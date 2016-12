O’Higgins, tuvo todo para clasificar, pero otra vez dejó escapar la ocasión

Ricardo Obando

Sin goles en 180 minutos, imprecisiones al por mayor y falta de puntería. Así se podría definir la llave entre O’Higgins y Montevideo Wanderers por la Copa Sudamericana. Es más, todo lo anterior influyó para definir al clasificado a la siguiente ronda mediante los lanzamientos penales donde, Montevideo Wanderers, fue más efectivo.

Luego de un primer tiempo de mucha refriega, donde ambos elencos se prodigaron acciones de peligro, y donde los celestes se vieron mejor, la figura del portero Leonardo Burián, fue clave para evitar la apertura del marcador.

El meta de los charrúas, apareció primero en los 8’ para sacar lo que era un grito de gol seguro por parte Iván Bulos. Después, en los 25’, volvió a atajar un tiro de Gastón Lezcano que iba con dirección de pórtico, y finalmente, le tapó un penal al propio “Gato” en los 35’.

En la otra vereda, Miguel Pinto solo tuvo que trabajar en los 10’ tras un lanzamiento de media distancia de Ignacio González. Es decir, en la etapa inicial, el Capo de Provincia se vio mejor, pero el gol que le podría haber dado cierto grado de tranquilidad, nunca llegó.

NERVIOSO

En tanto, en el segundo lapso, la necesidad hizo que el conjunto celeste dejara algo de espacios para la salida de los “bohemios” que, con rápidos contraataques, inquietaron. Y, además, volvió a aparecer la figura del campo.

Burián, que ya había tapado mucho, nuevamente le ahogó el festejo al peruano Bulos. En los 68’, Lezcano sacó un centro para el incaico que, casi bate el portero visitante.

A su vez, Miguel Pinto, cuando fue requerido, también respondió. En los 75’, Joaquín Verges apareció solo y gatilló cruzado. Ahí apareció el mundialista de Sudáfrica 2010 para decir presente.

Y, desde ese momento, el nerviosismo se instaló en El Teniente. O’Higgins no podía entrar, los charrúas se cerraron bien y, ya sin Sosa, movedizo mientras estuvo, se apostó al pelotazo de Marco Medel, dejando de lado las puntas de Lezcano e Insaurralde. Así, los últimos minutos, no contaron con mucho fútbol.

Es decir, con un doble 0-0, todo se debió definir mediante los penales.

LA LOTERÍA

Matías Santos fue el primero para la visita, zapatazo y adentro. Después, el turno fue de Yerson Opazo (que ingresó en el complemento), y el histórico no falló. Le siguió, para la visita, Ignacio González, que anotó un golazo, picándole la pelota a Pinto. Posteriormente, Marco Medel, con maestría, nuevamente emparejaba la serie (2-2).

El quinto lanzamiento, que sirvió Adrián Colombino, fue sin dudas el peor, se fue a las nubes. Con ello, Cristian Insaurralde tenía la ocasión de adelantar a O’Higgins, y no falló.

Con el 3-2 parcial, toda la presión recayó en el cuarto tiro visitante, donde Joaquín Verges convirtió para igualar.

De ahí, Brian Torrealba tuvo su tiro. El canterano, con justeza, anotó sobre Burián y, el 4-3, nuevamente pasaba la responsabilidad a la visita. Rodrigo de Olivera se paró frente a Miguel Pinto y no falló. De esta manera, la serie quedó en los pies de Gastón Lezcano, que iba por su desquite, pero el “Gato” nuevamente lo perdió a manos de Burían. Igualados 4-4, ahora todo quedó en el tiro a tiro.

Mauricio Gómez marcó para Montevideo Wanderers, ventaja que nuevamente confirmó Burían tras parar el lanzamiento de Albert Acevedo.

Y, como en otras ocasiones, O’Higgins tuvo todo para definir en casa, pero nuevamente se quedó con nada. Los “bohemios” festejaron y siguen en carrera. Ahora, para el conjunto de Cristián Arán, la concentración seguirá solo para el torneo nacional, donde el próximo compromiso será el sábado a las 15.00 horas frente a Deportes Temuco, en Rancagua.

Ficha del Partido

O’Higgins (0): Miguel Pinto; Brian Torrealba, Albert Acevedo, Raúl Osorio, Gonzalo Barriga (85’, Pedro Muñoz); Alejandro Márquez (78’, Yerson Opazo), Juan Fuentes, Leandro Sosa (63’, Leandro Sosa); Gastón Lezcano, Iván Bulos, Cristian Insaurralde. DT: Cristián Arán.

Montevideo Wanderers (0): Leonardo Burían; Mauricio Gómez, Emiliano Díaz, Diego Barboza, Martín Rivas; Matías Santos, Santiago Martínez (90’, Lucas Morales), Adrián Colombino, Ignacio González; Manuel Castro (68’, Joaquín Verges), Rodrigo Rivero (83’, Rodrigo de Olivera). DT: Gastón Machado.

Árbitros: Enrique Cáceres (PAR); Eduardo Cardozo (PAR), Milciades Zaldivar (PAR).

Amonestados: Acevedo, Márquez (OHI); Barboza, Gómez, Verges (MW).

Estadio: El Teniente, Rancagua.

Público: 6.857 espectadores.