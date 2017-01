Senador Alberto Espina: “ En O’Higgins hay más de dos mil niños en riesgo social abandonados por el Estado”

El parlamentario quien ya se perfila como pre candidato presidencial por Renovación Nacional, visitó la región con un completo análisis sobre la delincuencia local . Además, también se refirió a temas como el fallido Rancagua Express, la Universidad Regional y la nueva ley de descentralización y regionalización.

IRENE PADILLA A.



Para apoyar a uno de los candidatos a alcalde más emblemáticos de Renovación Nacional en la región, como es el concejal sanfernandino Pablo Silva, llegó hasta el Libertador, el senador Alberto Espina quien tuvo una intensa agenda en la capital de Colchagua.

En medio de unas serie de reuniones, el ahora precandidato presidencial de RN se dió el tiempo para conversar con El Rancagüino sobre diversos temas que atañen a la contingencia nacional y regional. Espina, es reconocido por haber centrado su carrera política en torno a la lucha contra la delincuencia, es por ello que el parlamentario, llegó cifras en mano y entregó un completo panorama de la grave situación que aqueja a la Sexta Región en esta área. “Los datos señalan que en la Región de O’Higgins, 9 de cada 10 robos que se cometen en San Fernando como también en Rancagua se archivan, sin ningún resultado; esto significa que de un toral de 14.021 robos hay 12.839 que se archivan sin resultado lo que representa el 92%. del total. Y el número de órdenes de detención, son 3.024 en la región lo que significa que hay más de 1.500 prófugos de la justicia. En tráfico de drogas, O’Higgins pasó de 14 villas, poblaciones y sectores, a 96 con lo cual ha habido un aumento del 545 % “.

En ese sentido el senador Espina destacó que la nueva Ley Antidelincuencia traerá consigo un revolucionario mecanismo participativo que busca detener el delito con un trabajo mancomunado con todos los entes involucrados a nivel comunal. “La nueva ley establece la obligación de que todas las comunas deban hacer un Plan Comunal de Seguridad Ciudadana, liderado por el alcalde con un consejo de seguridad ciudadana que debe estar integrado obligatoriamente por los fiscales, policías, y las organizaciones sociales. El objetivo de esto es barrio a barrio, sector a sector, determinar los delitos que se comenten, el modus operandi de los delincuentes, y cuanto es el nivel de impunidad que existe para enfrentar el tema de la delincuencia con éxito y revertir los altos niveles de impunidad que existen”.

LOS NIÑOS : CLAVE DE LA PREVENCIÓN

Las escandalosas negligencias del Servicio Nacional de Menores que han sido conocidas por la opinión pública en los últimos días, también se han convertido en un punto crucial que el senador Alberto Espina ha querido abordar. Para el parlamentario, la prevención del delito depende de manera importante del trabajo que el Estado realice con los niños más vulnerables, por ello, precisó, que los datos actuales en la Región de O’Higgins y en el país no son nada alentadores. “ En la Sexta Región hay un total de 2.315 menores infractores de ley y vulnerados en sus derechos, que no reciben ningún apoyo del Estado, ni del Sename ni de la Secretaria de Prevención del Delito. En el caso de los menores infractores de ley aquí hay 1.109 menores y en el caso de niños vulnerados en sus derechos hay 1.206 menores que quedan abandonados sin que sean objeto de ninguno de los programas existentes. En el total del país, el número de niños abandonados por el Estado es de 18.900 y de esos, O’Higgins tiene 2.315, eso es una vergüenza ,una cifra inaceptable”.

En este sentido Espina apuntó a la necesidad de intervenir el Sename, y aún más crear una nueva estructura organizativa que aborde de manera adecuada la problemática de los niños en riesgo social.

“Definitivamente se debe reestructurar el Sename y dividir lo que es la política del Estado para el apoyo e intervención en el caso de los niños vulnerados en sus derechos que son cerca de 95 mil en Chile aproximadamente; estos niños deberían depender del Ministerio de Desarrollo Social, y en el caso de los niños infractores de ley, quedar a cargo del Ministerio de Justicia pero, se les debe aplicar un programa que tiene un 70% de éxito comprobado en al reinserción que se llama “ Terapia Multisistémica” que consiste en que un grupo de profesionales, psicólogos, psiquiatras, profesores atienden al niño en su grupo familiar para sacarlo de la droga, y del alcoholismo, reinsertándolo en el sistema educacional”.

