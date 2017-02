Diputados UDI  expresan críticas a ministra de Educación por “falta de certezas” tras sesión especial por universidades regionales

Issa Kort y Javier Macaya emplazaron a la secretaria de Estado a asumir su responsabilidad política por la serie de problemas que ha significado la puesta en marcha de la Universidad de O’Higgins.

Luego de más de dos horas de sesión, los diputados UDI Issa Kort y Javier Macaya, y el alcalde de Rancagua, Eduardo Soto, dijeron haber quedado “con más dudas que certezas”. Esto, luego de las explicaciones que diera la ministra de Educación, Adriana Delpiano, en la sesión especial que este jueves se realizó en la Cámara Baja para tratar la serie de problemáticas y atrasos que ha significado la implementación de las universidades regionales de O’Higgins y de Aysén.

Para el diputado Kort, la ministra Delpiano “no fue capaz de dar respuestas concretas frente a lo que está ocurriendo con la puesta en marcha de la Universidad de O’Higgins”. En este sentido, el parlamentario aseguró que “esto demuestra, una vez más, cómo el gobierno improvisa en educación; lo vemos en sus reformas y hoy día en la puesta en marcha de un proyecto fundamental para nuestra región”

“La Universidad Regional de O’Higgins es un anhelo y un sueño, y para el gobierno es un cacho. Por lo tanto, nosotros llamamos a la ministra Delpiano a que sincere los plazos. No lo hizo en esta sesión especial y tampoco tiene respuestas concretas. El propio gobierno no sabe dónde va a instalar la universidad”, reclamó.

En la misma línea, el diputado Macaya dijo que “nosotros esperamos que la ministra –y el gobierno en general- asuma su responsabilidad política por la serie de dudas y dificultades que ha significado la implementación de la universidad. El rector Rafael Correa puede tener la mejor de las intenciones, pero aquí hubo un proyecto anunciado con bombos y platillos por el gobierno y la propia Presidenta Bachelet, del que hoy no se están haciendo cargo”.

Apuntando directamente a la responsabilidad de la secretaria de Estado, Kort recordó que “este es un tema que no es ajeno a la ministra y lo puedo decir con todas sus letras. En abril pasado, hablé personalmente con la ministra, le advertí que el hospital no iba a estar listo y la ministra no tomó cartas en el asunto, por lo tanto, hoy en día el problema no está en su rector ni en su cuerpo académico; el problema está en el gobierno y es el gobierno el que debe, de manera transparente, plantearle a la ciudadanía cuáles son las soluciones”.

En la misma línea, el alcalde Soto puntualizó que “lo que uno quiere es tener certezas, sobre todo en un tema tan importante como la universidad. Pero la verdad es que me voy con más dudas que certezas”.

A renglón seguido, el edil subrayó que “los alumnos, y especialmente los sectores vulnerables de Rancagua y de la región, no pueden seguir esperando la opción de estudiar una carrera universitaria en la zona, porque no disponen de recursos para ir a otros lugares. Eso es lo importante, más allá de si se comienza en un lugar arrendado o cuál sea la figura contractual del edificio. Las grandes universidades no nacieron en grandes edificio, fueron formándose de a poco”, por lo que sostuvo: “Creo que falta aquí generosidad y ponernos de acuerdo. Basta de disputas de si es Rancagua, San Fernando o donde sea. Lo que queremos es una gran universidad”, concluyó.