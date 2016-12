Hospital de San Fernando implementa Unidad de Hospitalización Domiciliaria

Con el objetivo de brindar al paciente un nuevo modelo de atención, en un ambiente y entorno familiar que favorezca su recuperación, involucrando a su medio habitual, Hospital San Juan de Dios de San Fernando implementó en el mes de julio la Unidad de Hospitalización Domiciliaria (UHD).

Dr. Gonzalo Zapata, Subdirector Médico del Hospital San Fernando, manifestó que la integración del paciente a su entorno familiar y hogareño, facilita la tarea de su pronta recuperación. “Este tipo de atención tiene varias ventajas, entre ellas mantener al usuario en su ambiente, donde la familia favorece en la recuperación de su patología; esto nos permite además una optimización del recurso cama en algunos servicios como Cirugía o Medicina y una disminución en los valores por día de hospitalización”, acotó el facultativo.

Por su parte, la Subdirectora de Enfermería, Ana María Moraga, enfatizó que para poder llevar a cabo este proyecto, tuvieron que elaborar una “Categorización de Pacientes” en Hospitalización Domiciliaria. “Esta puede ser una hospitalización Básica donde un usuario con necesidad de solicitud de Rayos X, ecografía, TAC u exámenes de laboratorio, etc., no requiere de un reingreso hospitalario; o en el caso de la hospitalización Intermedia en el cual el paciente necesite de un tratamiento endovenoso cada 24 horas, con indicación de atención kinésica, etc.; o bien la hospitalización Completa en que el usuario requiera de una evaluación diaria por algún integrante del equipo médico y de salud de nuestro hospital”, indicó la enfermera.

Agregó que “esta derivación de la hospitalización a domicilio, nos ayuda a descongestionar los servicios, pero asumiendo el compromiso de mantener el control y seguimiento del paciente en su hogar”.

Primera beneficiaria ya fue dada de alta

Ana Cornejo Farías ingresó al Servicio de Urgencia del Hospital San Fernando por una neumonía, la cual la tuvo hospitalizada por algunos días. Sin embargo, la evolución en su estado de salud le permitió continuar con su hospitalización domiciliaria. Justamente hasta su hogar se dirigió el equipo médico encabezado por el Dr. Matías Cameratti, junto a la enfermera Daniela Rivas, el kinesiólogo Marcelo Cisternas y la tens Camila León, quienes durante una semana acompañaron a la paciente con el control y tratamiento hasta su alta médica definitiva.

La hija de la primera beneficiada por la Unidad de Hospitalización Domiciliaria del Hospital San Fernando, Ana Osorio Cornejo, no escondió su alegría y satisfacción por este sistema implementado por el establecimiento de salud el que favoreció en gran medida a su madre. “En primer lugar quiero dar las gracias a todo el equipo que vino a ver a mi mamita, donde la atendieron muy bien, fueron muy cordiales y con un trato ameno y eso se agradece. Ojalá que este programa siga por muchos años porque los viejitos necesitan tener la visita de un médico a su casa tal como era antes, cuando uno llamaba al doctor y éste llegaba sin tener que salir al hospital. Y si bien el sistema cambió, podemos rescatar lo mejor del pasado. Yo no tengo nada que decir en contra del Hospital porque también la tuve internada y recibió una muy buena atención, y más aun cuando tuvimos en nuestro hogar al médico, a las enfermeras y al kinesiólogo”.

Y ya con la labor cumplida, el Dr. Matías Cameratti, médico cirujano del hospital e integrante de la UHD, dio a conocer su experiencia en la realización de este tipo de atenciones, “hemos trabajado mucho para organizar la unidad, donde la señora Ana fue nuestra primera paciente. Tuvimos una muy buena respuesta y acogida por parte de ella y su familia, ha salido todo súper bien. Como equipo nos hemos comprometido en otorgar de buena forma un tratamiento, que le permita tener una mejoría de su enfermedad que si bien no fue más corta, si estuvo dentro de su entorno hogareño y eso para nosotros le ha permitido su pronta recuperación y por ende darla de alta”.

Destacó que “muchas veces los pacientes se recuperan más rápido estando en un ambiente confortable. Hay ciertas patologías que presentan algunas personas -sobre todo adultos mayores- durante su hospitalización como síndromes confusionales, las que estaríamos evitando teniendo al paciente en un lugar conocido para él; evitamos insomnio o un montón de patologías que se dan frecuentemente dentro del hospital. Y si bien, con eso además disminuimos el número de camas en los servicios, teniéndolo en su casa y con el seguimiento que hacemos, podemos derivarlo a la atención primaria, cosa que el paciente tenga sus controles periódicos”.

Cabe mencionar que si el usuario presentase una complicación no esperada en el domicilio, se debe informar de inmediato a la Unidad de Hospitalización Domiciliaria para su evaluación y eventual reingreso al Hospital.