Robo de bicicletas de gama alta preocupa a amantes de este deporte

– Comprar la bicicleta equivocada en cuanto a talla, modelo y al uso que se le dará, son algunos de los errores que comete la gente.

Preocupación existe en varias comunas de la Región ante el robo de bicicletas de gama media a alta, cuyo valor comienzan en promedio en los 400 mil pesos hacia arriba. Sabido es que en el último tiempo el uso de la bicicleta, recreacional y deportivo ha tenido un aumento importante, lo que hace muchas personas adquieran bicicletas caras y muchas veces sin el asesoramiento necesario.

El propietario de la tienda BikeAddiction Chile de la comuna de Rengo, Álex Leyton explicó que las bicicletas de gama media a alta, cuyo valor comienza en los 400 mil pesos, pudiendo llegar hasta los 6 millones de pesos.

Leyton dio a conocer que varios de sus clientes han sido víctima del robo de su bicicleta, las que por lo general las reducen por partes, agregando que en una oportunidad le ofrecieron una bicicleta robada la que obviamente no adquirió, ya que sólo comercializa bicicletas nuevas.

Concuerda con que la gente está optando por circular en bicicleta, debido a que se asocia a llevar una vida saludable, sin embargo, cree que existen personas que no compran la bicicleta adecuada, ya sea por talla, o para el uso que le entregará, unido también a que existen quienes la compran sólo por moda, lo que origina que no se les de cuidado adecuado, dejándolas en cualquier lugar, lo que origina los robos.

Recomienda comenzar en una bicicleta económica, ya que existen bicicletas con precios inferiores a los 400 mil pesos, así como salir por lo menos con otra persona, con teléfono, y en caso de sufrir el robo de la bicicleta, tener el número de serie de esta, la que en su caso, lo entregan en la boleta. Si se tiene suerte, lo más probable es que se pueda encontrar el marco, debido a que los delincuentes las tratan de vender por parte, para luego pintar el marco y deshacerse lo más rápido de él.

Alex Leyton tiene su tienda en el pasaje Argentina de la Villa Las Américas de Rengo, donde asegura que quienes quieran iniciarse en el mundo de las bicicletas serán asesorados como corresponde en cuanto a talla, marca, colores, y modelos.

Para el Jefe de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones de Rancagua, Comisario Marcelo Cabezas, los robos que ellos manejan son puntuales. Pese a ello recomendó a la población a tener el máximo de cuidado, ya que cuando se producen este tipo de robos, los delincuentes las ofrecen a un precio mucho menor al de mercado, por lo que aconseja asesorarse y conocer la procedencia.

Es así como indicó que si por la redes sociales están vendiendo un artículo a un precio que no corresponde al real, lo más probable es que se trate de un artefacto que es producto de un delito, tema que según el Comisario lo viven a diario, logrando detener a personas que venden artículos a través de la redes sociales.

En el caso de las bicicletas, recomienda que quienes realizan este deporte lo hagan en grupo y tomen medidas de resguardo y autocuidado, debido a que los delincuentes conocen de marcas y valores, pudiendo obtener un buen precio para ellos.