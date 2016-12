En Rancagua: Exhiben trabajos del taller de fotografía digital

La muestra es el resultado de los talleres gratuitos realizado en los centros culturales del municipio, las que se encuentran abiertas al público en ambos centros culturales por todo el mes de agosto.

Contentos están los asistentes al taller de fotografía digital que imparte el municipio de Rancagua, a través del área de Cultura Territorial en ambos centros culturales -Centro cultural Baquedano y el Centro Cultural Oriente- los que están funcionando a capacidad completa.

Es por eso y como incentivar a sus alumnos a seguir participando, con los trabajos hechos hasta la fecha, por estos días han montado una exposición que muestran los avances de los asistentes, la que permanecerá abierta por todo el mes de agosto.

El taller de fotografía digital busca enseñar a ocupar la cámara, componer una fotografía, saber mirar, se trata de un taller básico que incluye salidas a terreno como forma de cumplir con el propósito.

Danae Uribe es una de las integrantes del taller, quien resalta la calidad de lo aprendido “personalmente me gusta mucho la fotografía y me alegré mucho cuando me enteré por la página del municipio de este curso es de alto nivel mucha técnica y práctica, me enorgullece mucho que en la comuna se den talleres de este nivel y gratuitos yo consulté y de manera particular un taller de este tipo está sobre los cien mil pesos y dura tres sábados así que feliz estoy ya que este es gratuito de manera completa y me entrega un bienestar darme tiempo a algo que me gusta mucho”, expuso la alumna.

Cabe destacar que el taller de fotografía en cada recinto, cuenta con 25 cupos todos ya llenos y asisten desde los 14 años hasta adultos mayores y tal es el éxito que se realiza por tercer año consecutivo.

TALLERES GRATUITOS

No cabe duda, que el Área de Cultura Territorial ha contribuido a que los vecinos de Rancagua se interesen en distintos aprendizajes es así como han participado de manera exitosa participan en los talleres de Piano, Fotografía, Orfebrería, Teatro Musical, Cuenta Cuentos, Guitarra, Danza Moderna, Mosaico, Telar, Confección de Títeres, Circo teatro, Literatura, entre otros, los que han respondido a la demanda que ha señalado la comunidad rancagüina.