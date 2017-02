EDITORIAL: La universidad Regional, los plazos y la infraestructura

Sin grandes sorpresas a mediados de la semana pasada la Universidad Regional oficializó las carreras con que pretende partir en 2017, esto porque se vencía el plazo para presentarlas ante el DEMNRE con tal de que nuestra universidad pueda adscribirse al proceso de admisión vía PSU.

Pero más allá de las opciones del pregrado la gran duda que queda pendiente es el de los plazos, difícil se ve que más allá de las palabras del rector una gran intervención como la que se pretende hacer en el antiguo Hospital Regional este lista en marzo del 2017, más considerando que no antes de dos meses –siendo optimistas- la universidad tomará posesión del recinto que aún está en manos del Servicio de Salud. Por lo menos recursos para la reforma del Hospital hoy están asignados, no se puede decir lo mismo para los campus de Rengo y San Fernando donde concretamente en este momento existen solo buenas intenciones.

La prisión de los plazos impuestos desde la presidencia para comenzar en marzo de 2017 podrían pasar la cuenta a esta naciente universidad, donde además -al parecer- no se está pensando la dimensión comunicacional de su accionar. Sabemos que han sido meses de arduos trabajos pero poco o nada del mismo es conocido por la comunidad, la universidad todavía parece un sueño y no una realidad ad portas de concretarse, y el peligro de no llegar a marzo de 2017 con la infraestructura adecuada es real. A lo mejor – contradiciendo las primeras palabras del rector en la primera entrevista dada a este medio- dada la prisión de los plazos y que no se ha comunicado ningún plan alternativo se comience en medio de maquinarias y ruido aún de la construcción o en una casa arrendada.

Con todo, por lo menos los recursos para el campus Rancagua están y la proyección futura de la universidad. -dada la gran cantidad de espacio disponible y la ubicación del campus en la ciudad- está en San Fernando. El problema es que la universidad no ha sido clara con su proyección en el mediano plazo y el botín político parece estar solo centrado en marzo del 2017.

Luis Fernando González V

Sub Director