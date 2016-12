Obra de teatro “El Gran Circo Tremebundo” llega de manera gratuita este jueves a Santa Cruz

La magia del teatro, la música y los colores del circo se combinan para entregar un entretenido espectáculo familiar. La cita es este jueves 18 de agosto a la 15.00 horas en la plaza de armas de Santa Cruz, VI Región. “El Gran Circo Tremebundo” bajo el slogan “Para Ser feliz, No Hay Que Pedir Permiso”, es un montaje a cargo de Fundación Para el Progreso (FPP).

El objetivo de la obra es entregar a los niños una importante lección acerca de la importancia de organizarse creativamente para resolver diversos problemas. El argumento transcurre en una zona afectada por inundaciones. Ceferino, el domador del circo y sus animales, no saben qué hacer para no suspender sus funciones. Las “autoridades meteorológicas” no los atienden debidamente, y entonces los personajes deben encontrar –junto al público- una solución creativa al problema que los aqueja.

“El Gran Circo Tremebundo” es una invitación abierta y gratuita a la comunidad de Santa Cruz. Una oportunidad imperdible para grandes y chicos. La actividad se enmarca en la realización de la Universidad Fundación para el progreso, que se está realizando por primera vez en Santa Cruz entre los días 16 y 20 de agosto. “Desafiando Paradigmas” es un encuentro de jóvenes líderes de Chile y Latinoamérica, quienes tendrán la oportunidad de conocer y discutir sobre los fundamentos, corrientes e ideas esenciales de la libertad junto con analizar los principales problemas y desafíos actuales en América Latina acompañados de destacados académicos e intelectuales del mundo liberal.

En esta primera versión se tratarán temas como qué significa ser liberal, las diferentes escuelas del liberalismo, antropología cristiana y economía de mercado, naturaleza humana y libertad, el modelo económico chileno, lo que debiese hacer el Estado y cómo lo pagamos, desafíos de las reformas liberales en América Latina, entre otros.