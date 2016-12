Controversia por nombre de cuartel de Bomberos de Doñihue

 En su exterior el lugar distinguía el nombre de uno de los voluntarios fundadores del Cuerpo de Bomberos de Doñihue, Alfredo Silva Soto. No obstante, luego del terremoto de 2010, el cuartel quedó en el suelo. La unidad hoy se vuelve a levantar, por lo que la placa recordatoria del fundador de la 1° Compañía de Doñihue ocupará un lugar destacado al interior del recinto.

Una compleja situación es la que se está viviendo en Doñihue, específicamente la familia Silva Martínez quienes está preocupados por el futuro de la placa que lleva el nombre de su padre Alfredo Silva Soto.

Y es que el 25 de octubre de 1952, el jefe de la Tenencia de Doñihue, Teniente de Carabineros, Pedro Murúa, llamó a un grupo de vecinos de la comuna para formar un Cuerpo de Bomberos. Aquí fue que nació el Cuerpo de Bomberos de Doñihue, siendo Alfredo Silva Soto uno de sus fundadores y el primer Director y Superintendente de la entidad. Años más tarde, el fundador Alfredo Silva Soto fue homenajeado con una placa recordatoria que lleva su nombre “Cuartel de Bomberos Alfredo Silva Soto”.

El Cuartel de la Primera Compañía de Bomberos de Doñihue se desplomó con el terremoto del 27 de febrero de 2010, pero este año se volvió a levantar gracias a los fondos del Gobierno Regional para su reconstrucción. El recinto en los próximos días será inaugurado.

A pesar de las buenas noticias que significa contar con un nuevo recinto refaccionado completamente, existe un tema que preocupa a los vecinos de Doñihue y es que el cuartel de los caballeros del fuego de Doñihue, en su exterior ya no llevaría la placa honorífica de uno de sus fundadores Alfredo Silva Soto, sino la placa que ordena la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile que dice “El cuartel de la 1a Compañía del Cuerpo de Bomberos de Doñihue fue diseñado y ejecutado por la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Esta obra fue ejecutada con aportes especiales del Gobierno de Chile, durante el mandato del presidente nacional de Bomberos don Miguel Reyes Núñez, siendo el presidente regional don Manuel Arenas Albornoz y superintendente del Cuerpo de Bomberos” y ya no la que homenajea a su socio fundador Alfredo Silva Soto.

Esta situación fue la que molestó a la familia Silva Martínez quienes llegaron hasta Diario El Rancaguino para exponer que “El cuartel se llama Alfredo Silva Soto, pero por caprichos del nuevo Superintendente de la Segunda Compañía de Bomberos de Lo Miranda, van a cambiar el nombre al cuartel de Doñihue”, expuso una de sus hijas Pilar Silva Martinez.

Silva Martínez agregó “Mi padre compró el terreno y se los donó a Bomberos en parte, la otra era un pago en cuotas. Luego, mi padre junto con voluntarios comenzaron a construir el Cuartel de Bomberos que se cayó para el terremoto y ahora lo construyeron de nuevo con dineros del Gobierno Regional, por lo que se debiera llamar igual”.

En tanto, Belarmino Soto Araya, sobrino del fundador, agregó “el superintendente no tiene la potestad de cambiarle el nombre al cuartel, además que no puede pasar a llevar la historia de Bomberos de Doñihue, no puede pasar a llevar los reglamentos que están hechos de 1952”.

Es por esta razón que el domingo recién pasado, Pilar Silva lanzó por facebook una campaña para buscar adherentes a que no se concrete la decisión, red social que es acompañado por un grupo “no al cambio de nombre Alfredo Silva” donde existen cerca de 200 seguidores vecinos de Doñihue que se han unido a la causa “ahora nosotros queremos correr una lista para juntar firmas y que no se le cambie el nombre al cuartel, también pedí una audiencia con el alcalde para conversar el tema”, apuntó Pilar.