En este escenario el senador de Renovación Nacional se refirió a los cambios que Chile necesita tanto en materia carcelaria como respecto a las policías, tanto uniformada como civil. Respecto a los recintos de reclusión, Espina propone la creación de cuatro nuevas cárceles, pero al mismo tiempo un aumento contundente de las plazas de reinserción social de los reclusos. “ Pretendemos construir cuatro recintos carcelarios cuyo objetivo es poder atender a unos 6 mil condenados, pero esto tiene que ir acompañado de programas de reinserción laboral, en Chile hay solo 800 cupos para esos programas cuando tenemos 20 mil reclusos que podrían aspirar a ellos: eso es una vergüenza. Si queremos ganar la batalla contra la delincuencia tenemos que avanzar en estos aspectos”.

Y respecto a las policías, Espina subrayó que el Estado debe hacer un esfuerzo mayor para recompensar el trabajo de estos organismos, pero al mismo tiempo, estas instituciones deben ser más efectivas en torno a su trabajo antidelincuencia: “Debemos considerar siempre aumentar la planta policial pero eso debe ir acompañado de estímulos económicos que hagan que se sigan las carreras hasta el final. En ese sentido el Estado chileno debe hacer un esfuerzo serio para el aumento de las remuneraciones de los policías que les permitan realmente hacer un trabajo en terreno con más tranquilidad para ellos y su familias, pero al mismo tiempo debe exigir más eficiencia , yo conozco la institución y creo es perfectamente exigible que en sus unidades de analista delictual funcionen mejor, que recopilen mejores pruebas y que pasen no solo de aclarar la verdad policial sino a ser una institución que entregue las pruebas necesarias a los fiscales”.

Universidad regional y Rancagua Express

Durante su visita el senador también quiso referirse a temas delicados para la contingencia regional como son la creación de la Universidad de O’Higgins y la puesta en marcha del esperado tren Rancagua Express. Respecto a la primera, Alberto Espina fue tajante en decir que es un promesa gubernamental mal encaminada: “en el caso de la Universidad ha quedado claro una vez más los falsos compromisos y promesas del Gobierno, porque la promesa de tener una Universidad funcionando con niveles de calidad de la educación que permitan al joven de la región estudiar con tranquilidad siempre se llena de problemas y se impide que se materialice en el tiempo el compromiso del gobierno”.

En cuanto al tren expreso, Espina recodó que Rancagua Express fue un proyecto que dejó encaminado el ex presidente Sebastián Piñera, y que sin embargo, el actual gobierno no ha podido echar a andar : “El gobierno quedo comprometido para entregarlo en septiembre de este año y ahora se sabe que nos se podrá cumplir, o sea se ha engañado rotundamente a la comunidad por falta de eficiencia, por una acción negligente del gobierno”.

Ley de Descentralización: “Es otra promesa incumplida”

Alberto Espina explicó a El Rancagüino que como presidente de la Comisión de Gobierno Interior del Senado ha conocido a cabalidad el proyecto de ley de Regionalización y Descentralización del Gobierno, el que a su parecer tiene profundas debilidades. En ese sentido, Espina criticó que “el proyecto del gobierno es muy malo en esta materia, es enredado, las competencias que se traspasan son artificiales y engorrosas”, en vez de propender a un fortalecimiento de los Gobiernos regionales. El parlamentario recalcó que “soy absolutamente convencido que la elección de Intendente es fundamental porque es la única fórmula para tener una autoridad que represente los intereses de la región y no del gobierno central pero eso tiene que ir acompañado de medidas como el traspaso de competencias necesaria para que el intendente no sea de papel”.

Finalmente el senador relata que la comisión aun está esperando que el Gobierno envíe las atribuciones que tendrá el llamado Gobernador Regional que será elegido democráticamente. “Le pedimos unánimemente al Gobierno que nos entreguen cuales son las competencias que se va a transferir y el Gobierno lleva un mes sin hacerlo, aquí hay otra promesa incumplida. Si no hay elección de intendente en este momento es responsabilidad exclusiva de la incapacidad del gobierno de definir cuales son las competencias que va a proponer para que se traspasen al Gobierno Regional”, sentenció..