Obispo Goic señaló que hay prioridades más urgentes que la gratuidad universal

Flor Vásquez Gómez

Fotos Nico Carrasco

El Obispo de Rancagua, Alejandro Goic, señaló que la promesa de gratuidad universal en educación superior requiere de un financiamiento enorme y que hay otros temas más prioritarios, como la salud. El pastor entregó su visión sobre el difícil momento que enfrenta el país y expresó su esperanza de que los chilenos encontraremos caminos de reencuentro para solucionar los problemas más graves que nos afectan. Asimismo, reiteró que el sueldo ético debería ser de 400 mil pesos.

“Creo que el gobierno –indicó- se planteó una serie de reformas que son muy importantes (Tributaria, Educacional, Laboral), pero que no estaban maduras en su proceso. Recuerdo que en el 2014, al ser entrevistado por periodistas, hablé del frenesí legislativo; creo que esa frase expresa un poco lo que estamos viviendo”.

Agregó: “Sin duda que muchas reformas son importantes e indispensables, pero pretender en poco tiempo, sin un estudio acabado, sin un dialogo profundo, llevar reformas de tanta trascendencia… creo que eso nos ha llevado a la situación actual, que a la gran mayoría del país le preocupa. A mí personalmente me preocupa el descrédito de la clase política. Siento que en un país son fundamentales los políticos y los partidos políticos”. Añadió que lamentablemente en estos últimos años se ha caído en la desconfianza hacia los políticos y también hacia las instituciones, lo que también ha afectado a la jerarquía de la Iglesia, “por los problemas que toda la comunidad conoce”.

Sin embargo, expresó que tiene la esperanza de que los chilenos “seremos capaces de buscar caminos de reencuentro para una solución a tantos problemas que en este momento aquejan a la comunidad nacional”.

¿Ve algún indicio de ese reencuentro?

R.- Sin duda que es un momento difícil, pero no hay que perder la esperanza. Creo, por ejemplo, que el actual Ministro de Hacienda es una persona sensata e inteligente. El país tiene que seguir creciendo económicamente.

Se han hecho promesas como la gratuidad universal, que requiere de un financiamiento enorme y al lado de ese problema hay otros que a mi juicio son mayores, como el tema de la salud que a pesar de todos los esfuerzos todavía está en una situación bastante compleja. También está el tema de las fuentes laborales para los trabajadores más humildes. Lo que ha pasado en estos días con un sector de Gendarmería con pensiones exuberantes, con licencias médicas que superar los mil días, realmente ha sorprendido a la comunidad nacional. Prácticamente no hay día en que las noticias no nos sorprendan con hechos que aparecen inverosímiles, pero que son ciertos. Entonces, creo que es el momento de recapacitar; cada uno debe hacer una autocrítica y buscar caminos para reencontramos y para ir solucionando los problemas que afectan a la comunidad nacional.

¿Sigue pensando que la codicia excesiva de algunos políticos y empresarios es una de las causas de la crisis que vive el país?

R.- Muchos de los problemas que hemos tenido es porque se han perdido los valores más trascendentes. El valor de la solidaridad, de la preocupación por los demás. Cuando grandes empresarios y empresas ponen como norte de su vida el acumular bienes en desmedro de sus trabajadores y del desarrollo del país se equivocan. El tema es ese, creo: hay valores hoy día en la vida nacional que no son tales, el valor supremo es construir un país solidario, donde todos participemos de los bienes de este mundo. Y cuando hay algunos que quieren enriquecerse absolutamente, como si ahí estuviera el valor de la vida, se equivocan. Tenemos que seguir insistiendo en la austeridad, en la sencillez, en esos valores que nos constituyen como personas

AUMENTO DE LA CORRUPCION

El sociólogo Bauman plantea que estamos en una época de modernidad líquida, con precariedad de los vínculos humanos en una sociedad individualista y privatizada, marcada por el carácter transitorio y volátil de sus relaciones. ¿Comparte ese diagnóstico?

R.-He leído sobre esas expresiones de sociedad líquida, porque no hay valores fundamentales que permanecen, todo se relativiza, predomina el hedonismo, el creer que la vida está en acumular y en pasarlo bien. Falta ese otro gran valor que es la preocupación por los otros; buscar la realización de los más pobres y débiles, hacer un mundo donde todos puedan participar. Como dice una oración a la Virgen del Carmen, donde todos tengan pan, respeto y alegría. Creo que se ha exacerbado en nuestra sociedad el egoísmo humano. Mientras vivamos en ese egoísmo, preocupándonos solo de nosotros, de nuestro grupo, de los míos, sin mirar a los demás, nos equivocamos claramente. Por lo tanto, sobre todo como cristianos, tenemos el deber de hacer de nuestra vida un don para los demás, preocuparnos y hacer algo por los demás.