HONRARÁN DOS VOLUNTARIOS DE LA PRIMERA COMPAÑÍA

Consultado por la situación que atañe a la comuna de Doñihue, el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Doñihue y voluntario de la Segunda Compañía de Bomberos Lo Miranda, Patricio Soto explicó que “hay una desinformación de algunos”.

Pues -según explicó el voluntario- en una reunión de directorio en que participó el Superintendente, ViceSuperintendente, Comandante, Tesorero General, Secretario General, dos Directores Honorarios, Director de la Primera y Director de la Segunda Compañía del Cuerpo de Bomberos de Doñihue “se tomó el acuerdo de honrar y perpetuar la memoria de dos voluntarios de la Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos de Doñihue que son el superintendente honorario don Renán Carrasco González y el vicesuperintendente, don Héctor Morán Morán. Con 8 votos a 1, se tomó el acuerdo entre los miembros del Cuerpo de Bomberos de hacer la acción”, sostuvo.

Agregó que “La placa que tenía el cuartel que se cayó con el terremoto, el directorio del Cuerpo de Bomberos le pidió a la Primera Compañía que la colocara en un lugar destacado, pero la familia y muchos tomaron como que esto era un cambio de nombre y no es así. Aquí estamos honrando y agradeciendo a estos dos bomberos que tienen más de 60 años de servicio, están vivos y son miembros de la Primera Compañía de Doñihue”, expuso Soto.

El superintendente, Patricio Soto explicó que “El nombre de Alfredo Silva se va a mantener y se le va a agregar una segunda placa que va a honrar a dos bomberos de esa misma Compañía, pero la placa que va a quedar al exterior es la que ordena la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile y las otras tres placas quedarán en uno de los muros destacados del cuartel”, subrayó en el momento que explicó que “La placa Cuartel de Bomberos Alfredo Silva Soto es una placa recordatoria y nosotros vamos a poner la placas Cuartel Bomba Doñihue: directores honorarios, superintendente honorario Renán Carrasco Gonzalez, vice superintendente Héctor Morán Morán”.

Soto apuntó que “El cuartel cuando estuvo dañado por el terremoto, nadie se quiso hacer cargo de él. Lo tuvimos que demoler y nos costó mucho conseguir recursos para esto. Un hijo de don Alfredo, Hugo Silva, donó un galpón que sirvió para mantener los carros bajo techo, donde aún permanecen y estamos agradecidos de eso. Entonces difícilmente el directorio va a querer hacer algo en contra de la familia. El nombre del señor se va a mantener, eso no cambia, esa placa quedará en un lugar destacado del cuartel. La única placa que va a quedar en el exterior es la que ordena la Junta Nacional. Si la familia quiere hablar conmigo, tienen todos mis datos y se pueden acercar sin mayor problema”, finalizó.



LOS HOMENAJEADOS

RENAN CARRASCO GONZALEZ:

Nació el 18 de agosto de 1932. Casado con Carmen Ureta, padres de 4 hijos. Ingresa a la institución 22 de marzo de 1957, cumpliendo 60 años al servicio del Cuerpo de Bomberos de Doñihue. Comenzó siendo 4 años voluntario, 7 años Oficial de Compañía, 4 años Tesorero General, 1 año Vice-Superintendente, 30 años Superintendente, 8 años Presidente Regional y Oficial Nacional, 6 años Superintendente Honorario.

HECTOR MORAN MORAN

Nació el 4 de abril de 1933. Casado con María Cristina Gallardo y padre de 7 hijos. Ingresa a la institución el 7 de septiembre de 1954, cumpliendo 62 años al servicio del Cuerpo de Bomberos de Doñihue. Comenzó siendo 7 años Voluntario, 8 años Oficial de Compañía, 11 años Voluntario Honorario, 6 años Secretario General, 3 años Tesorero General, 26 años Vice-Superintendente, 1 año Superintendente.