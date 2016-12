Asociación de municipalidades de Chile Vamos se dio cita en Rancagua

 Encuentro contó con la participación de alcaldes de distintas localidades como Pemuco, Pumanque, Puerto Aysén, Temuco y Rancagua

Valentina Bustamante

En el Hotel Diego de Almagro en Rancagua se realizó la reunión de la Asociación de Municipalidades de Chile, AMUCH, donde se debatió acerca del fortalecimiento de la gestión municipal en miras a las elecciones de octubre próximo.

El encuentro contó con la participación de algunos alcaldes de la asociación como el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto; de Temuco, Miguel Becker; Jaqueline Guiñez, alcaldesa de Pemuco; Francisco Castro de Pumanque; Óscar Catalán de Puerto Aysén; además de la participación de concejales y funcionarios municipales.

Respecto a la actividad, que es la última que la AMUCH realiza antes de las elecciones municipales, el alcalde de Rancagua Eduardo Soto sostuvo “este es un encuentro que organiza la Asociación de Municipalidades de Chile, con la finalidad de trabajar a través de la capacitación y la preparación de los alcaldes y concejales, son jornadas de trabajo muy intensas que permiten que las autoridades que estamos en los municipios podamos estar al tanto de los aspectos más importantes que tienen vinculación con la gestión, esa es la característica principal de lo que ha sido esta organización, el trabajo y la capacitación permanente entendiendo que es una obligación que tenemos para quienes estamos administrando recursos públicos”.

El programa del encuentro contempló la exposición de César Rojas, abogado y magíster en derecho público, quién expuso a los asistentes los alcances de la ley en torno a las campañas políticas, qué se puede hacer y qué no.

También se lanzó el libro “Acuerdos por el Futuro”, creado por la AMUCH y que contiene diez lineamientos de políticas públicas, en las cuales los alcaldes se basarán para desarrollar el eje de su gestión en el periodo 2016-2020.

Al encuentro también asistió Roberto Lagos, director de estudios de la AMUCH, quien se refiere a la actual situación electoral del país “respecto a la participación electoral hemos visto cifras bastante negativas, hay una tendencia desde la última elección en que viene disminuyendo la participación, el voto voluntario y la inscripción automática afectó de manera importante y se llegó a una votación del 42% del padrón en la última elección municipal, eso sumado al escenario que se vio en primarias, que fue bajísimo también, por eso se espera que la participación en octubre sea de alrededor de un 40%, hay algunos analistas más críticos que creen que puede bajar hasta un 30%, lo que prima es un escenario de incertidumbre, más allá de la tendencia electoral de baja participación, hay que sumar el escenario político actual, la crisis de confianza que se ha instalado en la opinión pública”.

Respecto a la baja participación Lagos afirma que la AMUCH a realizado varios estudios “hemos hecho una radiografía electoral respecto al tema, lo que se entregó a la opinión pública. También a nivel de campaña comunicacional, estamos con una campaña digital incentivando a la gente a votar, entregando datos duros que motiven a la gente, se llama ‘Que no elijan por ti’, que tiene el sitio web www.quenoelijanporti.cl”.

Finalmente el director de estudios señala que la jornada “una actividad importante donde conviven distintas autoridades, no solo alcaldes en ejercicio, sino también concejales y candidatos a alcaldes, la importancia es conocer algunos temas claves para la elección, las modificaciones a la ley electoral, hay cambios importantes en términos de qué hacer y qué no hacer en términos de campaña y propaganda, evitar malas prácticas para no tener problemas con las campañas que se inician ahora el 24 de agosto, no exponerse a errores por desconocimiento”.