Un 1 de Mayo marcado por la discusión de la Reforma Laboral

– Con un acto en la Plaza Los Héroes de la capital regional, los dirigentes de la CUT de Cachapoal conmemoraron el Día del Trabajador. El rechazo del Tribunal Constitucional a la ley que reconocía a los sindicatos como únicos negociadores ante las empresas, fue el tema que marcó la jornada.

Ni el frío ni la suave lluvia que cayó este domingo 1 de Mayo detuvo a un centenar de personas que participaron del acto oficial con el cual la Central Unitaria de Trabajadores de Cachapoal conmemoró un nuevo Día Internacional del Trabajo. El encuentro realizado en la Plaza de Los Héroes de Rancagua, contó con la presencia en pleno de la dirigencia de la CUT Cachapoal encabezada por su presidente Manuel Llanten.

Hasta el acto llegaron dirigentes sindicales, jóvenes y padres con sus niños quienes presenciaron diversas muestras artísticas que se mezclaron con el discurso central, el cual estuvo profundamente marcado por lo sucedido con la reforma laboral esta semana. Esto porque el pasado miércoles el Tribunal Constitucional, organismo que revisa las leyes aprobadas por el parlamento, decidió rechazar el inciso que reconocía como únicos negociadores ante las empresas a los sindicatos de trabajadores, un golpe bajo a la reforma que esperaba llevar a cabo la Presidenta Michelle Bachelet, ya que de esta forma el sindicalismo se mantendría en las mismas condiciones de los últimos 40 años.

Antes esto, Manuel Llanten durante su intervención expresó: “en la tramitación de la legislación la derecha y los empresarios se opusieron y desarrollaron sendas campañas comunicacionales para desinformar y hacer creer que esta reforma era anti empleo. Envalentonados con las vacilaciones del Gobierno y el entreguismo de los conservadores de la Nueva Mayoría, el empresariado recurrió al Tribunal Constitucional para darle el golpe de gracia a la reforma y desconocer lo poco avanzado del proyecto. Y lo consiguieron, borraron de una plumada la titularidad sindical que posibilitaba el crecimiento de los sindicatos”.

El dirigente remató argumentando que “esta es aun cuestión de toda coherencia para quienes no quieren sindicatos, porque no quieren que los trabajadores se organicen, porque los trabajadores sin organización y actuando individualmente son presa del abuso empresarial, siendo este el fondo real de por qué rechazaron la titularidad sindical”.

Respecto a cómo enfrentará la CUT este nuevo escenario, Llanten explicó “estamos esperando que pasará con el veto presidencial, porque sin la titularidad sindical, los sindicatos no tienen razón de ser en una negociación colectiva. Esperamos que el gobierno pueda modificar con el veto; y cuando el TC explique por qué se rechazó, los trabajadores veremos qué poder seguir haciendo de aquí en adelante con este proyecto”. El presidente de la CUT en el Cachapoal aseveró que “la CUT a nivel nacional llamará a movilizaciones, porque creemos que una tercera cámara en este país no corresponde, porque el Senado y la Cámara de diputados habían mandado un pequeño proyecto de reforma laboral y hoy en el TC quebró más la mano de los trabajadores y al parlamento”.



Presidenta Bachelet: Espero ver el detalle del fallo del Tribunal Constitucional

Este domingo la mandataria conmemoró el Día del Trabajo en Santiago, en la colocación de la primera piedra de las nuevas obras del Hospital del Trabajador. En esta instancia Michelle Bachelet se refirió al revés sufrido por la reforma en el Tribunal Constitucional y cómo es que el gobierno saldrá de este problema. En ese sentido la Presidenta indicó que deberán “estudiar en detalle el contenido del fallo una vez que se dé a conocer el texto íntegro, solo conocemos el acuerdo, para decidir los recursos de acción a seguir introduciendo los ajustes a dicho proyecto para que no pierda coherencia interna ni su espíritu de equidad”. Así también no descartó la realización de cambios en el texto legislativo “ el pronunciamiento del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de ley que moderniza las relaciones laborales ha puesto en cuestión algunos de sus elementos centrales, como es la titularidad sindical, y ustedes saben, lo he dicho, cuánto lamento que haya ocurrido, creo que debemos seguir adelante, buscando las vías más equilibradas entre trabajadores y empresas porque sin ella no hay desarrollo para ninguna de las partes”.

Por su parte, la ministra del Trabajo, Ximena Rincón, nuevamente subrayó que el Gobierno no descarta usar el veto en este caso “”es posible (su uso), ya sabemos qué partes fueron aceptadas en el requerimiento, en virtud de aquello veremos en qué sentido vetamos y qué veto vamos a presentar, esto no significa que vamos a insistir en la materia que ha rechazado el tribunal, estamos viendo si es necesario reequilibrar el proyecto”, sentenció.