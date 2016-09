Rancagüino fue designado ministro del Interior

Tras la sorpresiva renuncia a su cargo de ministro del Interior del DC Jorge Burgos, la presidenta de la República a través de un comunicado de prensa informó la designación del rancagüino, ex alumno del liceo Oscar Castro, Mario Fernandez(DC) como nuevo ministro del Interior.

Fernandez, quien hasta ahora se desempañaba como embajador ante la República del Uruguay.

El recién designado Ministro del Interior es abogado de la Universidad de Chile, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Heidelberg, ex ministro de Estado, ex integrante del Tribunal Constitucional, ex embajador, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Chile y militante de la Democracia Cristiana.