Este domingo serán los funerales de Marco Ratti padre e hijo

Ayer pasadas las 17:00 horas llegaron hasta la Brigada de Aviación de Ejército en Rancagua los restos de los reconocidos empresarios rancagüinos Marco Ratti Mauri (70) y su hijo Marco Antonio Ratti García (41) quienes perdieron la vida en un trágico accidente de tránsito en el sur del país.

Los empresarios que llevaban más de 20 años trabajando junto en sector automotriz fallecieron al tras caer a un barranco en el kilómetro 10 de la Ruta V-613, que une Río Pescado con Alerce en las cercanías de Puerto Varas.

Ellos se encontraban en el sur del país participando en un evento para sus concesionarios de la empresa Mitsubishi, en este contexto, una caravana de 12 vehículos de la marca transitaba por diversos caminos de la zona, cuando por causas que investiga la SIAT de Carabineros, el jeep modelo Montero en que transitaban los rancagüinos se desbarrancó cayendo desde una altura cercana a los 20 metros.

En el accidente además perdieron la vida el gerente del parque automotriz de La Dehesa, Andrés Donoso y el Jefe de Ventas de Mitsubichi Chile, Matías Riquelme. Un quinto pasajero del vehículo, concesionario de Antofagasta, Ariel Miranda Figaredo (44) fue trasladado al Hospital Regional de Puerto Montt, donde se encuentra fuera de riesgo vital.

Esta lamentable noticia caló hondo en la comunidad rancagüina que por redes sociales dejaron miles de mensajes de pésame y de apoyo a la familia. Durante la tarde del jueves, las diferentes sucursales de la Automotora Marco Ratti permanecían cerradas por duelo.

Y es que muchos conocían las grandes personas que eran Marco Ratti Mauri y Marco Antonio Ratti García. El patriarca se casó con Aurora de los Rayos García, con quien tuvo cuatro hijos: Carla, Stephanie, María José y Marco Antonio a quienes criaron en el sector de Villa Triana, lugar donde actualmente viven. Este último, su único hijo hombre, lo acompañó como Gerente de Ventas de Marco Ratti en el fatal viaje.

Marco Antonio Ratti García, formó su familia junto a Marlenne Lorca, con quien tuvo tres hijos. Con ellos actualmente vivía en Nogales. El junto a toda su familia eran hinchas de O’Higgins, equipo de sus amores que acompañaban en cada partido que los celestes jugaban en el Estadio El Teniente. El equipo O’Higgins FC expresó las más sentidas condolencias a la familia “adhirieren al sentimiento de pesar que aflige al ámbito local por tan lamentables pérdidas”.

Los cuerpos de los malogrados desde ayer están siendo velados en Funerales Paz, ubicado en Manuel Antonio Matta 197, Población Cuadra; mientras que sus funerales se realizarán este domingo 21 de agosto, a las 15:00 horas, en la Catedral de Rancagua para luego trasladar sus restos hasta el Parque Jardín Las Flores.

AUTOMOTORA MARCO RATTI

Son más de cuatro décadas de historia de la Automotora Marco Ratti en Rancagua, tiempo suficiente para consolidarse a nivel regional y nacional, convirtiéndonos en un referente de la industria automotriz.

Su empresa, ubicada en la actualidad en Alameda 234, nació en 1970 como un taller de reparación de partes y piezas de frenos y embragues donde trabajaban solo cinco personas. Debido al éxito del negocio, en 1978 se implementó el departamento de Servicio Técnico logrando con esto entregar un servicio más completo a sus clientes y aumentar su dotación de personal.

En 1981, logró la representación oficial de la marca Nissan Cidef, en las áreas de Servicio Técnico y Repuestos. Así y con el fin de ofrecer a sus clientes un servicio integral, en el año 1993 se inaugura el Salón de Venta de Unidades Nuevas de la marca Nissan Cidef, meses después se implementa la Venta de Unidades Usadas.

En 1995, obtiene la representación de Williamson Balfour, con sus marcas BMW, Rover y Land Rover, en las áreas de venta de repuestos y Servicio Técnico. Mientras que en 1998, la empresa es nombrada concesionario integral de la marca Mitsubishi, en las áreas de venta de unidades nuevas, venta de repuestos y servicio técnico.

