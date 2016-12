Carabineros asisten parto en domicilio

 Los efectivos policiales ayudaron a una joven madre boliviana que en el baño de su casa dio a luz a una pequeñita.

Gisella Abarca

El viernes por la noche, a las 00:30 horas aproximadamente, la Central de Carabineros recibió un inusual llamado de emergencia que daba cuenta que una mujer necesitaba con urgencia la presencia de Carabineros en su hogar. Así, una pareja de policías en segundos llegó hasta su domicilio sin saber que el procedimiento que iban a atender nada tenía que ver con seguridad pública.

Y es que en el interior del hogar ubicado en calle Manuel Rodríguez de la Población Óscar Bonilla, específicamente en el baño de su casa se encontraba Fanny Shilo Aireyul, una joven de 24 años que iba a dar a luz a su bebé. Raudos, la pareja de carabineros compuesta por el subteniente Alan Sánchez y el sargento segundo Adolfo Carvajal se dispusieron a entregarle los primeros auxilios a la joven madre boliviana, momentos en que sintieron llorar a la bebé, mientras uno de ellos se comunicaba con el Samu, para que la madre y su bebé recibieran las atenciones correspondientes por lo que uno de ellos con el cordón de sus zapatos amarró el cordón umbilical de la mujer a la espera de atención especializada.

Así lo informó el comisario de la Tercera Comisaría de Rancagua, Mayor Luis Navarro “Carabineros verificó que una señora estaba a punto de dar a luz en el baño de su domicilio. Entonces en el lugar los carabineros se pusieron a hacer las primeras atenciones y la señora dio a luz en el minuto que los carabineros la estaban atendiendo. Se tomó contacto con Samu quienes llegaron al lugar para hacer el corte del cordón umbilical para seguir con las atenciones más especializadas”, comentó.

“Estaba en la cama durmiendo y cuando me di cuenta ya estaba por tener al bebé, porque comencé con ganas de pujar mucho y pensé que sólo quería ir al baño, le dije a mi pololo que me llevara y cuando vi ya estaba naciendo el bebé. Sin saber qué hacer llamaron a Carabineros los que llegaron muy rápido, casi en segundos y estuvieron pendiente de mi y de mi bebé todo el rato porque aún estábamos unidos por el cordón y yo sin botar la placenta hasta que llegó la ambulancia estuvieron ahí ayudándome”, expuso la madre Fanny Shilo Aireyul.

Como jefe de la unidad -Agregó el comisario- “le hago llegar mis felicitaciones a los carabineros. Estoy muy contento porque es primera vez que ellos asisten un parto y salió todo bien. Bueno en las respectivas escuelas se les hace una preparación en el caso que les toque una situación de este tipo. De hecho los carabineros con los cordones de sus zapatos estaban prestos a cortar el cordón umbilical cuando llegó el Samu, así que dejaron hasta ahí el procedimiento y dejaron que los funcionarios del Samu continuaran las labores y trasladaran a la mamá y su bebé al Hospital Regional”, expuso el mayor Navarro.

Ayer por la tarde fue dada de alta del Hospital Regional Rancagua la madre con su pequeñita Alyson que midió 51 centímetros y pesó 3.910 “Agradecerles a Carabineros y reconocer su trabajo y su apoyo, ya que gracias a ellos no le pasó nada al bebé ni a mí. Los dos estamos en buenas condiciones. Muchas gracias. Que dios los bendiga”, finalizó la madre.