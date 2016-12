Diputado Ramón Barros renunció a la UDI y no descarta postulación parlamentaria como independiente

IRENE PADILLA



La mañana de este miércoles el diputado José Ramón Barros tomó lo que calificó como una difícil decisión: dejar la tienda gremialista donde militó por 41 años de su vida.

José Ramón Barros ha sido electo diputado por el distrito 35 de la región por tres periodos, sin embargo, asegura que el ambiente político de la UDI en los últimos meses lo obligó a tomar esta compleja decisión. “Hoy renuncié al partido, en la mañana. Esto es porque en la región habíamos formado un movimiento donde estaba (Andrés ) Chadwick por el norte y yo por el sur, más Juan Masferrer. En esa época eramos un colectivo, pero ahora ese colectivo ya no existe y solo hay liderazgos personales; hoy es un partido que se centra en aspiraciones personales y yo no tengo nada que hacer ahí”, aseguró.

Tras las elecciones parlamentarias de 2013 el diputado Barros había asegurado que este seria su último periodo en la Cámara Baja, sin embargo, tras su nueva posición como independiente no descarta una candidatura, la que esta vez sería por los distritos 34 y 35 que serán fusionados por la nueva ley electoral. “ Si usted me pregunta hoy, mi idea es no postular. Pero si no hay un candidato que cumpla con el perfil, que tenga un sentido de pertenencia con mi zona, que viva en mi zona, no puedo desechar esa posibilidad. Soy responsable de que mi distrito tenga un candidato que corresponda”, sentenció.