Este sábado se realizará la segunda versión de Metal Maniaks

Marcela Catalán

Con el objetivo de generar una instancia de difusión de los sonidos más duros, en 2015 se realizó la primera versión de Metal Maniaks. Este sábado 20 de agosto tendrá lugar su segunda edición en Golden Rock Bar, en una iniciativa organizada por el local junto a Emil Toro -baterista de Houndz of Hate, una de las bandas que tocará en esta oportunidad-.

“Queremos abrir más espacios para el rock metal de O’Higgins, creando un punto de encuentro entre los oyentes y músicos”, explica el gestor, quien destaca la pulcritud con que han planteado esta propuesta.

“La diferencia entre ésta y otras actividades de esta índole en la zona, es que se realiza con el máximo profesionalismo posible. Estarán consagradas agrupaciones de Rancagua y de la región, además de incorporar invitados de otras partes del país, para así generar una interacción interregional. Todo ello se manifestó con la alta asistencia de público el año pasado, esperando ahora una concurrencia igual o mayor”, afirma Toro. Su meta es proyectar el ciclo a lo largo del tiempo. La cita es en Alameda N°063, en Rancagua, estando la entrada a $1000.

En cuanto a las bandas que subirán al escenario local, está Houndz of Hate (Rengo). El conjunto de trash metal presentará canciones de sus LP “Classic Death” (2012) y “Deus Lo Vult” (2014), aparte de adelantar material de su próximo disco. Igualmente sonará el death trash metal de Ripper (Talagante), quienes interpretarán temas de sus álbumes “Fatal Memories” (2013), Raising the Corpse” (2014) y del nuevo “Experiment of Existence” (2016).

A ellos se sumarán dos agrupaciones de Rancagua, una de death y la otra de trash metal. La primera es Cerebral, cuyos miembros ejecutarán composiciones de Agorafobia (2015) y de su siguiente disco. La otra es Executed, quienes tocarán parte de su demo homónimo (2012), también creaciones de “When Vengeance is Called” 2013, y probarán el impacto en vivo su futuro EP “Dying World”.