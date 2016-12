Santa Cruz: Niños de Escuela de Millahue demostraron sus habilidades lectoras

Con mucha emoción y alegría se vivió la Ceremonia de Primera Lectura en la Escuela de Millahue de Apalta, donde padres, profesores y autoridades fueron testigos de un importante logro de los pequeños estudiantes.

El alcalde de la comuna William Arévalo, junto a los concejales Ana Cardoch y Pedro Zúñiga y al jefe DAEM Patricio Espinoza, participaron de la ceremonia, que tiene por objetivo que los niños de primero básico demuestren a sus padres y demás integrantes de la comunidad escolar que han aprendido a leer.

Esta ceremonia consiste en que los niños muestren en público el avance que han tenido al finalizar el proceso que los lleva al objetivo de leer. Con gran solidez, sus profesoras acompañaron a los pequeños, quienes, relataron el cuento de Pinocho, con una lectura ágil y entretenida.

Para William Arévalo, alcalde de Santa Cruz, participar de estas actividades demuestra “el compromiso que como autoridades asumimos por la educación de nuestros niños en la comuna, por eso felicito a profesores y apoderados por el logro de estos pequeños estudiantes”.

Por su parte, los padres presenciaron orgullosos los relatos los que no ocultaron su alegría este momento.Cabe señalar que el aprender a leer en primer año básico, está en los proyectos educativos, no obstante, no resta de dificultad, por lo cual es un gran logro para todos los niños y niñas.