En 2012 dio un paso más allá en sus inversiones y abrió un nuevo local en Avenida San Juan de Machalí, donde hoy funciona una sala de ventas y taller que representa las marcas Mitsubishi, Chery, SsangYong, Foton y Morris Garages.

En una superficie de más de 2.000 m2 están ubicados el taller, la sala de ventas de vehículos y bodega de repuestos, y además posee una organización capaz de satisfacer los requerimientos del cliente, personal capacitado, una bodega con stock de repuestos nacionales e importados controlados a través de un moderno sistema computacional y equipos de alta tecnología.

Tanto él como su hijo, Marco Ratti García (como gerente de Ventas) trabajaron juntos en esta empresa por casi 20 años.

Alcalde de Rancagua, Eduardo Soto:

“Los conocí muchos años a ambos, padre e hijo, y estamos consternados como toda la comunicada de Rancagua que tuvo la oportunidad de conocerlo, pero además fueron especialmente deferentes con el municipio respecto de que fueron dentro de las empresas automotrices con un gran compromiso con la ciudad respecto de todos los procesos de permisos de circulación, ellos iban diariamente a nuestras oficinas de Plaza América para dar cumplimiento a todo este proceso y tenían un gran cariño y compromiso por Rancagua.

Así que es muy lamentable, le expresamos las condolencias a toda su familia y estaremos atentos a su llegada y acompañar a la familia en su velatorio en funerales Paz y también acompañarlo en la misa de despedida.

Jefe de la Primera Comisaría de Rancagua, Patricio Tirado:

“Desde chico que los conocía, vivíamos muy cerca en Villa Triana, la familia siempre me ha recibido bien, éramos amigos amigos desde chicos con Marco Antonio. Era una persona un poco introvertida pero muy buen amigo, muy buena persona. Lo conozco de antes que se casara, cuando pololeaba con la Marlenne nos juntábamos, de chicos salíamos para todos lados. Nunca perdimos contacto, a pesar que por me pega he han trasladado siempre mantuvimos contacto. Así que cuando me avisaron del sur comencé a indagar más para confirmar la noticia, llamé a Puerto Montt donde me dijeron que el accidente era en Ensenada, después me dieron con el retén de Rio Pescado donde confirmamos los nombres e informar la triste noticia. Me costó creer y procesarla, pero era cierto.

El gerente deportivo de O’Higgins, Pablo Hoffman:

“La verdad es que es un hecho muy lamentable, la empresa Marco Ratti fue esponsor de nuestro club en un tiempo y esta noticia nos golpeó como a todos los rancagüinos, porque además que requeríamos de un servicio de su empresa, nos atendía con mucha deferencia. Muy dolido con esta partida”.

Rodrigo Zúñiga, presidente de la Cámara Regional de Comercio, Servicios y Turismo de Rancagua y O’Higgins:

“La muerte de Marco Ratti nos ha golpeado fuertemente y enluta al empresariado regional, puesto que es un antiguo y reconocido empresario de la zona, es una lamentable noticia, de esas que uno nunca quisiera recibir. Una muy buena y agradable persona, que se caracterizaba por ser muy simpático y amable con todos. Muy cercano a nuestra empresa Casa Zúñiga, ya que siempre nos visitaba para comprar los artículos para su hogar y premios que entregaba a distintas instituciones. Siempre con su destacada simpatía y muy cariñoso con todos nosotros y nuestro personal. Muy amigo de sus amigos. Desde ya enviamos nuestro pesar a la familia y un enorme abrazo a su señora Rayito”.

Alejandro Espinoza, gerente comercial de Automotora Alameda:

“Es un impacto muy grande entre todos los que estamos en el rubro al interior de esta región. Es una familia muy conocida. Personalmente tenía mucho contacto comercial con Marco Ratti hijo por lo que para todos es una tremenda pena. Sin duda que en el rubor todos nos conocemos, incluso algunos de nosotros compartimos marca y nos topamos en eventos. Ellos eran mucho más antiguos que nosotros en el rubro”.

Javier Vega, gerente general de Automotora Vega Artus:

“Es algo realmente lamentable e inesperable, y nos adherimos a este dolor ante tan inusitada tragedia que pasó con estos colegas. Personalmente conocía a todos quienes iban en ese auto y que fallecieron y la persona que está muy grave aún en el hospital es muy amigo mío”