada por Fenats expuso “Es una buena noticia para el Hospital Rancagua y para la red asistencial, dado que esto se empieza a normalizar y creo que demuestra una vez más la necesidad y la disposición que siempre ha tenido el Servicio de Salud para a través del diálogo ir resolviendo las dificultades de una puesta en marcha blanca que es compleja y que sabíamos que era así, que requiere el concurso de todos los sectores y creo que ya mucha de las cosas que se mencionan estuvieron sobre la mesa. Nosotros hemos tenido varios acuerdos con el Hospital Rancagua, que nos hemos esmerado en cumplir y esperamos que esta forma de trabajo que se está planteando con asesoría y apoyo desde el Ministerio pueda culminar en una Marcha Blanca sin mayores contratiempos en beneficio de nuestros pacientes”, sostuvo.

Agregó que “La comisión de marcha blanca está conformada por gente del hospital, está liderada por un neurocirujano ampliamente reconocido en el hospital el Dr. Ravera que a su vez va a estar liderando a los jefes de servicio para, desde los servicios, ir detectando las falencias, las necesidades de modificación de los procesos de ajuste, los flujos de trabajo, etc, desde los propios servicios con el concurso lo más amplio posible de todos los funcionarios para tomar acuerdos que vayan en beneficio de la gestión clínica que es lo único que prima en nuestro hospital que es en el fondo disponer de todos los servicios para la atención oportuna de nuestros pacientes”, finalizó Troncoso.