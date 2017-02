Violento asalto sufrió oficina de conocido abogado rancagüino

Un violento asalto sufrió, a eso de las 13:00 horas de ayer, la oficina del conocido abogado rancagüino Mario Márquez.

Los hechos ocurrieron cuando un individuo llegó hasta el edificio ubicado en calle Gamero donde el abogado vinculado a la defensa de los Derechos Humanos durante el gobierno de Pinochet tiene su oficina. Aquí el antisocial habría tocado el timbre, preguntando por el abogado por lo que la secretaria del jurista –creyendo que podía ser un cliente- le abre la puerta. El sujeto sin dudar aprovechó la circunstancia para ingresar violentamente a la oficina, golpeando a la mujer que hace más de 35 años trabaja con Márquez, robando un computador y la cartera de la secretaria.

El abogado manifestó que no es primera vez que sufre un robo, pero si la primera vez que actúan con violencia. En dos ocasiones anteriores, durante la noche habían entrado a robar a la oficina.

Consultado si en el computador sustraído habría información complicada que podría dar otro cariz a este asalto, Márquez señaló que no. “Fue un asalto puro y simple”, aseguró. “Es un asalto, pero no creo que haya ningún tipo de trasfondo en ello”, explicó.

Vecinos del edificio señalaron que este no es el primer hecho delictual que afecta al sector, señalando que ya son varios los robos que lamentan.