Sede vecinal de Villa Bosques de San Francisco víctima de cuantioso robo

Fernando Ávila Figueroa



De un cuantioso robo fue víctima la sede de la junta de vecinos de la Villa Bosques de San Francisco de la comuna de Rancagua. Así lo dio a conocer la presidenta de la junta de vecinos, Ernestina Riquelme, quien sostuvo que fue durante la madrugada de ayer miércoles cuando desconocidos ingresaron por la parte posterior de la dependencia, rompiendo los candados.

Entre lo sustraído destacan equipos de amplificación, mesas, guitarra eléctrica, micrófonos, cilindros de gas, entre otros, todo avaluado en una suma superior a los 4 millones de pesos. Se trata de elementos adquiridos gracias a proyectos a los que postuló la junta de vecinos, por lo que representa un hecho sensible y lamentable para quienes viven en este sector.

La dirigenta agregó que conoció del hecho gracias a la activación de la alarma de un jardín infantil colindante, por lo que no descartan que también hayan querido ingresar a estas dependencias, o en su defecto, los sujetos saltaron por el muro que limita con la sede.

Ernestina Riquelme hizo un llamado a que quienes tengan información del paradero de los equipos robados lo informen a la Policía de Investigaciones, ya que no se descarta que se intenten reducir en el comercio informal.