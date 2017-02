O’Higgins va por los boletos a la segunda ronda de la Copa Sudamericana

– En el Estadio El Teniente se jugará la revancha frente a Montevideo Wanderers, donde solo una victoria lo clasificará.

Ricardo Obando

Esta noche en el Estadio El Teniente, O’Higgins tendrá la ocasión de superar a Montevideo Wanderers y, de esta forma, avanzar a la segunda ronda de la Copa Sudamericana.

Eso sí, el conjunto de Cristián Arán deberá recuperarse físicamente de una semana de mucho desgaste, ya que tras jugar en Uruguay, viajó a Iquique y luego retornó a Rancagua para quedar concentrado.

La misión para hoy no es nada fácil. Si bien es cierto, en el estadio Luis Franzini el Capo de Provincia tuvo para haber ganado, la igualdad sin goles lo obliga a salir a ganar, puesto que un empate que no sea 0-0 lo dejará fuera del torneo internacional.

A sabiendas de eso, y sin Pablo Calandria descartado por un par de meses debido a la operación de su peroné fracturado en el país oriental, los demás están todos. De esta manera, y de no mediar nada extraordinario, Miguel Pinto será el portero; los defensas serán Brian Torrealba, Albert Acevedo, Raúl Osorio y Gonzalo Barriga; los integrantes del medio campo serán Alejandro Márquez, Juan Fuentes y Marco Medel; mientras que en punta estarán Gastón Lezcano, Cristián Insaurralde e Iván Bulos. Es decir, los ya habituales y que más réditos le han dado a Arán.

CONCENTRADOS

Luego de estar en Alto Hospicio, donde consiguieron su tercer empate consecutivo, Cristián Arán fue claro en manifestar de que deben hacer un gran esfuerzo para superar a los charrúas.

En ese sentido, el estratega celeste aseguró que “somos agradecidos de estar en estas instancias, pero debemos de tratar de cerrar la clasificación el martes, ya que será muy duro”.

En tanto, el defensor Brian Torrealba, comentó que “tenemos muchísimas ganas de ganar la llave en casa y vamos a dar lo mejor como local”.

Por su parte, Raúl Osorio, aseguró que “llegamos bien, con la confianza a mil, jugamos en nuestra casa, de loca, con nuestro público, así que debemos hacer las cosas bien y Dios quiera ganar el martes”.

Finalmente, Gonzalo Barriga, sentenció que “el equipo está en buen pie, estamos concentrados, hemos tenido un buen descanso, estamos todos muy motivados y también ilusionados, como todos en Rancagua, para seguir avanzando en la Copa”.

RIVAL CON DUDAS

Gastón Machado deberá, para esta noche, modificar su esquema habitual. De los once que mostraron los “bohemios” en Montevideo, no tendrán a uno de sus mejores hombres, producto de la expulsión.

Sergio Blanco deberá ser reemplazado, seguramente por Joaquín Bergues, volante que hizo un buen segundo tiempo en la cancha de Defensor Sporting. El resto, casi todos.

De esta forma, la probable formación estelar de Wanderers serán con: Leonardo Murián en el arco; Maximiliano Gómez, Gastón Bueno, Emiliano Díaz y Martín Rivas en la zaga; Santiago Martínez, Adrián Colombino y Matías Santos en el medio terreno; para dejar en ofensiva a Rodrigo Rivero, Joaquín Bergues y Manuel Castro.

Cabe consignar que, el duelo de esta noche, será arbitrado por el paraguayo Enrique Cáceres. Mientras que sus asistentes serán Eduardo Cardozo y Milciades Saldivar.

Por el torneo el sábado

Ayer fue publicada la programación de la cuarta fecha del torneo de Apertura 2016-2017. Los celestes, que vienen de dos empates consecutivos (contra la UC e Iquique) recibirán el sábado a Deportes Temuco en el estadio El Teniente. El duelo ante el “Pije”, se jugará a las 15.00 horas.

De esta forma, se completará una larga semana para el Capo de Provincia, esa que arrancó el viernes 5 jugando contra la Universidad Católica, el miércoles 10 visitando a los “Bohemios” en Uruguay, el sábado 13 en Alto Hospicio contra Deportes Iquique, lo de esta noche contra los charrúas en Rancagua, culminando así contra los de la Araucanía.