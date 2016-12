EDITORIAL: Muchas gracias

No sólo cientos de personas llegaron hasta la celebración de los 101 años de diario El Rancagüino ayer viernes , sino además hemos recibido más de mil felicitaciones y parabienes a través de redes sociales, sin contar con los varios correos eléctricos enviados por nuestro cumpleaños.

No queda más que agradecer el cariño mostrado por nuestros lectores en este aniversario y a la vez reafirmar nuestro compromiso con entregar la mejor información local.

En un tiempo en que algunos hablan de la poca relevancia que tendrían los medios de comunicación dada la gran abundancia de informaciones que existen gracias al cyberespacio, donde millones de potenciales reporteros reportan a través de redes sociales sobre los más diversos hechos nosotros seguimos creyendo -que tal como antaño se decía sobre el papel- el ciberespacio aguanta todo y más. En ese sentido retomamos y fortalecemos nuestro valor como una organización profesional dedicada a la verificación, clasificación y jerarquización de hechos permitiendo mejorar la forma de informarse de la comunidad convirtiéndonos en una brújula en el en medio de un mar de informaciones contradictorias.

Hoy en un mundo marcado por la abundancia de fuentes informativas el foco vuelve a nuestras raíces, a ser un medio local de la región de O´Higgins que informa sobre el acontecer local y de cómo los hechos nacionales o mundiales nos afectan en nuestra vida.

Pero también es cierto que la forma en que se entregan estas noticias ha cambiado, hoy el tradicional diario papel es solo una plataforma más. Así lo demuestran las cifras de nuestras plataformas informativas: contamos con cerca de 16 mil seguidores en Twitter (@elrancaguino). Más de más de un millón 600 mil visitas mensuales a nuestra página web (www.elrancaguino.cl) y miles de fan en Facebook (www.facebook.com/diarioelrancaguino). En suma no queda más que agradecer a nuestros lectores que nos han permitido por estos casi 100 años informar a toda la región y que nos permite con optimismo proyectarnos al siguiente siglo de noticias.

Luis Fernando González

Sub Director