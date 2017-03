Avant premiere de la película “Neruda”: Gael García Bernal va tras la caza del poeta

-La película que fue proyectada y aclamada en mayo pasado en la edición 2016 del Festival de Cannes, fue estrenada al público este jueves en todo el país.

Lo dijimos hace algunos días. “Neruda”, la nueva película nacional de los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín pretendía traernos una historia distinta, antibiográfica, poética, al más puro estilo nerudiano. Y así fue. Gracias a una nueva avant premiere organizada por El Rancagüino en conjunto con 20th Century Fox pudimos conocer esta propuesta cinematográfica que iría en busca del segundo Oscar de la academia para Chile.

Diversas son las películas que se han hecho en torno al poeta chileno Pablo Neruda, todas ellas biográficas o basadas en algún hecho de su vida. Sin embargo, esta nos muestra una época en la vida del escritor poco conocida. Era el año 1948 cuando el poeta siendo senador, es desaforado y se convierte en fugitivo del Gobierno de Gabriel González Videla después de acusar al mandatario de traicionar al Partido Comunista. El poeta, encarnado en el actor Luis Gnecco, comenzará un periodo de anonimato donde buscará cruzar la cordillera junto a su primera esposa, la pintora Delia del Carril (interpretada por la argentina Mercedes Morán), y escapando constantemente del jefe de la policía Oscar Peluchonneau, con el fin de llegar a Francia gracias a la ayuda del artista Pablo Picasso. Cabe destacar que en este periodo de vida en Europa escribe Canto General, obra que se convierte en un símbolo de la libertad y leyenda literaria, y la cual le permitirá ganar el Nobel de Literatura en 1971.

Volviendo al film, no cabe duda que el ser perseguido convierte a Neruda en un símbolo de la libertad y en una leyenda literaria. Sin embargo, esto no será fácil porque el prefecto no se rendirá y seguirá a Neruda hasta el fin del mundo. Esto le dará al policía- interpretado por el mexicano Gael García Bernal- un real sentido a su vida al perseguir a este personaje reconocido desde entonces a nivel mundial.