El Capo quiere recuperar el gol para vengar su pena sudamericana

O’Higgins recibirá este sábado a Deportes Temuco en casa. Por el torneo, el equipo de Cristián Arán está invicto, y si logra ganar, quedará con opciones de culminar la fecha en el primer lugar.



Ricardo Obando

Hace cuatro partidos que no gana, pero tampoco pierde. O’Higgins, que extravió el gol, está metido en la zona alta de la tabla de posiciones, y el volver a la victoria mañana frente a Temuco, perfectamente le podría permitir culminar la fecha en el primer lugar, claro está si se dan ciertos resultados.

Los celestes, que el miércoles por la tarde volvieron a los entrenamientos tras ser eliminados -el martes- de la Copa Sudamericana, en lo que va del torneo de Apertura 2016-2017 solo ha anotado tres goles, uno a cada rival (San Luis, Universidad Católica e Iquique). Esos tres tantos, le hacen sumar cinco puntos, a solo dos de los líderes. Es decir, está ahí, a tiro de cañón.

Y, para olvidar el trago amargo del ámbito internacional, qué mejor que sacarse los balazos en el torneo local. En ese sentido, el volante Yerson Opazo aseguró que “tenemos el partido del sábado y esa motivación automáticamente te recompone, porque el fútbol no te da chance para lamentarte mucho, esto es dinámico”.

Es más, el “histórico” puntualizó que el duelo de mañana es de suma importancia. “Hay que ganarlo, porque nos metemos directamente en la pelea por el torneo”, destacó.

Ahora bien, respecto al rival, sostuvo que siempre salen a jugar y que no los ve venir a Rancagua jugando a la defensiva, “Temuco no es un equipo de jugar de contragolpe, elabora mucho, juega, intentan ser protagonistas. Tiene jugadores que están acostumbrados a un sistema, que vienen con la base del año pasado”.

En tanto, respecto a cómo jugar el duelo de mañana, Opazo destacó que “vamos a insistir, para tratar de acumular fuerza, presión, y que con ello el partido se quede con nosotros”. Es decir, no variar respecto a lo que han venido mostrando de la mano del DT Arán.

Finalmente, sobre su momento personal en O’Higgins, Yerson Opazo comentó que “yo estoy tratando de dar una alternativa al técnico para tener minutos, siendo de lateral o como volante mixto”.

NO HABRÍA CAMBIOS

Como O’Higgins ahora solo debe preocuparse del torneo nacional y también de la Copa Chile, se acabó el tiempo para alternar, algo que se vio la semana pasada en Iquique.

En ese sentido, y como todos están en perfectas condiciones físicas y futbolísticas (salvo Pablo Calandria), el técnico Cristián Arán mantendría el mismo once que inició el martes contra Montevideo Wanderers.

Es decir, la fórmula ya es conocida, y solo intentarán mejorar lo que dice relación con lo ofensivo, con la falta de gol. En cinco partidos, los celestes solo han marcado tres goles, pero también les han marcado poco, solo dos tantos (1-0 a San Luis, 1-1 frente a la UC, doble 0-0 frente a Montevideo Wanderers y el 1-1 frente a Iquique).

EL PIJE

En el sur, se anuncian dos bajas en el once ideal que dispone el técnico Luis Landeros. Los temuquenses no contarán con los suspendidos Matías Navarrete y Fernando Lezcano, por tanto, uno que aparece como opción para iniciar mañana en El Teniente es un conocido de O’Higgins: Luis Casanova.

De esta manera, los albiverdes podrían arrancar con Luis Marín en portería; Jaime Soto, Diego Díaz, Luis Casanova y Orlando Gutiérrez en defensa; Sebastián Díaz, Sebastián Domínguez y Cristián Canío en el medio terreno; Francisco Piña, Matías Donoso y Cris Martínez en ofensiva.

Y ojo, los de herederos de Green Cross, como visitantes están con cien por ciento de rendimiento, dos jugados, dos ganados.