Gobierno buscará acuerdo para que elección de intendentes se realice en 2017

En forma unánime la Nueva Mayoría mandató al Gobierno para que construya un acuerdo que permita viabilizar la elección de los actuales intendentes en noviembre de 2017.

Así lo informó el ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz, al término del cónclave que se realizó en el Palacio La Moneda, que contó con la participación de ministros de Estado, del subsecretario de Desarrollo Regional, de los presidentes de los partidos de la coalición oficialista y los jefes de bancada de cada partido, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

Tras el encuentro, el vocero dijo que en la oportunidad se reafirmó “nuestra voluntad de concretar la elección de intendentes el año 2017 junto a las presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales”.



FORMULA ELECTORAL

En cuanto al tema de la fórmula electoral para la elección, el ministro Díaz señaló que “entendiendo que esta es un proyecto que requiere un alto quórum y que no bastan los votos de los parlamentarios de la Nueva Mayoría, vamos a dialogar en el Congreso con otros sectores para viabilizar esta reforma”, indicó.

Recordemos que un punto de tope actualmente es la fórmula para elegir a los futuros “gobernadores regionales” . Cabe destacar que el proyecto original establecía como mecanismo de elección la mayoría absoluta con segunda vuelta en caso que sea necesaria, pero en la Comisión de Gobierno cambió dicha disposición por la mayoría simple, tal como hoy son electos los alcaldes. Es decir el que tiene más votos gana sin importar el porcentaje de los mismos.

Ante esta diferencia se ha planteado la opción de un sistema híbrido o de mayoría relativa, respecto al cual no se ha logrado acuerdo. En este contexto, el oficialismo postula que los gobernadores regionales sean elegidos con el 40 por ciento de los votos con un diferencial de 5 puntos porcentuales, mientras que desde Chile Vamos se plantea fijar el umbral en 35 por ciento.

Desde el gobierno para justificar la segunda vuelta argumentan la necesidad de que los nuevos intendentes tengan un alto grado de legitimidad respaldado por un importante número de votos, mientras que en contraparte se argumenta que poner un umbral tan alto de elección imposibilitaría en la práctica el surgimiento de movimientos locales. La fórmula que se acuerde para la elección no es menor, ya que de esto dependen las chances que pudieran tener los dos grandes conglomerados que hoy hay en nuestro país y los independientes de imponer sus candidatos, “nos parece que esa es una forma de evitar que los intendentes sean objeto de cuoteo por las coaliciones políticas y se le reste toda posibilidad a los grupos regionales emergentes, que por no tener una alta votación inicial, no puedan llegar a gobernar la región”, señaló el senador de RN , Alberto Espina tras la votación dividida de la comisión de gobierno cuando fue modificada la fórmula propuesta por el gobierno.

Otra propuesta es la dada por los senadores Alejandro Guillier y Carlos Bianchi, con la finalidad de destrabar el proyecto. Proponen que la máxima autoridad regional sea electa con el 40 por ciento de los votos, cualquiera sea la diferencia de votos que obtenga respecto a la segunda mayoría.

Según explicó el senador Guillier “se trata de un buen punto de equilibrio entre las posiciones expresadas por el Ejecutivo y la derecha, ya que permite que pueda competir, con posibilidades de ganar, una fuerza política de carácter regional u otra que no sea ni la Nueva Mayoría ni la Alianza por Chile”.

En relación a la eventual aplicación de urgencia al trámite de la iniciativa en el Parlamento, el vocero de gobierno reconoció que “los plazos son ajustados y a partir de eso vamos a adoptar la decisión de qué tipo de urgencia y cuándo se le va a poner al proyecto”. En este sentido, el ministro Díaz sostuvo que la urgencia es una herramienta legislativa, pero lo sustantivo aquí es posibilitar que la elección se haga el próximo año.

Chile Desentralizado. “Urge acuerdo amplio para la elección de Intendentes”



Ante los acuerdos adoptados por el gobierno y los máximos dirigentes políticos de la Nueva Mayoría, La Fundación Chile Descentralizado a través de un comunicado de prensa valoró este importante acuerdo, que ratifica el compromiso contraído en el programa de gobierno de la Presidenta de la República, seleccionado luego como reforma esencial por la Comisión Asesora Presidencial en Descentralización, reiterado en todos los mensajes del 21 de mayo, y demandado con muy alta prioridad en diversas encuestas de opinión ciudadana, así́ como en los recientes cabildos locales, provinciales y regionales del proceso constituyente.

La organización define la elección de intendentes como “una reforma de Estado, una reforma País, que da inicio a un proceso complejo y de largo plazo, una reforma que por su trascendencia debiera unir, más que caer en las disputas cortoplacistas y electoralistas entre gobierno y oposición” . En este sentido señalan que se “hace evidente la necesidad de diálogo constructivo entre gobierno y oposición, no sólo porque de otra forma no es posible alcanzar el quorum calificado que requiere, sino por un asunto de legitimidad: un cambio llamado a desatar las amarras del centralismo, un paso histórico que no puede ser patrimonio exclusivo de un partido, conglomerado político o gobierno, ni ahora ni mañana, más allá́ del evidente mérito de la Presidenta Bachelet que ha instalado y en todo momento apoyado esta reforma”.

En este sentido desde Chile Descentralizado hacen un llamado a “a aquellos Senadores del PPD y del PS que aún no han comprometido su apoyo, como a los Senadores de la oposición, para que más allá́ de sus legítimas diferencias y cálculos electorales, flexibilicen sus posiciones y se sumen a un acuerdo político amplio y transversal, concordando un sistema electoral intermedio en torno a un 40% de los votos como umbral para elegir a la máxima autoridad regional en noviembre de 2017” .

La fundación también le pide al Ejecutivo que ingrese a la mayor brevedad en la Comisión de Gobierno del Senado la indicación que fija “un marco constitucional adecuado para el traspaso de competencias y servicios a la dependencia de los gobiernos regionales. Asimismo, que reitere las urgencias requeridas para el expedito avance legislativo en el Senado y en la Cámara de Diputados, asegurando aprobar esta trascendente reforma dentro de los cada vez más estrechos plazos disponibles”.

Bancada PS pide al Ejecutivo acelerar elección de intendente

La Bancada de Diputados Socialista planteó como puntos esenciales, avanzar con “urgencia” en la elección de intendentes regionales.

Así lo manifestó el Jefe de bancada, Juan Luis Castro, al término de los encuentros, convocado por el Ejecutivo este viernes, con la Jefa de Estado y ayer jueves, en el cónclave, para debatir los temas antes mencionados y el presupuesto 2017 de la Nación.

A juicio del diputado socialista, “para nosotros es importante que cuanto antes se legisle sobre la elección de Intendentes regionales y que esta elección se realice bajo el umbral de electividad del 50 % más 1”.

“Creemos que solo así se le puede dar legitimidad al sistema uninominal y en el caso de que no se cumpla con este umbral, pueda desarrollarse una segunda vuelta. Para nosotros es vital que se implemente el próximo año”, dijo Castro.