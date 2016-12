Eduardo Soto y la polémica en el Liceo de Niñas: “Como alcalde me estoy jugando para que la universidad parta en marzo de 2017”

El edil de Rancagua salió a explicar parte de la polémica vivida en Rancagua los últimos días ante la noticia de que el Liceo de Niñas podría ser usado como sede de la Universidad de O’Higgins el próximo año

Por: Valentina Bustamante

La polémica está desatada en torno al funcionamiento de la Universidad de O’Higgins, la posibilidad de que esta ocupe las instalaciones del Liceo de Niñas de Rancagua para comenzar su funcionamiento en 2017 ha generado un fuerte rechazo por parte de dicha comunidad escolar, quienes se oponen rotundamente a esta posibilidad y mostraron su descontento manifestándose a las afueras de la municipalidad el pasado viernes.

Por su parte Eduardo Soto, alcalde de Rancagua, explica que la necesidad de encontrar una sede para la UOH se debe a que el recinto que originalmente acogería a la entidad educacional, el ex Hospital Regional, no estará listo en marzo de 2017 y se debe cumplir con el compromiso de gobierno de iniciar las actividades de la universidad en esa fecha.

El edil junto al seremi de educación, Hernán Castro; el rector de la UOH, Rafael Correa; y los senadores Alejandro García Huidobro y Juan Pablo Letelier, se reunieron con el Consejo Escolar del liceo para exponer la situación, “les explicamos que se requería de un espacio que le pueda dar cabida a 700 alumnos, que es el número con el cual la UOH inicia sus actividades académicas el próximo año y de lo que ha visto el seremi de educación, entre varias alternativas, la que cumple con todos los requisitos es precisamente la instalación del liceo de niñas, actualmente son cerca de 300 las alumnas que están ahí y que podrían ser reubicadas en instalaciones muy cercanas al liceo, por el periodo que demore la construcción del ex Hospital Regional”, señala Eduardo Soto.

Si bien esta medida generó el rechazo inmediato del Centro de Alumnas y Centro de Padres del liceo, el alcalde sostiene que lo que necesita la ciudad es un gesto de solidaridad “se requiere un gesto de buena voluntad y solidaridad, no se requiere de egoísmo, porque si el egoísmo prevalece vamos a estar cerrando la posibilidad y la oportunidad de tener de verdad una universidad en Rancagua”.

Originalmente sería el edificio del ex Hospital regional de Rancagua el que se convertiría en la principal sede de la futura universidad, sin embargo el trabajo de restauración no estará listo en la fecha deseada, marzo de 2017 “ante el problema hay que buscar soluciones y hacerlo con un sentido de generosidad y mirando siempre el interés general más que el particular”, manifiesta el alcalde.

Respecto a la polémica de esta medida, Eduardo Soto señala, “obviamente que por estar en un proceso previo a las elecciones municipales esto va a tener una connotación política, habrá agitadores externos con la finalidad de crear un conflicto. Pero aquí lo que acordamos juntos al Rector de la UOH, al seremi de Educación y a los senadores Alejandro García-Huidobro y Juan Pablo Letelier, es seguir trabajando con el Consejo Escolar, seguir trabajando la idea que se les esbozó, está el proyecto de crear un liceo universitario, de facilitar una serie de otros beneficios que impliquen no solamente un sacrificio de momentáneo de dejar las instalaciones, sino que también implique una alianza que sea permanente entre la UOH y el Liceo de Niñas de Rancagua, aquí no se pretende terminar con el liceo ni mucho menos se habla de desalojo”.

“Esta es una oportunidad que tenemos y yo como alcalde me estoy jugando para que la universidad parta en marzo de 2017 en Rancagua, y no suceda como antes que por el egoísmo del municipio nos perdimos la oportunidad de tener una buena universidad como la Universidad Federico Santa María, por el egoísmo del municipio nos perdimos la oportunidad hace años de tener la sede de medicina de la Universidad de Nalca, basta de egoísmo, es el momento de ver con generosidad si de verdad nos interesa el tema de la educación, no podemos seguir postergando a quienes no disponen los recursos para llevar a sus hijos a estudiar a otras ciudades, no podemos seguir postergando la posibilidad de aprender, esta es una gran oportunidad y yo me estoy jugando esa opción”, enfatiza Eduardo Soto.

Finalmente el alcalde explica que esta medida es momentánea y durará el tiempo que demore la reconstrucción del ex Hospital, “esto sería algo transitorio mientras se adecuan las instalaciones, porque el proyecto final contempla que la universidad debe acoger a cinco mil alumnos y obviamente en el Liceo de Niñas no se van a acoger a los cinco mil, ahí hay cabida para los 700, con los que parte la universidad. El hospital, cuando se transforme en la sede central va a dar cabida a alrededor de dos mil quinientos alumnos, y los otros seguramente van a ir siendo incorporados en los campus de Rengo y San Fernando”. Respecto a la fecha definitiva en que el ex recinto de salud esté en condiciones de convertirse en universidad, el edil señala que es el intendente regional y el seremi de educación quienes deben confirmar dichas fechas.