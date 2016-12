Rancagua conmemoró el natalicio de Bernardo O’Higgins con desfile cívico militar

Este viernes y a partir de las 11 horas, en la Plaza de Los Héroes de la ciudad, Rancagua conmemoró el natalicio número 238 de Bernardo O’Higgins Riquelme. Es así como las Fuerzas Armadas, Bomberos de la Primera Compañía de la comuna y escuelas municipales, protagonizaron un desfile cívico militar en honor al llamado “Padre de la Patria”. La ceremonia comenzó con el izamiento del pabellón nacional y los honores de reglamento de parte de personal militar, para luego interpretar el himno del país.

Más adelante tomó la palabra el presidente del Instituto O’Higginiano, Antonio Jaksic, quien destacó que la llegada al mundo del otrora director supremo de Chile, se desarrolló “sin ningún indicio” respecto de lo que sería su grandeza. Del mismo modo recordó los orígenes del mismo, en tanto hijo natural de Ambrosio O’Higgins -el cual fue gobernador de Chile y virrey del Perú- y de Isabel Riquelme. Cabe señalar la importancia de aquello, pues en dicha época esta situación implicaba una importante carga negativa.

También observó como la soledad y distancia fue fortaleciendo su personalidad, al estudiar en otro continente. Y es que a los 14 años partió a España e Inglaterra, “donde aprendió las ideas liberales de la ilustración”. Igualmente manifestó su relevancia en la historia de la ciudad, dada la ocurrencia de la Batalla de Rancagua el 1 y 2 de octubre de 1814. Aquello, ya que en ese contexto se desempeñó como comandante del ejército patriota.

“Cuando los chilenos mencionan su nombre, lo hacen evocando su imagen sobre el caballo (…) Su carácter lo llevó al altar de la inmortalidad”, apuntó Jaksic, para indicar que conmemoraban “el nacimiento del primero de los patriotas, el héroe de Rancagua”.

Con posterioridad, diversas instituciones dejaron ofrendas florales en la estatua de O’Higgins que reposa en la Plaza de Los Héroes. Entre éstas se puede mencionar la Cruz Roja Regional, el Colegio de Periodistas y la Logia Masónica, aparte del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, Carabineros, la Policía de Investigaciones y el Ejército. Además, el Instituto O’Higginiano entregó medallas distintivas a diferentes personas, dando paso a que el jefe de las Fuerzas de Presentación pidiera autorización al intendente Pablo Silva para iniciar el desfile cívico militar.

“Ésta es una de las actividades más tradicionales de nuestro país. Él es el artífice de lo que Chile es hoy. Para nosotros no sólo es una obligación cívica, sino que también es un placer poder transmitirle a la juventud estos valores de patriotismo y nacionalidad, que tan bien refleja Rancagua con el desfile de sus colegios”, subrayó el general de Brigada, Gustavo Núñez Kocher.

“Impecable desfile. No sólo del Ejército, sino que igualmente de parte de Carabineros, los colegios y Bomberos. Esto simboliza el orgullo que siente nuestra comuna por Bernardo O’Higgins. Somos la Región de O’Higgins, por lo tanto, debemos sentirnos el doble de contentos”, acotó el intendente Pablo Silva.

Ex Prisioneros Políticos protestaban mientras se realizaba la ceremonia

En tanto se desarrollaba la ceremonia del natalicio de Bernardo O’Higgins, integrantes de los Ex Prisioneros Políticos protestaban en las afueras de la Intendencia. Según explicó David Quintana, presidente regional de la coordinadora que los reúne, todos los viernes, a las 11 de la mañana, llevan a cabo esta manifestación. Del mismo modo, recordó la huelga de hambre que sostuvieron el año pasado durante 41 días.

“Logramos entrar en una mesa de negociación, la cual no fructiferó porque el Gobierno nos hizo una oferta humillante que rechazamos. Lo único que logramos fue un bono de $1 millón, pero no es una reparación justa tal como lo exige el decreto 60147 de las Naciones Unidas. Por lo tanto, seguimos movilizados hasta que el Gobierno entienda. Ellos comprendieron… tienen una deuda con los presos y presas políticas, deuda que no ha sido reparada. No nos quieren dar el espacio que nos merecemos”, afirmó Quintana.