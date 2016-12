Ya es oficial: Liceo de Niñas no será utilizado por la U. Regional

Ya lo había dicho en la sesión especial de la Cámara de Diputados la propia ministra de Educación Adriana del Piano, y hoy en la mañana se lo confirmó a la comunidad escolar el seremi del ramo Hernán Castro. El Liceo de Niñas no será utilizado como alternativa para el comienzo de la Universidad Regional.

Hasta ayer el discurso era apelar a la generosidad de las escolares al mismo tiempo que se decía que se buscaba llegar a un acuerdo o que ya estaba todo decidido dado el apoyo mostrado por el municipio local a esta opción; el plan B tenía un nombre, utilizar el liceo María Luisa Bombal.

Sin embargo este escenario cambia radicalmente en la cámara de diputados, de un plumazo con una simple frase la ministra deja en nada todo lo dicho localmente.

“Desde el primer día que nos sentamos a conversar con la dirección, profesorado, alumnas y apoderados del establecimiento, como Gobierno dijimos que la propuesta que realizó la Universidad, solo se llevaba a cabo si toda la comunidad educativa estuviese de acuerdo. Como eso no fue posible, se ha tomado la decisión, como Gobierno, de mantener al Liceo de Niñas en su establecimiento”, manifestó el Seremi de Educación hoy en la mañana, luego de informar esta determinación a la comunidad educativa del Liceo, esto tras que durante la jornada de ayer el seremi se reuniera con la ministra DelPiano.

Por otra parte Castro informó que “Tenemos un par de edificios más de alternativa. Se definirá prontamente la sede inicial donde funcionará transitoriamente. Lo que ocurrió con el Liceo de Niñas fue una muy buena experiencia como vínculo entre el Liceo y la Universidad”, aseguró.

No obstante, el Seremi fue enfático al señalar que no se contemplan nuevos establecimientos educacionales como posibles sedes. “Descartamos buscar otro colegio como sede transitoria para la Universidad. No queremos afectar a ninguna comunidad educativa, porque a pesar de que tenemos conciencia que este proyecto es muy importante para la región y los estudiantes secundarios y sus familias, creemos que con las alternativas que barajamos saldremos adelante”, expresó.

Castro descartó que este proceso sea un problema para la instalación de la Universidad el 2017. “Esto no es un fracaso, de ningún punto de vista. El proyecto va bien encaminado, están los estatutos en la Contraloría, hay concursos académicos y tenemos alternativas de edificios para iniciar las clases”, argumentó sin entregar luces de cual serían dichas alternativas.

Asimismo, el Seremi agradeció el rol y apoyo que esta alternativa tuvo de parte los honorables senadores Juan Pablo Letelier y Alejandro García Huidobro, “quienes entendieron lo relevante e importante que es para nuestra región contar con una Universidad”, así como también al Alcalde de Rancagua y su Concejo Municipal a los “queremos agradecer la disposición del Alcalde Soto y los concejales, pero también es muy importante que la comunidad educativa tenía que pronunciarse y nosotros somos respetuosos de las decisiones que ésta tomara al respecto. Jamás pensamos en perjudicar a una comunidad escolar, eso queremos dejarlo muy claro”.

Finalmente, Hernan Castro señaló “queremos mantener nuestras gestiones con el Rector de la Universidad de O’Higgins, para que ésta mantenga un vínculo de mutuo apoyo y cooperación, con la comunidad escolar del Liceo de Niñas, como fue la propuesta que se les hizo”.