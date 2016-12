Ecos de una triste despedida de la Sudamericana

O’Higgins, que rápidamente debe dar vuelta la página, frente a Temuco, debe salir a cobrar revancha de la caída por penales contra Montevideo Wanderers.



Ricardo Obando

Diversas sensaciones dejó la eliminación de la Copa Sudamericana. En O’Higgins, saben bien que lo debieron ganar dentro de los 180 minutos, ya que se generaron varias ocasiones para vencer la portería de Montevideo Wanderers, pero no se les dio. Así es el fútbol, dicen.

Es así que, al momento de analizar la caída, el técnico Cristián Arán cuantificó las opciones de gol que tuvo su equipo, para justificar un mejor rendimiento que su rival, pero que, a la postre, no le significó más que quedar en el camino.

En ese sentido, el trasandino aseguró que “el análisis cuesta después de una eliminación (…), me parece que en los 180 minutos fuimos superiores, que nos paramos de igual a igual en Uruguay y no se nos dio”.

Es más, el estratega comentó también que “la tanda de penales no cambia mi análisis. Me quedo con la entrega de los jugadores, con la forma, con la idea y este equipo juega a algo”.

Respecto a si faltó algo para asegurar la clasificación antes de llegar a los penales, Arán dijo que “nos faltó que la pelota entre, nada más que eso”.

Junto con ello, apuntó que “este equipo lleva siete partidos de la temporada y está invicto, en lo que va del año es el equipo chileno que menos ha perdido”.

AMARGURA EN EL CAMARÍN

En tanto, los jugadores del Capo de Provincia también entregaron su visión de la negra noche de martes en El Teniente.

Albert Acevedo, quien perdió el último penal de la serie y que significó el dejar la copa, manifestó que, al margen de lo mostrado, “no quiero quitarle el mérito al equipo que avanza, son justos ganadores”.

A su vez, el capitán del equipo rancagüino cree que “no pudimos cerrarlo y quedamos con la amargura de quedar afuera”.

Por su parte, el volante Leandro Sosa, dijo que “es inevitable no estar tristes, pero el grupo ha sabido levantarse de golpes duros como el del semestre pasado y esta no va a ser la excepción”.

Además, el charrúa recordó que el palo en Montevideo les pudo haber dado la clasificación. “Fue una lástima esa jugada, me costó dormir y toma más trascendencia porque ese pudo ser el gol para avanzar”.

Es más, Sosa dijo que en el global quizás les faltó, como equipo, la tranquilidad a la hora de definir. “Creo que fuimos superiores, pusimos dinámica, tuvimos muchas chances y esto es una lástima porque merecíamos pasar la llave”.

En tanto, Gastón Lezcano, que la noche del martes erró dos penales, aseguró que “estamos muy tristes, fue un golpe muy duro, no logramos concretar las situaciones y nos tenemos que levantar”.

A su vez, el delantero sentenció que “vamos a demostrar que nos vamos a poder levantar”, “nosotros fuimos superiores y eso es lo que nos está faltando, concretar las situaciones que estamos generando”.

Finalmente, el artillero puntualizó que el haber perdido dos lanzamientos, uno en el partido y otro en la definición, “es un momento duro para mí”.