¿Cómo considera que está Chile en equidad y justicia social, respecto de los otros países de América Latina?

R.- Creo que en América Latina todavía hay bastante injusticia social. Pienso que en Chile lo que nos ha pasado es que por un lado hemos ido creciendo en el desarrollo económico, pero al mismo tiempo ese crecimiento no ha llegado a las grandes mayorías, como debiera haber sido. Es un crecimiento muy desigual; por lo tanto, creo que el desafío presente y sobre todo para el próximo gobierno, es cómo trabajamos para que el crecimiento económico llegue a todos.

En otro aspecto, ahí nos toca a nosotros como Iglesia, creo que la sociedad chilena se ha secularizado mucho; es decir, Dios está muy ausente en muchas personas en el país, para las que Dios no cuenta. Y claro, cuando el país se olvida de Dios y de los grandes principios que trae la fe, no hay preocupación por los demás. Porque el verdadero hombre creyente se preocupa por los demás. Como Iglesia tenemos que hacer un renovado esfuerzo para poder transmitir los grandes principios del Evangelio, que es la preocupación por todos y de manera muy especial por los más pobres y humildes.

¿Cree que si la sociedad no se preocupa de los grupos más marginados, eso puede contribuir al aumento de la delincuencia y de los conflictos sociales?

R.- Es un hecho que en Chile hay más de 600 mil jóvenes, denominados “ni-ni”, que no estudian ni trabajan, porque no tienen posibilidades. Sin duda que la delincuencia en nuestro país ha crecido extraordinariamente y parte de ese crecimiento es porque los jóvenes más humildes no siempre tienen las oportunidades para estudiar, trabajar y satisfacer sus necesidades fundamentales. Por lo tanto, ahí hay una preocupación social muy grande.

El otro tema que a mi modo de ver es profundamente preocupante es el tema de la droga y el alcohol. Creo que es uno de los principales problemas sociales del país y uno no ve que haya una política nacional profunda que logre buscar cauces de solución a este drama que mina la vida de los jóvenes. Evidentemente, si no hay trabajo, si no hay estudios, si los jóvenes se consumen en el alcohol y la doga, son factores que contribuyen al crecimiento de la delincuencia, como lamentablemente lo vemos todos los días.

A su juicio, ¿ha aumentado la corrupción en Chile?

R.- Creo que lamentablemente ha crecido. Hay una deshonestidad, sin duda, porque ésta se ha vuelto una sociedad que no tiene los valores fundamentales. Ese es el desafío de todos los que tenemos alguna responsabilidad en la conducción de la Iglesia, de la política, en la conducción de las empresas, etc. El evangelio es tan claro, dice que donde está tu tesoro ahí está tu corazón. Para mucha gente en nuestro país el objetivo es enriquecerse, no importa cómo. Sin embargo, ese no es el camino para la felicidad. La felicidad está en trabajar para un país más desarrollado, pero donde todos podamos participar de los bienes de este mundo y no solo algunos. Si eso no lo entendemos, si no trabajamos para eso, es evidente que los conflictos sociales van a seguir existiendo. Ahí hay un gran desafío.

¿Fue acogido su planteamiento de que el sueldo ético debiera ser de 400 mil pesos?

R.- Yo volví a insistir en la necesidad de salarios más éticos para poder satisfacer las necesidades de las familias. Puedo decirle que hay un grupo de personas preocupadas de este tema. Probablemente vamos a organizar un seminario con profesionales y técnicos en economía y administración, para hacer alguna propuesta más concreta. No soy yo el llamado a hacerlo, pero ellos me han motivado y probablemente en un tiempo próximo se organice un buen seminario con especialistas para analizar y ver la posibilidad de presentar formas concretas para avanzar en una mayor equidad social y en sueldos más dignos para los trabajadores. Siempre he sostenido que si a una empresa le va bien, debe ser capaz de compartir las ganancias con sus trabajadores, pagando sueldos más dignos.

Cómo hacer participar a los trabajadores del éxito de esa empresa, ese es el desafío. Hay que seguir creciendo económicamente, pero también hay que ser capaces de compartir con quienes son los grandes colaboradores de una empresa en el trabajo y la producción.

