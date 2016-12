“Vamos por los Cien” era la consigna hace 10 años

Si eres rancagüino, incluso, si eres de la región de O´Higgins debes saber que cada año el 15 de agosto, no importa que llueva, sea feriado largo, o este radiante, las puertas azules del taller de Diario El Rancagüino ubicadas en la Campos se abren cerca del mediodía para recibir a todos quienes quieran celebrar un año más del medio.

Tradición institucional que nació al cumplir un año de vida y después de un siglo se sigue celebrando.

Pero detengámonos un poco, los años pasan rápido y nuestros lectores ni nosotros nos damos cuenta que tanto. Hace solamente 10 años atrás la consigna era “vamos por los cien” y un insigne del medio, Don Héctor Gonzalez (ex director del medio) en ese momento recordaba sus aniversarios posteriores “Desde que tengo uso de razón he participado cada año en los aniversarios, donde todos han tenido una emoción nueva y diferente; un no sé qué de especial, pero nunca uno es igual al otro”, destacando además los profesionales que trabajan en el medio “Yo ahora estoy pensando en los trabajadores del diario, a quienes hacen posible con sus manos e inteligencia que este diario salga a la calle y llegue a miles de lectores. Los personajes detrás de la noticia son los que están forjando cada día este medio. Para ellos es este homenaje”, puntualizó en la oportunidad.

Hoy no nos dimos cuenta y ya llegamos a los 100, de hecho este año celebramos 101, pero en solo una década el medio ha crecido mucho, tiene una renovada página web que cuanta con más de un millón de vistas mensuales, está presente en las diversas redes sociales con gran seguimiento y es un referente regional sobre diversas informaciones. Pero lo más importante sigue apoyando a sus habitantes como el primer día y ha apoyado la construcción de la identidad regional, ha fiscalizado el actual de las autoridades y la el buen accionar de las empresas, ha defendido los derechos de los habitantes de O´Higgins y los recursos naturales de la zona.

Es el libro de vida de nuestra región y el apoyo para la difusión de las buenas ideas.

Hoy queremos dar las gracias a las ciento de personas que nos han apoyado con su trabajo a construir y mantener nuestro medio. Agradecer a los profesionales, administrativos, suplementeros, canillitas y transportistas, quienes de una u otra forma se han sumado en algún momento de este pasado centenario a mantener nuestro medio. Pero hoy por sobre todo quiero pedir a la nueva generación de lectores y profesionales a seguir creyendo en la importancia de los medios de comunicaciones regionales, independientes y veraces, para así llegar con mayor fuerza aún a los 200 años y podamos decir que nuestro medio siguió creciendo junto con la Región de O´Higgins.

Alejandra Sepúlveda

Jefe de Informaciones