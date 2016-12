El 15 de septiembre se anunciara dónde con qué carreras comenzará la Universidad

La Ministra de Educación afirmó que marzo de 2017 no es una fecha definitiva para el inicio de clases ni de todas las carreras propuestas por la UOH. Al mismo tiempo desechó de plano que un liceo, como el de Niñas de Rancagua sea usado como edifico provisorio “eso eliminémoslo como posibilidad”, dijo con fuerza Adriana Delpiano.



IRENE PADILLA



La ministra Adriana Delpiano la subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, y la jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, Alejandra Contreras , es decir, las principales responsables gubernamentales de las universidades de Aysén y O’Higgins estuvieron presentes la tarde de este miércoles en la Cámara de Diputados para enfrentar la primera sesión especial que trató los problemas y atrasos que ha sufrido la instalación de ambos planteles en el último año.

La sesión especial fue una verdadera catarsis de los parlamentarios, especialmente de aquellos pertenecientes a Aysén y O’Higgins, quienes en un promedio de cinco minutos, pudieron preguntar a la Ministra Delpiano, representante de la Presidenta Michelle Bachelet, detalles acerca del presente y el futuro de sus respectivas universidades.

Quien inició los fuegos fue el diputado Sergio Espejo quien enrostró a la Ministra la necesidad de que el Gobierno entregué claridad respecto a temas clave de la institución en O’Higgins que se han manejado sin claridad hasta la fecha. “Es importante sacar estas universidades del hermetismo, hace 10 días atrás no teníamos profesores ni infraestructura y eso inquieta a cualquiera. Se nos informó de un concurso público para selección de docentes, concurso que termina el 11 de noviembre a solo meses del inicio de las clases. Por eso Ministra le digo: tenemos una Universidad sin profesores, sin infraestructura ¿qué pasará si no está lista en marzo de 2017 ? ¿Cuál es el plan que tiene el gobierno en ese sentido?”, señaló el diputado.

En su intervención el diputado por el distrito 35 , Ramón Barros fue más al punto y solicitó al gobierno extender los plazos para el comienzo de las clases que están programadas para marzo del próximo año. “Ministra, aplacemos la Universidad, si la placa de la Presidenta va a quedar igual, el rector no conoce la región, no nos conoce y no queremos otro proyecto fracasado, eso sería lapidario”.

Por su parte la diputada Alejandra Sepúlveda, evidentemente emocionada solicitó a Adriana Delpiano visitar la ciudad de San Fernando y especialmente el edificio que allí existe: “Mis tres hijos se fueron de la región y no volvieron Ministra, se lo digo como madre de la región. Quiero que usted vaya a San Fernando, que vea el edifico existente, ese es nuestro sueño, porque la gente está desilusionada, que le va a decir a los jóvenes que ahora tienen que ir a Rancagua. Ministra, eso no nos sirve”, afirmó la parlamentaria.

Por Rancagua, el diputado gremialista Issa Kort afirmó que el rector Rafael Correa ha realizado adecuadamente su trabajo sin embargo el gobierno no ha hecho su parte. “Este proyecto es una realidad y nuestra responsabilidad, por eso buscamos soluciones concretas que pasan por el Poder Ejecutivo. Ministra. ¿nos asegura que las clases se iniciarán cuando se dijo? ¿Cuál es la situación concreta de la infraestructura? ¿Qué certeza hay con la acreditación que permitirá dar crédito CAE o gratuidad a los estudiantes?” , concluyó su turno el diputado UDI.



Ministra Adriana Delpiano golpea la mesa

En el último año, desde el nombramiento de los rectores de las dos casas de estudios, la ausencia del Ministerio de Educación en el proceso de instalación de ambas universidades era fuertemente criticada por amplios sectores políticos. Por ello, a nadie dejó indiferente la fuerza con que Adriana Delpiano se expresó ante el Congreso. En primer lugar la Ministra explicó que la creación de una universidad es un proceso complejo por tanto, no cerró las puertas a un posible aplazamiento en el inicio académico de ambas instituciones: “Cuando uno se construye una casa, ese proceso toma ocho meses, un año, dos años si le hacemos un jardín para que crezca, pero crear una Universidad es un proceso complejo, no es un tema que resolvamos de un día para otro (..) Preferimos tomar el tiempo necesario para madurar procesos por lo tanto, a lo mejor un avance más lento pero más acertado, o en marzo del próximo año tenemos que tener todo listo a cualquier precio. Quiero decirles que los plazos de marzo de 2017 son autoimpuestos, no están en la ley, (son) porque la Presidenta quiere cumplir con lo que fue el compromiso que tomó con estas regiones y los compromisos que se toman en gobiernos de cuatro años obligan a acelerar el paso y deja parte de los compromisos para después, es imposible hacer algo distinto”, aseguró en su intervención ante los parlamentarios.

Luego Delpiano explicó las condicionantes que exigirá el Ministerio de Educación para que la Universidad comience en marzo del próximo año, lo que se traduce en dos puntos claves : “Hemos puesto dos condiciones la UOH para poder partir, primero necesita un lugar para eso ya tenemos el comodato del Hospital que será la sede Rancagua. En segundo lugar tenemos el territorio de Rengo para instalar la ingenierías y Agronomia, y tenemos también el territorio de San Fernando y tendremos que revisar cuales son las carreras pertinentes que tienen que ir en San Fernando, quiero decirlo bien derechamente: aquí hay una propuesta pero a la luz de lo que hemos escuchado tendremos que revisar qué pasa con esto. En segundo lugar esta Universidad tiene que ser de tal calidad, para que cierre la frontera y no se vengan los jóvenes de O’Higgins a estudiar a Santiago, al revés, necesitamos buenas carreras en O’Higgins que atraigan a estudiantes de Santiago por el grado de especialidad que tengan”.

En este sentido la Ministra dejó claro que durante las próximas semanas el Mineduc analizará la propuestas de los parlamentarios, las mallas de las carreras de la UOH y de la U. de Aysén, y en un plazo que no superará la primera quincena de septiembre anunciará la decisión final en cuanto a carreras 2017 y lugar físico: “Vamos a acelerar lo más posible para partir el primer semestre y si alguna carrera no está en condiciones de partir el primer semestre tendrá que hacerlo el segundo semestre, terminaremos de hacer el análisis de lo que nos han propuesto y con el análisis hecho estaremos en condiciones el 15 de septiembre de poder decir estas son las careras que partirán,(y) dónde será que parten”.

Durante la sesión desde el público en las tribunas la Ministra fue consultada acerca de la utilización de un establecimiento como el Liceo de Niñas de Rancagua para ser desde provisoria de la institución de educación superior a lo que Adriana Delpiano contestó tajante “ en O’Higgins tenemos tres instalaciones para poder partir, sin embargo , para 2017 tenemos que estar buscando la mejor localización mientras arreglamos el hospital. En el tema de la instalación, no será que saquemos niñas de colegios que no queramos sacar, por favor, así que eso eliminémoslo como posibilidad”, sentenció la ministra de Educación.