ACUSACIÓN CONTRA DOS RELIGIOSOS

Sobre la acusación e investigación a dos religiosos por el presunto delito de abuso sexual a menores, Monseñor Goic señaló que “al Obispado no ha llegado ninguna acusación, pero he sabido que hay una acusación en la Fiscalía Regional, en torno a dos personas consagradas, que no son sacerdotes”.

Precisó que uno es un diacono permanente y el otro es miembro de un instituto secular que se llama Oblato Diocesano. Este último depende de un superior local y de su superior general que está en Argentina, quienes ya están en conocimiento de la situación.

Agregó que en el caso del diacono la dependencia más directa es con el Obispado de Rancagua. “El me asegura que no ha cometido ningún delito; hasta el momento no ha recibido ninguna notificación especial, parece que lo acusan de haber abusado de una persona hace 10 años. Nosotros estamos en disposición de colaborar con la justicia. De hecho, yo recibí un oficio de la Fiscalía Regional, que ya contesté en relación a explicar quiénes eran estas dos personas consagradas. Eso ya lo entregué”.

Añadió que el diácono acusado es un hombre casado, con hijos, y que está muy afectado, “pero insiste en su inocencia. Yo lo he animado a que si es inocente que luche para que pueda probarlo. En este momento le he pedido que por mientras dure esta situación que no ejerza ninguna función ministerial propia del diácono permanente. El con mucha humildad lo ha aceptado y está enfocado en su defensa. Veremos lo que la justicia pueda determinar”.

¿Cómo va el trabajo de la comisión de prevención de abusos que usted preside?

R- Hace 5 años presido esta comisión nacional de prevención de abusos. Hemos hecho un trabajo enorme; hemos sacado un documento de gran importancia y lo están estudiando todos los agentes pastorales del país. En un plazo de 3 años todos los que trabajan en algún aspecto de la Iglesia, en las parroquias, en los colegios, en los movimientos, tienen que hacer este curso. De esa manera queremos contribuir a la prevención de los abusos al interior de la Iglesia, pero también fuera de ella, porque este problema de los abusos es de toda la sociedad. Ojalá podamos ayudar junto con otras instituciones que trabajan en el tema, a erradicar este mal de los abusos de menores que es tan doloroso y tan grave.

“El Papa me pidió que continuara como obispo por un tiempo más”

Monseñor Goic presento el 7 de marzo del año pasado su renuncia al cargo de Obispo de Rancagua, pero el Papa Francisco le pidió que continuará por un tiempo más.

“Cuando cumplí 75 años, presenté mi renuncia al cargo, como lo establece el Código de Derecho Canónico. En principio había recibido una carta del Vaticano, de la Congregación para los Obispos, en que me decían que me la aceptaban, pero que iban a hacer la investigación para poder preparar la sucesión”.

Agregó que este año, el 9 de enero, cuando estuvo con el Papa en una entrevista, al final de la reunión le pidió que siguiera gobernando la diócesis de Rancagua. “Ya llevo un año y unos meses, hasta cuándo seguiré, no lo sé.

Sigo trabajando con varios proyectos y con la gracia de Dios trabajaré hasta el último minuto”.

ACTIVIDADES EN LA DIÓCESIS

Sobre los proyectos y actividades que se están realizando en la Diócesis de Rancagua, el Obispo Goic indicó que se está tratando de aplicar las propuestas del Sínodo. “Hemos creado algunos elementos que el Sínodo propuso, por ejemplo el Instituto de Formación que se llama Iván Cavieres, en memoria del sacerdote que murió en el volcán Osorno”.

Agregó que en estos últimos cuatro años se han realizado diversos cursos interesantes para laicos. “También hemos creado en este periodo la Comisión Justicia y Paz, compuesta por unas 12 personas de alto nivel profesional, empresarios, dirigentes sociales. Es una comisión que asesora al obispo en los temas sociales”.

Asimismo, se creó el consejo diocesano de laicos. “Tenemos una serie de proyectos pastorales, para hacer de nuestra Diócesis una iglesia más misionera donde cada vez más los laicos asuman su responsabilidad y que comprendamos que la común dignidad del bautismo nos hace a todos miembros de la Iglesia y que todos tenemos una misión de ser discípulos misioneros de Jesucristo”.

Sobre la construcción del nuevo edificio para el Obispado, señaló que la obra sigue paralizada. “Tenemos la obra gruesa, pero lamentablemente nos faltaron recursos. Estamos estudiando algunas posibilidades para tratar de habilitar algún piso. El edificio tiene 3 pisos, también un subterráneo con un aula magna para 399 personas en butacas. Si tuviéramos la plata, se podría terminar la obra en 5 a 6 meses, pero no tenemos en este momento los recursos”.