Ex presos políticos se reunieron en Rancagua

Valentina Bustamante

Cientos de miembros de la Coordinadora de Ex presos y presas políticas Salvador Allende, se dieron cita en la sede del Partido Comunista en Rancagua durante la jornada del sábado.

Hasta el lugar llegaron representantes de distintas ciudades del país con el fin de analizar una propuesta que se le entregarán al gobierno en torno al tema de reparación, David Quintana, presidente de la Coordinadora señaló “estamos analizando una propuesta que el gobierno nos pidió hacerla, siempre que nos unificáramos como ex presos y presas políticas, cosa que ha sido difícil pero estamos trabajando en ello y ya logramos una primera propuesta, la cual esperamos entregar pronto al gobierno para después poder hacerla pública, posiblemente durante la semana la entreguemos al ministro Fernández (Ministro del Interior) para que él nos dé una respuesta en cuanto a nuestros beneficios y nuestras necesidades”.

Según Quintana son varios puntos los que serán tratados en esta propuesta, entre ellos está el de los 50 años de silencio “los 50 años de silencio que es una ley que no permitía ninguna desclasificación de documentos donde se hable de los victimarios de la tortura, Rancagua ha logrado hacer una desclasificación, somos los primeros 15 que hemos logrado presentar un recurso, el cual fue aceptado por la corte y nos tendrán que entregar toda la información de los nombres de los torturadores”.

Además buscan tener una oficina permanentemente abierta para la calificación de quienes aún no presentan su caso, ya que según la Coordinadora hay muchas víctimas de tortura en la dictadura que por miedo aun no se atreven a contar sus casos y por lo tanto no son reconocidos como ex presos y presas políticas.

Finalmente, otro de los puntos a tratar en la propuesta que se le entregará al gobierno es el de las pensiones “tenemos lo que llamamos reparación de a pensión, nosotros tenemos una pensión bajísima de 160 mil pesos, en tanto que la Comisión Valech está dando 480 mil pesos, y los torturadores ganas de 600 mil hacia arriba, por lo tanto creemos que merecemos una nivelación. Por la prisión la tortura, el exilio, la relegación debe tener una reparación, hay muchos que perdimos trabajo, casas, familia, queremos una reparación justa y satisfactoria, tal como lo exige el artículo 60, línea 147 de las naciones unidas, eso es lo que estamos planteando”, explica David Quintana.